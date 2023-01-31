После закрытия окна переход реален в двух случаях. Как устроен последний день трансферов

Сделки в последний день трансферного окна – явление частое: порой клубы затягивают настолько, что переходы оформляются за несколько часов, а то и даже минут до дедлайна. Андрей Аршавин так за восемь секунд до закрытия ТО перешёл в «Арсенал» – стороны так долго приходили к решению, что трансфер чуть было не сорвался, но в итоге в последний момент документы всё же были отправлены по электронной почте, а все нужные согласия получены. Однако порой трансферы всё же срываются: Давид де Хеа летом 2015-го должен был перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Реал», но в Мадриде не получили нужные документы вовремя.

Андрей Аршавин Фото: Phil Cole/Getty Images

Клубы зачастую дотягивают до последнего момента по разным причинам: кто-то не может договориться об условиях контракта, кто-то – пытается найти замену сорвавшемуся трансферу, чтобы закрыть нужную позицию. Порой бывает и такое, что на переход влияют «потусторонние силы» – вроде природы: например, переезд Роберта Левандовского из «Леха» в «Блэкберн» в 2011-м сорвался из-за извержения вулкана в Исландии – он так и не смог прилететь в Англию для заключения контракта.

Совместно со спортивным юристом Михаилом Прокопцом и футбольным функционером Тимуром Гурцкая разбираемся, как устроен последний день трансферного окна.

Можно ли закрыть сделку уже ПОСЛЕ закрытия ТО?

«Все трансферы проходят через специальную систему – TMS (FIFA Transfer Matching System), – говорит Прокопец. – Там нужно совершить все необходимые действия до истечения дедлайна. Если этого не сделать, то трансфер не пройдёт».



Система стала обязательной для использования с 1 октября 2010 года для всех стран-ассоциаций ФИФА. TMS предназначена для отслеживания всех международных трансферов и регистрации игроков при перемещении из одной ассоциации в другую. Ключевым фактором введения такой системы стало предотвращение отмывания денег через футбольные трансферы: исследование 2009 года показало, что коррупция в футболе приобрела невероятные масштабы.

В систему оба клуба – продавец и покупатель – должны внести информацию, которая обязана совпасть, чтобы трансфер был одобрен: название команды, страна-ассоциация, детали игрока, тип трансфера, агент, метод оплаты, трансферные сборы и так далее. Внутри системы есть свои часы, чтобы не возникало путаницы в разных часовых поясах, поэтому по истечении этого таймера любые действия становятся невозможными.

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Однако в АПЛ есть Deadline day deal sheet, который позволяет клубам выиграть два часа времени на отправку всех документов непосредственно в Премьер-лигу: это своего рода подтверждение и гарантия, что сделка была совершена. При этом в TMS информацию о всех международных трансферах всё равно необходимо внести до полуночи последнего дня ТО.

Футбольный функционер Тимур Гурцкая объясняет, что после закрытия трансферного окна можно завершить трансфер только в двух случаях: «Первый — если ты подписываешь свободного агента в течение двух недель после закрытия ТО. Второй — если ты вносишь в систему трансфер, который пройдёт после прохождения медосмотра. Ты должен о нём заявить и указать, что переход будет завершён после прохождения медосмотра».

Контракт подписывают до или после медобследования?

«Когда угодно, – говорит Прокопец. – Можно хоть вообще не проводить медобследование, если ты готов рискнуть. На практике же контракт всегда подписывается после медобследования. По регламенту как ФИФА, так и РФС клуб не может ставить действие трудового договора в зависимость от результатов обследования, то есть нельзя сначала заключить контракт, потом провести медицинское обследование и сказать: «Ой, какой ты травмированный». И разорвать его. Если сначала подписывается контракт, а только потом проводится обследование, то клуб должен понимать, что нельзя будет просто так взять и расторгнуть соглашение. Условно говоря: при покупке машины ты можешь отдать её на осмотр механику, а можешь просто так купить – и в этом случае все выявленные недостатки будут уже твоими проблемами. После заключения контракта нельзя ссылаться на результаты проверки».

Презентация Эрлинга Холанда Фото: George Wood/Getty Images

Заключение контракта в последний момент: что важно, чтобы успеть до дедлайна?

«Самое важное – это чтобы клубы договорились между собой, – говорит юрист. – Даже с футболистом запрещено общаться, пока команда не будет поставлена в известность, что игрока хотят приобрести. Потом все договоренности достигаются уже непосредственно с футболистом. И третье – соблюдение всех юридических формальностей: изучение контракта, внесение правок в документы, переговоры. Отдельно идут переговоры с агентами. Это основные компоненты. Потом новый клуб должен успеть загрузить всю эту информацию в систему TMS».

Когда трансфер считается совершённым?

«Сейчас, чтобы трансфер был заключен, должен быть один человек на компьютере в клубе-продавце и в клубе-покупателе, – говорит Гурцкая. – Трансфер считается совершенным, когда система считывает, что из одного клуба игрок был отзаявлен, а за другой заявлен».

Михаил Прокопец Чпортивный юрист «Процедура следующая: новый клуб подгружает в TMS всю информацию, после чего данные уходят в федерацию, которая контактирует с федерацией, за чью команду футболист играл ранее, – разъясняет Прокопец. – Дальше ожидается подтверждение от предыдущего клуба: если переход был бесконфликтным и правильным, то всё просто. Если же футболист плохо расстался с командой или клуб имеет претензии, то может быть проблема с заявкой, и на разбирательство уйдёт какое-то время. При этом ФИФА придерживается позиции, что футболист всё равно должен играть: да, клубы могут разбираться сколько угодно, но игрока должны заявить – все разборки должны быть потом».

Что может пойти не так?

«Что угодно, – признаётся Прокопец. – Может прийти другой клуб и попытаться перехватить вашего футболиста, старая команда может не выдать сертификат для заявки, потому что считает по какой-то причине, что игрок ушёл неправильно. У нас была ситуация, когда футболист находился в труднодоступном месте: ему уже выслали контракт, но он долго его подписывал – всё никак не мог отсканировать и прислать. В итоге время истекло, и клуб купил другого игрока, потому что боялся не успеть заявить до дедлайна.

Особенностей бывает много. Например, если ты приобретаешь футболиста не по соглашению сторон, а по buy out (выкуп), то другой клуб может начать вредничать: не брать трубку и не отвечать на письма. И ты вроде выкупаешь футболиста, но старый клуб должен совершить определённое количество действий, без которых игрока невозможно будет заявить за новую команду.

Все сделки очень разные. Это как спросить: а как понравиться девушке? Все девушки разные, и каждой из них нравится что-то своё. Так и с трансферами – там тоже много нюансов: какой клуб продаёт, какой покупает, что за футболист, какие у него родители, жена, дети, где он живет, какая у него виза – это настолько большой спектр вопросов, что трудно сказать, что может пойти не так».

Последнее слово – всегда за игроком?

Да, но нет: бывает так, что футболист готов уйти, договорился с клубом-покупателем, однако его нынешняя команда не хочет отпускать игрока. И тут в бой могут пойти любые средства вплоть до давления и бойкота тренировок. Энцо Фернандес, например, так хотел в «Челси» этой зимой, что отказался выходить на занятие в составе «Бенфики», чтобы надавить на клуб.

Что касается непосредственного подписания контракта, то в этом случае всегда последнее слово за игроком. «Сейчас стараются делать так, чтобы игрок вживую подписывал контракт, а не по факсу. Личное свидетельство всегда лучше», – говорит Гурцкая.