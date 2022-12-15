Франция и Аргентина – идеальные финалисты чемпионата мира. Их хочется ненавидеть

Раньше было принято болеть за красивый футбол. Даже устойчивое выражение появилось. Ты за кого? Я за красивый футбол. Теперь же за игрой следят, чтобы ненавидеть. Ой, простите, сейчас правильно говорить – хейтить.

Сначала ненавидели Катар. И это была доминирующая эмоция за неделю до старта турнира. Потом начались матчи, и пришло время судей, игроков, команд и болельщиков. Ко всем могут быть вопросы – и по делу. Речь не о том, что кого-то винят без оснований. Просто базовый тон не сильно меняется.

Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Как Мбаппе накручивает соперников и на фланге, и в штрафной? Фигня, неинтересно. Сюжет, где сборная Франции лишается сразу семерых футболистов (Нкунку, Кимпембе, Лукаса Эрнандеса, Бензема, Меньяна, Канте и Погба), но всё равно добирается до финала? Нет, тоже не впечатляет.



Важнее, что судьи по каким-то удивительным причинам украли пенальти у Марокко при счёте 1:0 в пользу французов. Действительно принципиальный момент. А ещё лично знаю людей, которые убеждены, что Франция играла хуже в этом матче и не заслуживала финала. Речь не о том, что Марокко – в порядке, а только о том, что Франция – плохая. Да и в 1/4 финала была хуже. По крайней мере, по версии английских СМИ.

Это как в гонках. Есть теория, что люди смотрят этот вид спорта ради контакта. То есть ради столкновения машин. Весьма похоже на правду, потому что существуют гонки, где тачки монотонно гоняют по кругу. Зачем ещё такое смотреть, если не ради бум-бабах? И желательно, чтобы взрывалось, как в «Трансформерах».

Кстати, вы обрадовались, когда в полуфинале с Марокко началась небольшая потасовка? Вы в такой момент зовёте к телевизору близких со словами: «Смотри-смотри, чего происходит»? Понимаю, я тоже зову.

Фото: Кадр из трансляции

Судьи сделали из Аргентины и Франции идеальных финалистов. Про любую из этих команд можно сказать, что ей помогли арбитры. В ворота французов не дали явный пенальти в полуфинале. В пользу аргентинцев поставили несколько удивительных 11-метровых – один в матче с Саудовской Аравией, другой – с Польшей. Да и Паредеса в игре с Нидерландами почему-то не удалили, а вопрос, фолил ли Ливаокович в полуфинале, до сих пор актуален. Есть основания недолюбливать команды и возмущаться отсутствием справедливости.



Хотя если бы вышла сборная Марокко, то хейтили бы и её. За оборонительный футбол! За погромы фанатов! За игроков, которые родились и сформировались далеко не в Марокко! Всегда найдётся к чему придраться, а иногда и искать особо не надо.



На самом же деле, Аргентина против Франции – крутой финал. И не только для того, чтобы ненавидеть. Те, кто любит футбол, тоже найдут, чем насладиться.