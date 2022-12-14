В Англии спорят, кого выбрать тренером сборной. Кандидатов четыре, но Саутгейт ещё не ушёл

В шорт-листе есть иностранцы, но, кажется, их не готовы принять болельщики и журналисты.

Сборная Англии вылетела с ЧМ-2022 от французов в 1/4 финала. У главного тренера контракт до декабря 2024-го. Соглашение Гарета Саутгейта продлили ещё год назад, но далеко не так очевидно, останется ли специалист в сборной после невыполненной задачи.

«Я хочу принять правильное решение. Быть уверенным, что оно будет правильным, если я решу остаться. Или оно будет правильным, если решу уйти. Я не думаю, что сейчас подходящее время для принятия такого решения. Как и в ближайшие несколько дней», – сказал Саутгейт в интервью BBC. Вместе с тем тренер отметил: с одной стороны, у него достаточно энергии для продолжения работы, а с другой — последние 18 месяцев получились тяжёлыми.

Гарет Саутгейт Фото: Elsa/Getty Images

Если анализировать результаты сборной Англии, они при Саутгейте неплохие: полуфинал ЧМ-2018, финал Евро-2020 и четвертьфинал ЧМ-2022. Можно говорить об отсутствии титулов, но всё равно сугубо выступления достаточно успешные. Хотя есть нюансы, которые делают их менее весомыми: незрелищная игра, удачные сетки в плей-офф и самый дорогой состав по версии Transfermarkt.



Правда, последний фактор весьма относительный. Всё-таки английские футболисты оцениваются так высоко в том числе потому, что выступают в самой дорогой лиге, где регулярно переплачивают за игроков. К тому же у британцев был самый молодой состав на ЧМ-2022 среди топ-сборных (26,4 года), если не брать в расчёт Испанию (25,3). А возраст для трансферной стоимости – это почти такой же важный фактор, как и качество игрока. Например, Джеймс Мэддисон, который весь ЧМ-2022 просидел в запасе, стоит по Transfermarkt дороже Лионеля Месси (€ 55 млн против € 50 млн).

Есть внушительный список аргументов за и против Саутгейта, но в любом случае пока он остаётся действующим тренером сборной. И, судя по информации английских изданий, FA (Футбольная ассоциация Англии) не против сохранить специалиста на своём посту, и потому решение зависит от него самого. Хотя сообщают, что техническому директору FA Джону Макдермотту поручили поиск альтернативных кандидатур.

The Daily Telegraph утверждает: одним из возможных сменщиков Саутгейта является экс-тренер «Челси» Томас Тухель. Немецкое издание Bild вообще называет его фаворитом на должность в случае ухода Гарета. The Guardian настаивает, что кандидатов трое: ещё Маурисио Почеттино (без команды с июля) и Брендан Роджерс (тренирует «Лестер»). По некоторым данным, четвёртым человеком в списке числится Стив Холланд (ассистент Саутгейта).

Томас Тухель и Маурисио Почеттино Фото: Tom Dulat/Getty Images

Таким образом, на замену Саутгейту рассматривают немца, аргентинца, североирландца и англичанина. Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер (а теперь эксперт Sky Sports) настаивает на назначении именно британского тренера, а не иностранца.



«Тренер сборной Англии всегда должен быть англичанином», – заявил Каррагер у себя в соцсетях. Это короткое сообщение запустило мощную дискуссию. Только в ответах к этому посту набралось более 8000 сообщений. Многие поддержали Каррагера, вспомнили об эпохах Фабио Капелло и Свен-Йорана Эрикссона, а ещё статистику, согласно которой чемпионаты мира никогда не выигрывали сборные с иностранными тренерами.

С Каррагером солидарен и автор The Telegraph Сэм Уоллес, который заявил: «Тренер сборной Англии должен быть англичанином: в этом весь смысл международного футбола. Если FA использует свои богатства для контракта с крупным зарубежным тренером, это будет формой мошенничества».

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