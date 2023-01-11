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Владельцы «ПСЖ» могут купить акции «Тоттенхэма»: Нассер Аль-Хелаифи встретился с Дэниелом Леви, подробности

Владельцы «ПСЖ» за € 1 млрд купят долю в топ-клубе АПЛ? Выбор не самый очевидный
Никита Паглазов
Владельцы ПСЖ могут купить акции «Тоттенхэма»
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Антонио Конте будет очень доволен появившейся информацией.

Катарские владельцы «ПСЖ» продолжают мировую экспансию даже после чемпионата мира в их стране. The Telegraph сообщает, что президент парижского клуба и по совместительству председатель Qatar Sports Investments (QSI) Нассер Аль-Хелаифи встречался с руководителем «Тоттенхэма» Дэниелом Леви на прошлой неделе. Они обсуждали инвестиции катарской компании в английский клуб в рамках своей стратегии на 2023 год, по окончании проекта чемпионата мира. Аль-Хелаифи действовал исключительно в своей роли в QSI, а не в качестве главы Европейской ассоциации клубов (ЕСА) во время встречи с Леви, который также является членом правления ECA.

Отмечается, что руководство «ПСЖ» сделало предложение на сумму около € 1 млрд в обмен на 25% акций «Тоттенхэма». Аль-Хелаифи и Леви — хорошие товарищи, и источники, близкие к председателю лондонского клуба, по-прежнему непреклонны в том, что их встреча состояла не из обсуждений «относительно капитала клуба». Однако другие инсайдеры предположили, что теперь этот вопрос был поднят, поскольку Qatar Sports Investments рассматривает возможность приобретения нового миноритарного пакета в клубе АПЛ.

Дэниел Леви

Дэниел Леви

Фото: Clive Rose/Getty Images

Также известно, что люди из «Манчестер Юнайтед» проявляли интерес к сотрудничеству с катарскими бизнесменами, но на данном этапе предполагается, что соглашение будет заключено с «Тоттенхэмом». Один из источников The Telegraph косвенно подтверждает намерение Qatar Sports Investments, заявляя, что в ближайшие месяцы в Европе может произойти «весьма смелое стратегическое приобретение».

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В октябре 2022 года QSI приобрела 22% акций португальской «Браги» за более чем € 100 млн. Но с тех пор спортивное инвестиционное подразделение в Дохе поставило перед собой более амбициозные цели, чтобы конкурировать с ОАЭ, владеющими «Манчестер Сити» и создавшими холдинг City Football Group. В него входят «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити», «Иокогама Ф. Маринос», «Жирона», «Мумбай Сити», а также другие клубы по всему миру.

Шейх Мансур — владелец «Манчестер Сити»

Шейх Мансур — владелец «Манчестер Сити»

Фото: Francois Nel/Getty Images

До чемпионата мира в Катаре интерес QSI к инвестициям в АПЛ был минимальным, но теперь, похоже, настроение изменилось. Однако вложения будут ограничены миноритарными инвестициями, потому что УЕФА по-прежнему выступает против перспективы того, что команды с одним и тем же владельцем будут противостоять друг другу в еврокубках (хотя такое возможно уже сейчас – например, клубы системы «Ред Булл»). Также инсайдеры отмечают, что Аль-Хелаифи ведёт переговоры с американскими инвесторами о вложениях в «ПСЖ» и катарский телеканал BeIN Sports в преддверии чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике в 2026 году.

Несмотря на опровержения «Тоттенхэма», что с Леви велись какие-либо инвестиционные переговоры, перспектива значительных вливаний в клуб может понравиться владельцу лондонцев – миллиардеру Джо Льюису. Антонио Конте постоянно говорит о необходимости увеличения количества денег на трансферы, чтобы команда могла претендовать на самые высокие места. В свою очередь, Льюис дополнительно вложил в «Тоттенхэм» € 175 млн в мае 2022 года после того, как команда вышла в ЛЧ, а его дочерняя компания Enic дополнительно приобрела 2% акций клуба. Но этого явно недостаточно, чтобы тягаться с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и другими топ-клубами за титул.

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А что насчёт полной продажи «Тоттенхэма» другим владельцам? Леви в сентябре 2021 года общался по этому поводу с заинтересованной стороной, предъявив первоначальный ценник почти в € 4 млрд. В стоимость входит и новый стадион, являющийся одной из самых современных спортивных арен в мире и располагающийся в сердце Великобритании – Лондоне.

«Антонио Конте остаётся одним из самых востребованных тренеров в мире. Гарри Кейн и Сон Хын Мин ценились бы в любом клубе. У «Тоттенхэма» есть стадион мирового класса, который может приносить серьёзные деньги. Сделка о приобретении прав на название арены ещё не реализована, но осенние переговоры с Google возродили надежду, что решение будет найдено. «Тоттенхэм» и их, казалось бы, бесконечные неудачи в завоевании трофеев — это азартная игра, но у Катара достаточно большие карманы, чтобы рискнуть», – отметил аналитик The Telegraph Том Морган.

АПЛ может окончательно превратиться в мировую гонку государств: «Ньюкаслом» де-факто владеет королевская семья Саудовской Аравии, «Манчестер Сити» принадлежит ОАЭ, а в «Тоттенхэм» собирается вложиться правящий клан Катара. Не забываем, что в лиге множество американских владельцев, а также присутствуют китайцы, итальянцы, таиландцы и даже египтяне. Такими темпами вопрос с Суперлигой и правда перестанет быть актуальным. Любой матч чемпионата Англии будет круче, нежели условная встреча «Милана» и «Атлетико».

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