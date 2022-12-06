За что Это’О влетел с ноги в блогера на ЧМ-2022. Подробности скандала, которые вы не знали

Вы уже наверняка слышали историю, как знаменитый в прошлом футболист Самуэль Это’О после матча въехал ногой в блогера. «Чемпионат» уже писал о том, как это произошло. Судя по словам блогера и свидетелей инцидента, Это’О перед его агрессией был задан вопрос про гамбийского судью Бакари Гассаму. Давайте разберёмся в причинах конфликта.

Прежде всего, нужно учитывать статус обоих участников. Это’О находится в Катаре не только как амбассадор ЧМ-2022, но и как президент Федерации футбола Камеруна (его избрали год назад). Пострадавшим является алжирский блогер Sadouni SM (67 тысяч подписчиков в YouTube). Его происхождение имеет значение в этой истории.

В марте 2022 года в заключительной стадии отбора к чемпионату мира Камерун встречался с Алжиром. Тогда первая встреча закончилась победой алжирцев (1:0), а ответный матч остался за Камеруном (2:1), который прошёл дальше из-за мячей, забитых на выезде. Вокруг именно этой игры и разгорелся скандал. В первую очередь из-за судейства.



Игру обслуживал гамбиец Бакари Гассама, который не засчитал два гола Слимани. Хотя основания у арбитра имелись. Очень похоже, что на 49-й минуте нападающий оказался в небольшом офсайде перед тем, как к нему отскочил мяч от голкипера. Увы, в трансляции не чертили линии, но, судя по стоп-кадру, боковой арбитр был прав, когда поднял флаг.

Фото: Кадр из трансляции

А на 90+8-й минуте всё тот же Слимани, видимо, коснулся мяча рукой, прежде чем послать его в ворота головой. Здесь уже не настолько очевидно, но на одном из четырёх повторов действительно выглядело, что мяч сначала попал куда-то в район локтя, а уже потом в голову нападающему.

Фото: Кадр из трансляции

На матче работала система VAR. И если в первом случае арбитры у мониторов подтвердили решение судей в поле, то во втором случае VAR призвал главного арбитра пересмотреть своё решение, что и произошло – гол Алжира отменили.

Помимо двух отменённых голов, алжирцы считают, что имелись основания для назначения пенальти в ворота гостей. Плюс при голе Камеруна во вратаря Алжира влетел свой же защитник, которого подтолкнул соперник.

После матча главный тренер Алжира Джамель Бельмади утверждал, что судьи не уважают его родную страну. А спустя два дня после матча Федерация футбола Алжира обратилась с апелляцией в ФИФА и попросила переиграть матч. Этого не случилось, результат остался в силе, а гамбийский судья Гассама даже вошёл в число 36 главных арбитров, которых отобрали для ЧМ-2022. Он отсудил один матч на турнире (Нидерланды – Катар – 2:0).



За день до требований Алжиром переигровки в соцсетях появилась фотография, на которой на самом деле мало что видно. Утверждалось, будто это доказательства встречи Это’О и Гассамы в Париже – якобы камерунец предлагал € 100 тысяч за вылет Алжира в стыковых матчах. Эти фотографии не были подтверждены каким-либо образом. Затем агентство France-Pressе обнаружило, что кадр был взят из видео, на котором зафиксирована ссора между Синдикатом палестинских врачей и Министерством развития.

Фото: twitter.com/carlos_07z

Тем не менее многие алжирские фанаты убеждены в предвзятости судьи и публично троллят Это’О, скандируя имя гамбийского арбитра. Похоже, президента Федерации футбола Камеруна эта тема достала, он воспринял вопрос блогера как провокацию и позволил себе недопустимую форму возмущения – удар ногой по голове. Блогер уже обратился в полицию из-за агрессивных действий Это’О.