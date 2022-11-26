Самый милый момент дня на ЧМ-2022! Что означал жест героя Австралии, показанный сыну?

Скорее всего, до сегодняшнего дня вы не слышали о нападающем Дюке (заранее извиняюсь перед гиками австралийского футбола). Признаюсь честно: не знал о нём примерно ничего и я — кроме того, что в «соккеруз» есть такой игрок. Сегодня этот мужчина многих заставил гуглить своё имя-фамилию в поиске информации о нём. И причин тому две — исторический гол на ЧМ-2022 и его необычное празднование.

31-летний Митчелл Дюк стал первым представителем второго дивизиона, забившим гол на Кубке мира в Катаре. Возможно, после такого перформанса и пойдёт на повышение, но на данный момент он играет в японском клубе-ноунейме «Фаджиано Окаяма». По итогам сезона-2022 (там играют по системе «весна-осень») эта команда заняла только третье место в национальной J-лиге 2 и влетела в первом же раунде плей-офф (всего их три) столь же загадочному для нашего болельщика «Монтедио Ямагата».

Однако именно японский легионер принёс сборной Австралии первую победу за три последних Кубка мира. И сделал это чрезвычайно изящно, исхитрившись пробить теменной частью головы. Отметил главный гол в жизни Митчелл тоже оригинально — приставив один указательный палец к другому. Спустя мгновение стало понятно, кому адресовался жест. Оператор моментально нашёл на трибуне маленького мальчика, посылающего на поле такой же сигнал.

Сын Митчелла Дюка Фото: Кадр трансляции

Позже выяснилось, что эта комбинация означала вовсе не «Т», как можно было подумать, а латинскую букву J. Таким образом Митчелл передал привет сынишке Джексону. Синхронность действий старшего и младшего Дюков не оставляют сомнений в том, что они заранее условились о ритуале. Оставалось найти повод для его демонстрации. И во 2-м туре ЧМ-2022 Митчелл его организовал.



В некотором смысле Джексон Дюк тоже стал соавтором исторического для Австралии гола. Главным вдохновителем героя дня. А их совместное дистанционное празднование — самый милый эпизод игровой субботы.

Митчелл Дюк празднует гол Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Эмоциональный подъём нападающего легко объясним. Позади тяжёлый и неудачный сезон в Японии и долгая разлука с семьёй. В Катаре они наконец воссоединились. И теперь у Митчелла на каждом матче есть персональный мини-фан-сектор на арене — жена Шарлотта, сын Джексон и дочь Хлоя.

Дюк с детьми Фото: Из личного архива

«Мне нравится, что они здесь, чтобы поддержать меня и помочь пережить лучший момент в карьере», — написал Дюк в соцсетях накануне матча с Тунисом. А на следующий день вышел на поле и сделал счастливыми 25 миллионов сограждан и троих самых родных людей на трибуне.