Самые подорожавшие за год футболисты. Стоимость Хвичи выросла почти в четыре раза!

Прошедший турнир в Катаре заметно повысил стоимость некоторых футболистов. Рассказываем о 10 игроках, которые подорожали за год больше других. Хвича Кварацхелия — единственный в списке, кто не ездил на чемпионат мира.

10. Дарвин Нуньес («Ливерпуль») + € 38 млн (нынешняя стоимость — € 70 млн)

Дарвин Нуньес Фото: Michael Regan/Getty Images

Нападающий здорово проявил себя в первой половине 2022 года и покинул «Бенфику» ради выступления в топ-чемпионате. Сейчас стоимость уругвайца составляет € 70 млн, но летом «Ливерпуль» заплатил за него больше. «Бенфика» получила € 80 млн, а ещё € 20 млн могут ей достаться в виде бонусов. Порой Нуньес демонстрирует неплохой уровень, но нередко попадает в хит-парады курьёзов. Его промахи из выгодных позиций вдохновляют людей на создание разнообразных мемов. В конце 2022-го Дарвин съездил на свой первый чемпионат мира, но получилось так себе. Он и сам ни разу не забил, и команда из группы не вышла.

9. Родриго («Реал») + € 40 млн (€ 80 млн)

Родриго Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Один из главных творцов победы «Реала» в Лиге чемпионов подрос в цене в два раза. Сейчас мадридский клуб называют лучшим в Европе, но всё могло быть иначе, не оформи бразилец дубль на последних минутах ответного полуфинального матча с «Манчестер Сити» (3:1, д.в.). За весь прошлый сезон Родриго забил девять мячей, а в этом отличился уже семь раз. В конце года бразилец съездил на чемпионат мира, но вернулся без медалей. 9 января Родриго отпразднует 22-й день рождения, а его цена со временем наверняка увеличится. Кстати, «Реал» покупал игрока летом 2019-го — «Сантос» получил € 45 млн.

8. Хвича Кварацхелия («Наполи») + € 44 млн (€ 60 млн)

Хвича Кварацхелия Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Грузинский футболист оказался в «Локомотиве» в начале 2019-го — тогда его рыночная стоимость составила всего лишь € 350 тыс. Через три года Хвича сменил «Рубин» на «Динамо» Батуми, но его ценник уже заметно вырос — € 16 млн. Теперь эта цифра увеличилась почти в четыре раза, а всё благодаря великолепной игре в первой части сезона-2022/2023. Кварацхелия отыграл 18 матчей в футболке «Наполи» и оформил 18 результативных действий (восемь голов, 10 ассистов). Местные болельщики вовсю восторгаются 21-летним футболистом и придумывают ему разнообразные прозвища типа Кварадоны.

7. Джамал Мусиала («Бавария») + € 45 млн (€ 100 млн)

Джамал Мусиала Фото: Adam Pretty/Getty Images

Карьера талантливого немца развивается очень стремительно. Мусиале всего 19 лет (20 исполнится в феврале), а его ценник уже вырос до солидной отметки в € 100 млн. В этом сезоне Джамал отыграл 22 матча за «Баварию» и набрал 23 (12+11) очка по системе «гол+пас». Отличные цифры для юного парня! А ещё Мусиала съездил на чемпионат мира в Катар, где его сборная вылетела уже по итогам группового раунда. Возможно, стоимость Мусиалы выросла ещё бы на несколько миллионов, выступи сборная Германии чуть более успешно.

6. Энцо Фернандес («Бенфика») + € 50 млн (€ 55 млн)

Энцо Фернандес Фото: Octavio Passos/Getty Images

Год назад стоимость Фернандеса составляла всего лишь € 5 млн. Чуть позже парень сменил «Ривер Плейт» на «Бенфику», которая заплатила за него € 15 млн. Судя по всему, совсем скоро аргентинец укатит в «Челси», а этот трансфер станет одним из самых дорогостоящих в мире. Фернандес переедет в Лондон в статусе чемпиона мира и лучшего молодого футболиста турнира, а «Челси» раскошелится примерно на € 130 млн. Менеджменту «Бенфики» стоит в очередной раз поаплодировать, но гораздо интереснее, оправдает ли надежды сам Энцо.

5. Антони («Манчестер Юнайтед») + € 50 млн (€ 75 млн)

Антони Фото: Stu Forster/Getty Images

Прошедшим летом «Аякс» шикарно наварился на трансфере Антони — купили за € 15,75 млн, а продали в «МЮ» за € 95 млн! Английский клуб дико переплатил, и пока нельзя сказать, что бразилец оправдал вложенные в него средства. 14 матчей, три гола — такими скромными показателями Антони отметился в нынешнем сезоне. Согласитесь, от дорогостоящего футболиста ждёшь совсем других цифр. Антони съездил на чемпионат мира, но там в основном выходил на замену. В итоге бразилец завершил турнир и без медалей, и без результативных действий.

4. Йошко Гвардиол («РБ Лепйциг») + € 50 млн (€ 75 млн)

Йошко Гвардиол Фото: Maja Hitij/Getty Images

Некоторые эксперты саркастически рассуждали о ценнике хорватского защитника после полуфинала ЧМ-2022. Кажется, эпизод с третьим пропущенным мячом Гвардиолу будут припоминать ещё долго. Лионель Месси ушёл от соперника как от ребёнка и выложил мяч под голевое касание партнёру. Тем не менее Гвардиол добился существенного прогресса за полтора года, что прошли с момента его переезда в Германию. Йошко уже съездил на два крупных турнира в составе сборной (Евро-2020 и ЧМ-2022), а его ценник увеличился почти в четыре раза.

3. Рафаэл Леау («Милан») + € 50 млн (€ 85 млн)

Рафаэл Леау Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Португалец великолепно провёл предыдущий сезон. К победе в Серии А в составе «Милана» он добавил звание самого ценного футболиста чемпионата Италии. В этом сезоне у Леау также достаточно неплохие цифры. Он отыграл 21 матч, забил восемь мячей и отдал девять результативных передач. В прессе регулярно появляется информация об интересе к игроку со стороны английских топ-клубов, но футболиста пока всё устраивает в Италии. К тому же «Милан» планирует подписать с Рафаэлом новый контракт с увеличением зарплаты. На ЧМ-2022 Леау отыграл всего лишь 83 минуты в пяти матчах, но забил два мяча.

2. Орельен Тчуамени («Реал Мадрид») + € 50 млн (€ 90 млн)

Орельен Тчуамени Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Три года назад Тчуамени сменил «Бордо» на «Монако», а его рыночная стоимость на тот момент составила € 14 млн. Летом 2022-го «Реал» заполучил полузащитника, но заплатил € 80 млн. В конце года 22-летний француз съездил на чемпионат мира, где был основным игроком национальной команды. В четвертьфинале молодой футболист огорчил англичан роскошным дальним ударом, но в заключительном матче турнира его подвели нервы. В серии пенальти с Аргентиной (3:3, пен. 2:4) Тчуамени пробил мимо створа, а перед этим вратарь Эмилиано Мартинес оказал на соперника психологическое давление.

1. Гави («Барселона») + € 50 млн (€ 90 млн)

Гави Фото: David Ramos/Getty Images

Этому парню всего лишь 18 лет, а его ценник стремительно подбирается к отметке в € 100 млн. Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высоко ценит игру полузащитника. По мнению чемпиона мира и Европы, Гави и Педри лучше, чем были Хави и Иньеста в 20 лет. Первый чемпионат мира в карьере Гави сложился не лучшим образом — сборная Испании вылетела на стадии 1/8 финала. Сам полузащитник провёл на турнире все матчи и отметился голом в ворота Коста-Рики (7:0). При этом Гави стал самым молодым футболистом, когда-либо игравшим за сборную Испании на чемпионатах мира.