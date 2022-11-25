Страдания на чемпионате мира скоро закончатся. Два аргумента, почему голов станет больше

Пока чемпионат мира в Катаре не радует результативностью — не прошло и недели со старта турнира, а четыре матча завершились со счётом 0:0! У происходящего есть объяснение, и будущее – отнюдь не пессимистично!

Нулевые ничьи зафиксированы в группах, где есть явный фаворит. Никто не хочет обрекать себя на неудачу на старте

Все матчи со счётом 0:0: Мексика — Польша, Дания — Тунис, Хорватия — Марокко, Уругвай — Южная Корея.

Среди всех сборных, чьи матчи завершились безголевой ничьей, ни одна не может быть уверенной в выходе в плей-офф даже при наличии таких амбиций. Поэтому каждая в большей или меньшей степени осторожничала, не желая досрочно обрекать себя на неудачу. Несколько фактов про осторожность: у Хорватии пять ударов всего и лишь два из штрафной при 65% владения мячом, Уругвай нанёс десять ударов и шесть из штрафной при 56% владения.

Хорватия — Марокко Фото: Michael Steele/Getty Images

Показательно, что без голов завершились игры команд, у кого в соперниках по группе есть топ-сборная, наличие которой делает особенно страшным и потенциально невосполнимым возможное поражение с другим соперником на старте: Мексика и Польша играют в группе с Аргентиной, Дания и Тунис — с Францией, Хорватия и Марокко — с Бельгией, Уругвай и Южная Корея — с Португалией. Проиграешь на старте при таком раскладе — и пиши пропало.

Происходящая игра с оглядкой на результат на старте большого турнира — в порядке вещей. Когда чемпионат мира проходил в России, нулевых ничьих в первом туре зафиксировано не было, зато сразу шесть матчей завершились со счётом 1:0. На ЧМ-2022 с одним голом пока закончились только две встречи — Бельгия обыграла Канаду, а Швейцария — Камерун. При этом катарская история могла точь-в-точь повторить нашу, случись по голу в тех четырёх нулевых матчах. Это было возможно: Левандовски не реализовал пенальти, Годин угодил в штангу при угловом, Влашич не забил с линии вратарской, а Шмейхель потащил труднейший мяч после выхода один на один (возможно, из офсайда).

Если команды и на предыдущем первенстве планеты играли с опаской в стартовом туре, то нынче этому удивляться вообще смысла нет: чемпионат мира проходит в разгар клубного сезона, а национальные чемпионаты были прерваны лишь за неделю до большого турнира — у сборных было минимум времени на подготовку. Как здесь не перестраховываться? Реалии таковы, что тут будешь делать.

Роберт Левандовски после незабитого пенальти Фото: Alex Grimm/Getty Images

Самые интересные матчи на групповой стадии ещё впереди

Есть все основания полагать, что на ЧМ-2022 главное веселье ещё впереди. На групповом этапе уж точно. История футбола учит: незабываемое зрелище начинается тогда, когда одной из команд совсем нечего терять. Когда в том же Катаре в бедственном положении оказалась сборная Ирана, то закончила матч с Англией с увлекательным счётом 2:6, а Гана в похожей ситуации сгоняла 2:3 с Португалией. Но это мини-примеры, интереснее глобальные, когда соперники стояли на вылет.

Иран — Англия Фото: Julian Finney/Getty Images

Вы же помните самый лихой матч на Евро-2020? В нём Испания обыграла Хорватию со счётом 5:3 в 1/8 финала. Уступая в два мяча за 15 минут до конца, балканцы волею обстоятельств обрели бесстрашие и всеми силами пошли вперёд, благодаря чему сумели перевести игру в овертайм: выиграть не смогли, но вылетели с высоко поднятой головой.

Невозможно забыть плей-офф Лиги чемпионов весной 2019-го. Шоу начиналось, когда одна из команд стояла на краю пропасти, но в критический момент решала жить во что бы то ни стало. Тогда «Аякс» проиграл «Реалу» в первом матче 1/8 финала (1:2), но уложил его в ответке (4:1), «Ювентус» на той же стадии уничтожил «Атлетико» дома (3:0) после конфуза в гостях (0:2), а ещё «Ливерпуль» в полуфинале совершил свой великий камбэк с «Барсой» на «Энфилде» (4:0) после пощёчины на «Камп Ноу» (0:3).

Можно копнуть ещё дальше и вспомнить финалы Лиги чемпионов 1999 и 2005 годов. В них триггером для пробуждения «МЮ» и «Ливерпуля» соответственно стал совсем уж критический момент.

Уверен, на ЧМ-2022 обстоятельства тоже заставят многих пробудиться, загнав их в безвыходное положение — это только вопрос времени. Пока такое время ещё не наступило, но вот-вот придёт: уж слишком много в 1-м туре команд, которые набрали по очку или вовсе проиграли. Чтобы победить, им придётся раскрываться, что приведет к голам в чужие или в свои ворота. Тогда и порадуемся результативности!