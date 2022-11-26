Как же повезло Польше! Теперь в группе Месси на ЧМ всё стало ещё запутаннее

Главная сенсация 1-го тура ЧМ-2022 – сборная Саудовской Аравии, которая обыграла аргентинцев. Победа ещё и во 2-м туре гарантировала бы команде выход в 1/8 финала. Соперник попался непростой, но в то же время вполне проходимый. Польша первом матче турнира не впечатлила – 0:0 с Мексикой, которая выглядела предпочтительнее.

Сборная Саудовской Аравии первые полчаса выглядела опаснее – больше владела мячом и создавала больше моментов. Пускай даже где-то обрезался вратарь, а где-то пять саудовцев накрывали двух соперников на крохотном участке поля.

Польша – Саудовская Аравия, матч ЧМ-2022 Фото: Кадр из трансляции

Саудовская Аравия вышла более заряженной, будто тренер теперь уже перед игрой выдал такую же мощную речь, что была в перерыве матча с аргентинцами. Полякам в начале игры пришлось гасить энтузиазм соперника за счёт грубой игры и ценой трёх жёлтых карточек уже в стартовые 19 минут.

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И всё же сборная Польши выдержала и даже смогла отличиться сама. После быстрой атаки Левандовски бил с шести метров, не забил, но мяч остался в поле, и нападающий уже ассистировал — Зелиньскому. Тот пробил практически в упор – 1:0.

Понятно, что давление саудовцев должно было к чему-то привести. И привело. Команда Ренара заработала достаточно спорный пенальти. Только вот реализовать его не получилось. Щенсны справился и с ударом Аль-Давсари, и с добиванием Аль-Бурайка.

Польша – Саудовская Аравия, матч ЧМ-2022 Фото: Кадр из трансляции

Второй тайм оказался ещё более весёлым. Саудовская Аравия продолжила создавать моменты (в том числе убойные), а Польша попала сначала в перекладину, а потом и в штангу. Команды во многом играли без центра поля. Саудовцы большой группой игроков шли вперёд, а поляки ловили соперника на контратаках. Однако второй мяч был забит лишь в результате катастрофической ошибки.



Ближе к концу основного времени Аль-Мальки в спокойной ситуации не справился с обработкой мяча и подарил Левандовскому выход один на один с вратарём. Нападающий свой шанс использовал – и забил-таки свой первый гол на чемпионатах мира. Форвард до этого не отличался ни на ЧМ-2022, ни на ЧМ-2018, а два чемпионата мира до них Польша пропускала.

Теперь у поляков четыре очка и впереди матч с Аргентиной. У саудовцев три очка и встреча с Мексикой. Ситуация достаточно запутанная. Выйти могут любые две команды – шансов никто не потерял.