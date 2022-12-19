Сегодня воскресили футбол

А помните фанатов, которые после 1-го тура стебались: «Где Месси? Куда он делся? Вы не видели Месси?»



Большой привет этим болельщикам. Надеюсь, они смотрели финал. Неплохая игрушка получилась.

Всё изначально крутилось вокруг этого чёртового гения. Его критиковали, им восхищались. За семь матчей было всякое. Сомнительные пенальти? Гениальная игра? Тут каждый будет выделять нужное ему, основываясь на собственных симпатиях. В каком-то смысле Месси захватил столько внимания, что остальная сборная Аргентины была будто второстепенна. Это не так.

Лионель Месси Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

44-летний тренер Скалони просто смял Францию в первом тайме своим планом на игру. Сопернику даже пришлось делать сразу две замены по ходу первых 45 минут – словно признание Дешама, что он хуже подготовил команду.



Вингер Ди Мария вообще в какой-то момент будто сделал результат – и заработал пенальти, и забил, и за час снизил трансферную стоимость защитника Франции Кунде, которого накручивал на фланге.



А вратарь Мартинес вытащил столько, сколько нужно. В том числе в двух сериях пенальти. Потом ещё при праздновании показал, что отбил бы мяч вообще чем угодно.

Весь финал – это урок по мотивации. Кому нужнее, тот и тащит. Стартовая позиция – нужнее Аргентине. В том числе потому, что Франция брала последний ЧМ, а не ждала титула с 1986 года. Но как же всё перевернулось при 2:0! За весь первый тайм французы ни разу не пробили по воротам, а во втором ударили 10 раз. Как такое вообще может быть? Просто при 2:0 голы оказались нужнее уже европейцам, и они сравняли счёт. В дополнительное время получше снова выглядела Аргентина, как и в серии пенальти. Им очень хотелось, а желание – это вообще ключевое. Шляпа, распределяющая по факультетам Хогвартса, не даст соврать.



Нужно понимать, что у Аргентины изначально было преимущество? Они фактически играли на своём поле. И пенальти пошли исполнять к полностью аргентинской трибуне. В этом преимуществе есть заслуга и Месси. Аргентинцы рассказывали журналистам «Чемпионата», что у них настолько массовый выезд именно из-за Месси, для которого это последний шанс в карьере на титул чемпиона мира.



На следующий турнир в США/Мексике/Канаде может приехать меньше аргентинцев, несмотря на меньшее расстояние.

Финал ЧМ-2022 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Говорят, своими манёврами Месси делает партнёров сильнее. Так и есть, но даже не играя, а просто присутствуя, он придаёт им сил благодаря своей ауре. И ведь не скажешь, что эта аура – реклама, маркетинг, хайп и шоу. В этом он не так уж и силён. Не первый в мире по подписчикам, но теперь уже явно лучший среди действующих футболистов. И запомнится последнее, а не странные голосования по «Золотому мячу».



Для титула ему пришлось преодолеть себя. Гол с пенальти? Нет, Лео, история не позволит так легко выиграть финал чемпионата мира. Требовался закрученный сюжет, в котором приходится добивать мяч правой ногой (Месси – левша). А потом, словно добивая, гол на 118-й минуте. После такого пойди исполни пенальти в главном матче за всю карьеру.

►После такого финала у нас нет слов для заголовка. Аргентина с Месси – чемпионы мира! Франция отдала титул, несмотря на хет-трик Мбаппе

Лучший финал в истории чемпионатов мира. Лучший футболист современности (и, возможно, за всё время) взял главный трофей в жизни. Это было великолепно. Если после вылета Бразилии казалось, что футбол умер, то теперь он точно воскрес.