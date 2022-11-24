Поражения топ-сборных на ЧМ-2022 не должны удивлять. Этому есть простое объяснение

Если вы смотрели матч Германия – Япония (1:2), то могли зафиксировать один показательный момент: на 65-й минуте мяч оказался на правом фланге, но катился за лицевую. Понимая это, участвовавший в эпизоде Антонио Рюдигер вспомнил уроки физкультуры. Когда во время разминки учителя просили бежать, поднимая колени к груди. И ускорился в таком формате на 10 метров. Через пару секунд его поймали фотографы, защитник улыбался. Видимо, впечатлился своей же издевательской задумкой. Через 10 минут после этого японцы сравняли счёт. Через 18 — вышли вперёд. Рюдигер уже не улыбался. И не показывал ненужные навыки на поле.

Что-то похожее было в матче Аргентина — Саудовская Аравия (1:2). В какой-то момент латиноамериканцы настолько уверовали в собственное превосходство, что забыли о том, что перед ними классный соперник. Который может не только отбиваться, но и забивать. А в нужный момент собраться и провести лучший тайм в своей истории. Всё это кажется даже слишком очевидным для описания. Даже удивительно, почему топ-сборные об этом раз за разом забывают.

Недавно прочитал мудрую мысль от Валерия Овчинникова. Популярный в 90-е тренер заявил, что, имея имперский менталитет, трудно побеждать соперников, которые до матча слабее тебя. Рассуждал он об этом в контексте России и матчей с Узбекистаном и Таджикистаном. Но эта теория ложится и на некоторые встречи в Катаре. В итоге уверенная в своём не только футбольном, но и ментальном превосходстве Аргентина влетела саудовцам. А Германия с гениальным Фликом проиграла Японии.

Да-да, можно сколько угодно говорить про класс японских футболистов и что половина из них играет в Бундеслиге. Это факт. Но мы понимаем: сборная Германии точно сильнее. И создала куда больше моментов. Вопрос в отношении к ним и в бесконечном транжирстве.

Игроки сборной Германии Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кажется, традиционным топ-сборным давно пора принять мысль, о которой говорят последние 15 лет. В футбол научились играть все. Каждая сборная умеет правильно перестраиваться, защищаться, атаковать, использовать тактические фишки. Так что за счёт общего класса команды уже никого не обыграть. По крайней мере, это будет очень непросто. Нужно выдавать что-то большее. Пример показала Испания – полная концентрация на атаке все 90 минут. Казалось, после первого тайма они могли бросить играть и просто катать мяч в центре. Но нет – забивали до 90-й минуты. И реализовали почти все моменты. Держать фокус весь матч – очень тяжелое, но необходимое занятие для такого турнира. И даже жаль, что некоторые топы начали ЧМ, забыв о таких важных вещах.

Конечно, вряд ли поражение в одном матче поставит под сомнение выход Аргентины или Германии в плей-офф. Всё по-прежнему зависит от них. Однако тенденция неприятная. И на неё точно нужно обратить внимание другим.