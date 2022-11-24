Необычный символ сборной-открытия ЧМ. Он помог попасть в Катар и стал частью сериала

Сборная Канады точно не заслужила поражение от Бельгии (0:1). Бесконечные атаки, отменная физика и куча борьбы – команда играла так, словно это был их последний матч в карьере. Но у этого есть как минимум одно необычное объяснение: символ канадцев – меч, который похож на лучшие образцы оружия из «Властелина колец» или «Игры престолов». А идеология связана с воинами, которые никогда не сдаются.

На протяжении всей квалификации про сборную снимали документальный сериал Canada Soccer. Последнюю серию допиливали прямо в Катаре. Эпизод завершался кадром, где капитан сборной Атиба Хатчинсон стоит с мечом в центре поля в окружении команды.

Атиба Хатчинсон капитан сборной Канады «Все наши мечты здесь, на этом стадионе, – кричит он. – Мы приехали сюда. Давайте используем шанс по максимуму. Давайте нанесём нашу страну на футбольную карту. Давайте будем гордиться друг другом. Пусть гордятся наши семьи, все, кто позади нас! Мы много работали, прежде чем оказаться здесь. Так что давайте возьмём то, что нам нужно. Давайте начнём летать. И полетим. Хорошо? Давайте сделаем это, парни!»

Через секунду он поднимает меч и в лучших кинематографических традициях втыкает его в газон. Игроки собираются в кучу и кричат объединяющую речовку.

Что за история с оружием?

Впервые о существовании меча широкая общественность узнала в марте, когда Канада победила Ямайку 4:0 и обеспечила себе путевку в Катар. Тогда главный тренер Джон Хердман объяснил, зачем нужен этот символ.



«Я сказал команде, что у нас всегда был щит. Но мы создали меч, и на мече написано «Nihil timendum est», что означает «Ничего не бойся». И это символ Новой Канады. С таким настроем мы хотим играть. Меч входит в газон каждого стадиона, чтобы символизировать, что мы будем владеть территорией и будем Новой Канадой», – сказал тренер.



Интересно, что меч во время отбора только раз не оказался в газоне соперника. Это было как раз перед победой над Ямайкой. Канадцы полетели на матч с Коста-Рикой, и местные таможенники не дали ввезти груз на территорию страны. Всё из-за того, что у них очень жёсткие ограничения по оружию. Тогда же в газетах впервые появилось фото меча. Видимо, таможенники не смогли удержаться.

Интересно, что в том самом матче канадцы впервые проиграли, прервав 17-матчевую серию без поражений. Но когда они улетали из страны, меч им всё-таки вернули. И на границе с Катаром таких проблем уже не было.