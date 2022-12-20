Знаменитый повар Нусрет Гёкче спокойно прикоснулся к Кубку мира, хотя не имел права это делать.

ФИФА облажалась. Как можно было допустить нарушение одного из фундаментальных правил ЧМ?

После финала чемпионата мира Аргентина – Франция (3:3, 4:2 по пенальти) популярный шеф-повар Нусрет Гёкче опубликовал фото, на котором держит в руках Кубок мира. Для непросвещённого болельщика это может показаться простой мелочью, но на деле нарушено одно из фундаментальных правил ЧМ.

Согласно регламенту, Кубок мира по футболу могут трогать только президент ФИФА, действующие главы государств и члены национальных команд, выигравших чемпионат мира по этому виду спорта. Очевидно, что Нусрет Гёкче не принадлежит ни к одной из данных категорий. Да, к трофею прикасались жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо и его дети, наверняка это делали и родственники других футболистов, но все они, скорее всего, подпадают под категорию «члены национальных команд». ФИФА относится к этому снисходительно, позволяя спортсменам разделить момент триумфа с близкими. Но случай Гëкче является жесточайшим нарушением — вообще не связанный со сборной Аргентины человек трогал трофей.

Нусрет Гёкче с Кубком мира Фото: Из личного архива Нусрета Гёкче

Каждые четыре года шестикилограммовый Кубок мира путешествует по миру под круглосуточной охраной. Трофей из 18-каратного золота оценивается примерно в $ 20 млн, поэтому ФИФА подпускает к нему крайне ограниченный круг лиц.

При транспортировке тоже не допускаются лишние контакты. Сопровождающий персонал носит перчатки и находится под пристальным вниманием охраны. Кубок часто выставляют в музее ФИФА в Цюрихе, но бóльшую часть времени место нахождения трофея остаётся засекреченным.

Ограничения призваны предотвратить попытку краж. Предшественник сегодняшнего Кубка мира, известный как трофей Жюля Риме, был украден пару раз. Впервые это произошло за три месяца до финала чемпионата мира в Англии. 20 марта 1966 года в Вестминстере выставленный на всеобщее обозрение трофей пропал. Полиция начала поиски, но они не принесли результата.

27 марта Кубок неожиданно обнаружился. Он лежал завёрнутым в газету в кустах в Верхнем Норвуде в Южном Лондоне. Трофей нашёл четырёхлетний пёс по кличке Пиклз во время прогулки со своим владельцем Дэвидом Корбеттом. Когда сборная Англии выиграла ЧМ-1966, Пиклз был приглашен на праздничный банкет. Корбетт получил премию £ 5 тыс., а Пиклза наградили серебряной медалью Национальной кинологической лиги.

Пёс Пиклз нашёл пропавший Кубок Жюля Риме в 1966 году Фото: Central Press/Getty Images

В 1970 году Бразилия стала первой командой, выигравшей три ЧМ. Страна получила Кубок мира навсегда, но надлежащим образом не охраняла его. Трофей украли в 1983 году, с тех пор его никто не видел. После этого ФИФА решила кардинально ужесточить меры безопасности, ограничив круг лиц, которым разрешено касаться Кубка.

Так что проступок Нусрета Гёкче на ЧМ-2022 в Катаре действительно является очень серьёзным. Возможно, турецкий повар не знал о правилах. Но это не может служить оправданием для дерзкого турка. Вот что писали под его постом: «Тебе не стоит трогать Кубок мира. Ты не чемпион», «Я думал, что только чемпионы мира могут прикасаться к Кубку», «Зачем ты держишь трофей и почему вообще находишься на поле? Тебя там быть не должно. делаешь селфи с игроками только для собственного пиара», «Футболисты усердно работали ради этого трофея. А ты не должен его трогать!»

В целом поведение Нусрета Гёкче было откровенно странным. После финала аргентинские футболисты очень долго не покидали поле и радовались победе вместе со своими родственниками и друзьями. Гёкче был явно лишним в этой компании, но навязывал чемпионам своё присутствие.

Повар пошёл к Лионелю Месси сразу после церемонии награждения, однако камеры зафиксировали как аргентинец демонстративно проигнорировал довольно навязчивое желание Гёкче пообщаться. И всё-таки Нусрет смог сделать селфи с явно недовольным Лео.

Лионель Месси и Нусрет Гёкче Фото: Из личного архива Нусрета Гёкче

Данная ситуация со стороны выглядела настолько нелепо, что видео этого эпизода разлетелось по социальным сетям всего мира.

С Месси у Нусрета не задалось, хотя фото для соцсетей он всё-таки достать смог. А вот остальные футболисты сборной Аргентины были более лояльными к Гёкче. В частности, повар сфотографировался с Анхелем Ди Марией, Пауло Дибалой, Леандро Паредесом и другими звёздами.

Пауло Дибала и Нусрет Гёкче Фото: Из личного архива Нусрета Гёкче

Нусрет Гёкче – не первая знаменитость, прикоснувшаяся к Кубку мира. Певица Рианна посетила вечеринку по случаю победы сборной Германии на ЧМ-2014. Она фотографировалась с Марио Гётце, Томасом Мюллером, Бастианом Швайнштайгером и другими немецкими футболистами. А заодно дотронулась до Кубка мира.

«Я дотронулась до Кубка, держала Кубок, поцеловала Кубок, сделала селфи с Кубком!!!» — похвасталась певица.

В 2014 году Лукас Подольски и Бастиан Швайнштайгер целуют Рианну, у которой в руках копия Кубка мира Фото: Из личного архива

На вечеринке в 2014 году жёнам, родственникам и знакомым футболистов сборной Германии разрешили прикоснуться к Кубку мира. ФИФА немного смягчила правила и разрешила взять трофей на вечеринку, при том что обычно его забирают у победителей на стадионе сразу после празднования. Хотя, по некоторым данным, Рианна всё-таки потрогала не оригинал, а так называемый «Трофей победителя чемпионата мира по футболу» — бронзовую позолоченную копию Кубка мира.

В любом случае в действиях Рианны не было чего-то слишком криминального. В отличие от Нусрета Гёкче, который вопиюще нагло навязал свою компанию аргентинцам и грубо нарушил регламент ФИФА, прикоснувшись к Кубку мира. Турецкий повар дал организации веский повод лучше продумать меры безопасности на следующих финалах ЧМ.