Возмутительное безобразие. Судьи откровенно «прибили» Англию на чемпионате мира — 2010

Англию принято считать родиной футбола, однако сборная этой страны не лучшим образом выступает на чемпионатах мира. В 2018 году в России англичане дошли до полуфинала всего третий раз в истории, но заняли четвёртое место. Аналогичный результат был в 1990-м.

Единственный раз Англия завоёвывала медали на домашнем ЧМ в 1966 году. Команда выиграла турнир, победив в финале Германию в дополнительное время со счётом 4:2. Не обошлось без помощи судьи Тофика Бахрамова, который засчитал победный гол-фантом Джеффа Херста на 101-й минуте. Удивительно, но через 44 года, на ЧМ-2010 в ЮАР, произошла ровно обратная ситуация. Судьи откровенно «убили» Англию, отобрав у неё чистый гол в матче 1/8 финала с Германией (1:4). Вспоминаем, как это было.

Незасчитанный чистый гол Лэмпарда повлиял на ход матча Англия — Германия

На ЧМ-2010 Германия стала первой в группе, опередив Гану, Австралию и Сербию. Англия заняла второе место в своём квартете, набрав пять очков и пропустив вперёд США по разнице мячей. Команда Фабио Капелло играла невнятно, со скрипом пройдя дальше благодаря вымученной победе над Словенией (1:0) в последнем туре.

Германия считалась явным фаворитом 1/8 финала с Англией. Немцы сразу же начали оправдывать свой статус. Мирослав Клозе (20-я минута) и Лукаш Подольски (32-я) быстро обеспечили команде Йоахима Лёва комфортное преимущество. Германия могла забить и больше, если бы не надёжная игра вратаря Дэвида Джеймса. В первом тайме Англия действовала в атаке достаточно примитивно, но гол всё-таки забила. На 37-й минуте Мэттью Апсон после навеса Стивена Джеррарда головой переправил мяч в сетку, воспользовавшись ошибкой голкипера немцев Мануэля Нойера на выходе. Интрига в матче возродилась. На кураже команда Капелло пошла вперёд.

Через минуту после гола Апсона полузащитник сборной Англии Фрэнк Лэмпард эффектно пробил из-за пределов штрафной. Мяч от перекладины срикошетил в ворота. Даже без повтора было видно, что он залетел далеко за линию.

Мяч после удара Фрэнка Лэмпарда пересёк линию ворот Мануэля Нойера Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Фабио Капелло праздновал гол, но очень быстро радостные эмоции у него и всех игроков сборной Англии сменились на гнев. Уругвайский судья Хорхе Ларрионда не засчитал чистейший гол Лэмпарда. Нойер сразу забрал мяч в руки после удара Фрэнка. Это сбило арбитра с толку. Он просто не заметил, что сфера пересекла линию ворот. VAR тогда не было, поэтому Ларрионда повтор момента не смотрел.

На 52-й минуте Лэмпард пробил в перекладину со штрафного. Это был лучший шанс Англии сравнять счёт. Немцы при этом на удержание минимального преимущества играть не собирались. В середине второго тайма Томас Мюллер оформил дубль (67-я и 70-я минуты), воспользовавшись грубейшими провалами в обороне англичан.

4:1, игра была сделана. Германия спокойно довела дело до победы и вышла в четвертьфинал, где легко разобралась с Аргентиной (4:0), после чего проиграла в полуфинале Испании (0:1) и одержала верх над Уругваем (3:2) в матче за третье место. Нельзя сказать, что немцы победили Англию незаслуженно, но всё-таки момент с незасчитанным голом Лэмпарда мог привести к иному результату, и теоретически медали ЧМ могла бы завоевать команда Капелло.

Комментарии после матча

Фабио Капелло признал, что его команда выглядела далеко не идеально, но ещё хуже он оценил работу Хорхе Ларрионды.

«Нам было важно, чтобы второй гол был засчитан. Мне непонятно, почему в момент столь сильного развития технологий мы всё ещё спорим о необходимости введения видеоповторов. Думаю, что при счёте 2:1 мы играли хорошо, и счёт должен был стать 2:2. Однако потом я был разочарован нашими ошибками, а немцы хорошо контратаковали. У Германии сильная команда, которая сегодня играла хорошо, а мы допускали ошибки. Но арбитр ошибся ещё сильнее», — сказал Капелло.

Фрэнк Лэмпард, у которого отняли гол, выступил за применение новых технологий.

«Я поддерживаю внедрение технологий, которые фиксируют пересечение мячом линии ворот, особенно после того, что было сегодня. Мяч был в воротах — это очевидно. Если бы мы сравняли счёт, то матч мог закончиться иначе. Это огромное разочарование. Перед турниром нам рассказывали о миллионе разных правил, изменениях, которые ничего не поменяли в игре. Однако глобальные изменения так и не произошли, так что это всё глупости», — заявил Лэмпард.

Фрэнк Лэмпард и Фабио Капелло Фото: Michael Regan/Getty Images

Дэвид Джеймс сказал, что гол Лэмпарда был настолько очевидным, что даже применение технологий для его фиксации не требовалось.

«Новые технологии не нужны, когда мяч на метр пересекает линию ворот. К сожалению, этот инцидент повлиял на исход матча, потому что счёт должен был стать 2:2. Технологии — это хорошо, однако не думаю, что была ситуация, когда они требовались», — отметил Джеймс.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв не стал спорить с тем, что гол Лэмпарда следовало засчитать.

«Мы контролировали игру до того момента, как англичане забили гол. А вот затем наступила короткая критическая фаза. По телевизионной картинке было видно, что мяч пересёк линию ворот. Этот мяч должен был быть засчитан. Знали, что Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард будут постоянно поддерживать нападающих и что у них появятся пустые места в средней линии», — подчеркнул Лёв.

А вот Мануэль Нойер сделал вид, что заметил пересечение линии ворот после удара Лэмпарда только после матча.

«Я пытался не реагировать на судью и был полностью сосредоточен на том, что происходит вокруг меня, а это было нелегко. Уже во время допинг-контроля я увидел по телевизору, как всё произошло», — заявил Нойер.

Йоахим Лёв и Мануэль Нойер Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп выразил непопулярное на родине мнение, что Германия играла лучше и момент с ударом Лэмпарда являлся не таким уж значимым.

«Германии удалось забить первой, а мы и близко не смогли подобраться к их лучшим игрокам. Решение относительно гола Лэмпарда было просто ужасным, но и после этого у нас были моменты. Нужно отметить, что на протяжении всей игры немцы были намного, намного лучше, чем сборная Англии», — сказал Реднапп.

Президент «Баварии» и бывший главный тренер сборной Германии Франц Беккенбауэр повторил мнение Реднаппа и выступил против введения видеоповторов.

«Англия была полностью переиграна. Соперник ничего не смог противопоставить нашим тактическим схемам и игровому стилю. Германия разгромила Англию. Мы превзошли соперника во всём. Конечно, линейный арбитр должен был видеть, что мяч после удара Лэмпарда пересёк линию ворот. Там был чистый гол. Хорошо, что Германия забила ещё два гола, иначе споров было бы намного больше. Впрочем, несмотря на этот эпизод, я против введения видеоповторов. Несмотря на все минусы, один из плюсов футбола — драматичность, это не идеальная игра. Все футболисты допускают ошибки, и это добавляет футболу эмоций», — заявил Беккенбауэр.

Арбитр Хорхе Ларрионда Фото: Clive Rose/Getty Images

Существовали опасения по поводу безопасности Ларрионды, которого могли преследовать недовольные английские болельщики. Пресс-атташе южноафриканской полиции Вишну Найдо сообщил, что охранники арбитров, обслуживавших матч Германия — Англия, будут переведены в режим особой готовности в случае каких-либо происшествий.

«Арбитров будет сопровождать группа элитных охранников. Никто не получит доступа к ним. Уровень обеспечения безопасности судей останется прежним, однако офицеры получат инструкцию, чтобы в случае проблемы перейти в режим особой готовности. У некоторых болельщиков может возникнуть недовольство после игры, поэтому судьям будет гарантирована безопасность», — сказал Найдо.

Полиция Блумфонтейна, где проходил матч, также была переведена в особый режим по причине риска возникновения стычек между фанатами сборных Англии и Германии. К счастью, обошлось без серьёзных инцидентов. Основные события происходили в кабинетах высоких футбольных чиновников.

ФИФА начала внедрять новые технологии, несмотря на изначальное нежелание это делать

ФИФА изначально решила не комментировать эпизод с голом и решением Ларрионды. На своём официальном сайте организация выкладывала послематчевые обзоры ЧМ-2010 с голами и опасными моментами. Удар Лэмпарда не был включён в подборку матча Германия – Англия. Кроме того, в матче Аргентина – Мексика (3:1) только один раз показали гол Карлоса Тевеса из офсайда, хотя обычно повтор результативных действий идёт несколько раз.

Это вызвало массу критики в адрес ФИФА. Особенно с учётом того, что совет по футбольным правилам в марте 2010-го отказался от продолжения начавшихся экспериментов с внедрением технологий, которые могли бы помочь судье принимать решение о том, засчитывать ли гол.

Через два дня ФИФА под давлением болельщиков и футбольной общественности всё-таки отреагировала на инцидент. Президент ФИФА Йозеф Блаттер принёс извинения не только Англии, но и Мексике за результативные ошибки арбитров.

«Я очень сожалею об этих эпизодах, когда судьи допустили очевидные ошибки, но это не конец соревнования и не конец футбола. Такое случается. Вчера я сделал единственное, что было в моих силах: поговорил с представителями английской и мексиканской федераций о судейских ошибках. Я принёс им извинения и понимаю, что они недовольны, что появилось много критики. Я извинился перед Англией и Мексикой. Англичане сказали спасибо и признали, что иногда ты выигрываешь, иногда — проигрываешь, и мексиканцы с этим согласились», — заявил Блаттер.

Йозеф Блаттер Фото: Michael Steele/Getty Images

Хорхе Ларрионда и итальянец Роберто Розетти (работал на матче Аргентина – Мексика) были отстранены от обслуживания матчей на чемпионате мира в ЮАР сразу после заявления Блаттера. Также свою работу на турнире завершили судьи Куман Кулибали и Стефан Ланнуа, допустившие ошибки в матчах США — Словения и Бразилия — Кот-д'Ивуар соответственно.

ФИФА, которая долго воздерживалась от действий в отношении ошибавшихся судей, была вынуждена изменить позицию после грубых ошибок на ЧМ-2010, самой вопиющей из которых стал незасчитанный гол Лэмпарда. Внедрение новых технологий состоялось, пусть и не сразу.

Систему видеопомощи арбитрам (сокращённо VAR) официально включили в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах. Сейчас просто невозможно представить повторение чего-то подобного, как в случае с голом Лэмпарда в 2010-м.