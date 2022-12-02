В турецком эфире прозвучало имя футболиста, которого ненавидит президент Эрдоган. Кажется, это была случайность.

Комментатора уволили в перерыве матча ЧМ-2022! Лучше бы он не произносил эту фамилию

Матч 3-го тура ЧМ-2022 между сборными Марокко и Канады (2:1) стал последним для турецкого комментатора Альпера Бакирджигила. В эфире телеканала TRT во время игры он упомянул один факт: самый быстрый гол в истории чемпионатов мира забил форвард сборной Турции Хакан Шукюр. Легендарный нападающий сумел поразить ворота Южной Кореи (3:2) на 11-й секунде встречи за третье место на турнире в 2002 году.

Рассказав об этом факте телезрителям в Турции в первом тайме, Бакирджигил уже не появился в эфире на следующие 45 минут. Он был заменён на другого комментатора, а позже и вовсе уволен.

«Я был уволен из компании TRT, где я с гордостью работал много лет, после события, которое произошло. Разлука – часть любви. Надеюсь, увидимся снова. До свидания», — написал Бакирджигил в одной из своих соцсетей.

Комментатор Альпер Бакирджигил Фото: Из личного архива Альпера Бакирджигила

Что стало причиной такого стремительного увольнения? Ответ очень прост. Хакан Шукюр – персона нон грата в Турции. Экс-форвард «Галатасарая» входит в «чёрный список» действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана из-за критики его деятельности. По окончании игровой карьеры Шукюр занялся политикой: сначала всё шло неплохо, он вступил в правящую «Партию справедливости и развития», находясь в хороших отношениях с президентом. Но спустя пару лет он её покинул, перейдя на сторону оппозиции, начав карьеру независимого политика. Эрдогану не понравилось, что столь известный человек пошёл против действующей власти. Хотя до этого президент даже был гостем на свадьбе Шукюра.

На экс-футболиста оказывалось давление: его штрафовали за высказывания, нападали на бутик его жены. Всё это могло продолжаться и дальше, если бы не попытка госпереворота в Турции в 2016 году. Одним из лидеров протеста назвали Фетхуллаха Гюлена, друга Шукюра, проживающего в США и выступающего резко против деятельности Эрдогана.

Экс-форварда назвали соучастником неудавшегося переворота и завели уголовное дело, из-за чего ему пришлось срочно покинуть Турцию.

Хакан Шукюр экс-нападающий сборной Турции «У меня ничего не осталось, Эрдоган забрал у меня всё: право на свободу, возможность выразить мнение, трудиться. Я не делал ничего противозаконного, я не предатель и не террорист».

В США Хакан попросил политическое убежище, даже получил охрану от представителей ФБР. Шукюр вместе с женой открыл кофейню в Сан-Франциско, но туда периодически стали заходить «странные люди», и он сменил род деятельности. Экс-форвард начал работать в такси. По его словам, эта работа помогла ему освоить английский язык.

С одним из пассажиров Шукюра произошла ужасная история: он узнал легендарного игрока и попросил сфотографироваться. Болельщик поделился снимком в соцсетях, а по возвращении домой получил тюремный срок в 14 месяцев из-за связи с футболистом.

Шукюр работал таксистом до осени 2021 года, а затем открыл свой YouTube-канал, полностью сосредоточившись на нём. Он освещает футбольные новости, а также иногда делится мнением о политической ситуации в Турции. Шукюр называет себя «врагом правительства» и делится мечтой, что однажды вернётся на родину и откроет футбольную академию.