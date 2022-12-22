Не смейте давать Месси ещё один «Золотой мяч». Это всё испортит

Кем останется Месси в истории? Как о нём будут говорить через 10, 20, 50 лет? Сейчас ситуация идеальна. В конце карьеры аргентинец взял главный трофей, который ему долго не покорялся. А ведь запоминается последнее. Даже если Месси выиграет ещё парочку чемпионатов Франции, его заключительной вехой всё равно останется победный ЧМ-2022. Красивая история.

Лионель Месси с Кубком мира Фото: Alex Pantling/Getty Images

Но как же легко всё испортить! Для этого достаточно вручить аргентинцу ещё один «Золотой мяч». Тогда последним впечатлением будет уже другой факт. Весьма противоречивый, скорее всего. Ну потому что крайне маловероятно, что Месси приведёт «ПСЖ» ещё и к победе в Лиге чемпионов. А победа в чемпионате Франции имеет весьма относительный вес. Всего лишь трофей в пятой лиге Европы с эфемерной конкуренцией.

Если «Золотой мяч» присуждается за весь сезон с августа до июня (а преподносится именно так), то почему награду нужно отдавать за семь матчей ЧМ-2022? Месси действительно был великолепен в Катаре. За это он и получил, помимо Кубка мира, ещё и приз лучшему игроку турнира. А вот для «Золотого мяча» чемпионат мира является лишь одним из слагаемых. Безусловно, важным, но не может перевесить 90% остального футбола – грубо говоря, один месяц из десяти. Да и вспомните предыдущие планетарные первенства. В 2010-м, 2014-м и 2018-м «Золотой мяч» получали вовсе не чемпионы мира.

Вслед за восьмым «Золотым мячом» сразу вспоминаются и другие. Там хватало вопросов к голосованию. Почему Снейдер не получил трофей по итогам 2010 года? Ещё больше вопросов по «Золотому мячу» по итогам 2021-го. Левандовски превзошёл Месси и по трофеям («Барса» стала лишь третьей в чемпионате!), и по личной статистике (113 минут на гол у Месси против 67 минут – у Левандовского).

Ещё один сомнительный «Золотой мяч» смажет впечатление от великой карьеры аргентинца. Тут уже в голове всплывают пенальти, которые давали пробить Месси в Катаре. Есть большие сомнения по тому, который назначили за фол на Паредесе в матче с Саудовской Аравией. Ну а самый странный – тот, который заработал с поляками именно Месси. Его едва задел вратарь Щенсны уже после того, как нападающий пробил мимо.

Фото: Кадр с трансляции

Уже сейчас есть несколько претендентов на «Золотой мяч»: Холанд, Мбаппе, Неймар, возможно, Хвича (а вдруг!). Но большая часть клубного футбола ещё впереди. Мы не знаем, кто продолжит выступать на таком же мощном уровне. Непонятно, кто и что выиграет. Важна Лига чемпионов, которая сопоставима с чемпионатом мира. Тем более что в одном турнире максимум семь матчей, а в другом – 13.

Так что, если хотите испортить наследие Месси, просто вручите ему восьмой «Золотой мяч». Критики Лионеля будут счастливы.