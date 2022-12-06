Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Самуэль Это’О ногой влетел в блогера на чемпионате мира 2022 по футболу, подробности скандала, за что ударил

За что Это’О влетел с ноги в блогера на ЧМ-2022. Подробности скандала, которые вы не знали
Григорий Телингатер
Самуэль Это’О ногой влетел в блогера
Комментарии
Алжирцы уже давно троллят легендарного камерунца. И вот почему.

Вы уже наверняка слышали историю, как знаменитый в прошлом футболист Самуэль Это’О после матча въехал ногой в блогера. «Чемпионат» уже писал о том, как это произошло. Судя по словам блогера и свидетелей инцидента, Это’О перед его агрессией был задан вопрос про гамбийского судью Бакари Гассаму. Давайте разберёмся в причинах конфликта.

Прежде всего, нужно учитывать статус обоих участников. Это’О находится в Катаре не только как амбассадор ЧМ-2022, но и как президент Федерации футбола Камеруна (его избрали год назад). Пострадавшим является алжирский блогер Sadouni SM (67 тысяч подписчиков в YouTube). Его происхождение имеет значение в этой истории.

ЧМ-2022 - Африка. Третий раунд. 2-й матч
29 марта 2022, вторник. 22:30 МСК
Алжир
Окончен
1 : 2
ДВ
Камерун
0:1 Шупо-Мотинг – 22'   1:1 Туба – 118'   1:2 Токо Экамби – 120+4'

В марте 2022 года в заключительной стадии отбора к чемпионату мира Камерун встречался с Алжиром. Тогда первая встреча закончилась победой алжирцев (1:0), а ответный матч остался за Камеруном (2:1), который прошёл дальше из-за мячей, забитых на выезде. Вокруг именно этой игры и разгорелся скандал. В первую очередь из-за судейства.

Игру обслуживал гамбиец Бакари Гассама, который не засчитал два гола Слимани. Хотя основания у арбитра имелись. Очень похоже, что на 49-й минуте нападающий оказался в небольшом офсайде перед тем, как к нему отскочил мяч от голкипера. Увы, в трансляции не чертили линии, но, судя по стоп-кадру, боковой арбитр был прав, когда поднял флаг.

Фото: Кадр из трансляции

А на 90+8-й минуте всё тот же Слимани, видимо, коснулся мяча рукой, прежде чем послать его в ворота головой. Здесь уже не настолько очевидно, но на одном из четырёх повторов действительно выглядело, что мяч сначала попал куда-то в район локтя, а уже потом в голову нападающему.

Фото: Кадр из трансляции

На матче работала система VAR. И если в первом случае арбитры у мониторов подтвердили решение судей в поле, то во втором случае VAR призвал главного арбитра пересмотреть своё решение, что и произошло – гол Алжира отменили.

Помимо двух отменённых голов, алжирцы считают, что имелись основания для назначения пенальти в ворота гостей. Плюс при голе Камеруна во вратаря Алжира влетел свой же защитник, которого подтолкнул соперник.

Главный форвард Бразилии прямо сейчас. Ришарлисон — особенный не только на поле Главный форвард Бразилии прямо сейчас. Ришарлисон — особенный не только на поле

После матча главный тренер Алжира Джамель Бельмади утверждал, что судьи не уважают его родную страну. А спустя два дня после матча Федерация футбола Алжира обратилась с апелляцией в ФИФА и попросила переиграть матч. Этого не случилось, результат остался в силе, а гамбийский судья Гассама даже вошёл в число 36 главных арбитров, которых отобрали для ЧМ-2022. Он отсудил один матч на турнире (Нидерланды – Катар – 2:0).

За день до требований Алжиром переигровки в соцсетях появилась фотография, на которой на самом деле мало что видно. Утверждалось, будто это доказательства встречи Это’О и Гассамы в Париже – якобы камерунец предлагал € 100 тысяч за вылет Алжира в стыковых матчах. Эти фотографии не были подтверждены каким-либо образом. Затем агентство France-Pressе обнаружило, что кадр был взят из видео, на котором зафиксирована ссора между Синдикатом палестинских врачей и Министерством развития.

Фото: twitter.com/carlos_07z

Тем не менее многие алжирские фанаты убеждены в предвзятости судьи и публично троллят Это’О, скандируя имя гамбийского арбитра. Похоже, президента Федерации футбола Камеруна эта тема достала, он воспринял вопрос блогера как провокацию и позволил себе недопустимую форму возмущения – удар ногой по голове. Блогер уже обратился в полицию из-за агрессивных действий Это’О.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022