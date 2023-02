Инсайдер Фабрицио Романо разорвал это трансферное окно. Вот как он работает

Кто лучше всех провёл зимнее трансферное окно? Тут без вариантов – Фабрицио Романо. Журналист-инсайдер первым сообщил о многих трансферах. Буквально пошагово вёл сделки, сообщая, на каком этапе переговоры, когда запланированы медицинские обследования, какие условия контрактов, когда о сделке сообщат официально.

Нельзя сказать, что он всегда был первым. Например, об интересе «Арсенала» к Жоржиньо сначала сообщил другой инсайдер – Дэвид Орштейн из The Athletic. Однако наиболее комплексная работа в это трансферное окно снова осталось за Романо.

Как Фабрицио Романо отработал трансферный дедлайн?

Инсайдер запустил стрим на YouTube, который длился шесть часов – с 21:00 по 3:00 по Москве. Традиционно последний день трансферного окна получается самым жарким. А вечер – кульминация, когда совершаются десятки сделок.

Итальянец Романо на протяжении всего эфира общался на английском, предоставляя обновлённую информацию по ключевым трансферам Европы. На втором часу к стриму подключили агента Шахара Гринберга, чтобы Романо спросил про свежий переход: «Почему вы и ваш клиент Оскар Глух выбрали «РБ Зальцбург», если на футболиста претендовала «Барселона»?

Романо общается с Шахаром Гринбергом Фото: Скрин видео

Самое невероятное, что Романо успевал одновременно общаться с ведущими, задавать вопросы гостю, сообщать инсайды, переписываться по телефону с источниками и оставлять посты в соцсетях. За время трансляции журналист опубликовал более 40 коротких сообщений о трансферах (в трансляции рассказывал чуть подробнее). По словам Романо, все сообщения он всегда пишет сам – без помощников.

Хотя нужно упомянуть, что у стрима были большие проблемы со звуком, который периодически пропадал. «У нас сейчас будет информация по ключевым сделкам – нам нужно, чтобы всё работало», – сказал Романо ближе к полуночи, когда звук вернулся. В решающий момент проблем не возникло. Инсайдер сделал паузу на несколько минут. Сказал, что вот-вот объявит важную новость. Ещё раз призвал в соцсетях всех подключиться к стриму. Аудитория выросла с 50 тысяч до 83 тысяч в прямом эфире, а общее число просмотров перевалило за миллион. В 0:54 ночи по Москве инсайдер сообщил:

«Парни, Энцо Фернандес… Энцо Фернандес – в «Челси». Сделка закрыта. Только что договорённости между клубами были достигнуты. 120 миллионов. Позже расскажу о сроках выплаты. «Бенфика» дала зелёный свет на прохождение медосмотра. Сейчас Энцо проходит медицинские тесты, а «Челси» убеждается, что успеет оформить бумаги до закрытия окна. Не могу гарантировать, что они точно успеют, но соглашение достигнуто».

Как вообще работает Фабрицио Романо?

Когда ему было 18 лет и он жил в родном Неаполе, то пробовал бесплатно писать статьи о футболе и предлагал их опубликовать второстепенным нишевым итальянским СМИ. А потом, как следует из интервью Романо the New York Times, к нему обратился незнакомый человек. «Он работал в Ла Масии – знаменитой академии «Барселоны» – и надеялся убедить двух молодых игроков позволить ему их представлять. Спросил меня, могу ли я написать о них статьи».

Этими игроками были Мауро Икарди и Жерар Деулофеу, которых на тот момент никто не знал. В результате Романо написал статью, а обратившийся человек стал представлять интересы этих двух футболистов. Журналист и агент остались на связи. Ну а летом 2011 года Романо первым рассказал о переходе Икарди из «Барселоны» в «Сампдорию». А спустя пару лет – и о трансфере нападающего в «Интер».

Романо говорит по телефону Фото: YouTube-канал Фабрицио Романо

Затем Романо отправился в Милан и попал на Sky Sport Italia. Там уже работал известный репортёр, который рассказывал о трансферах – Джанлука Ди Марцио. Ему Романо помогал создать и заполнить личный сайт, а вместе с тем набирался опыта. Причём порой чуть ли не на улицах. Романо рассказывал: «В течение многих лет я каждый день ходил по городу – рестораны, отели, везде, где встречаются футболисты».

В какой-то момент Романо осознал значение соцсетей. Сначала он выкладывал обычные фотографии из личной жизни, как и все пользователи. Только вот под кадрами с ужином и закатом журналиста спрашивали вовсе не о еде и облаках. В комментарии приходили подписчики и интересовались трансферами.

В 2020 году случилась одна из знаковых сделок для итальянского инсайдера – переход Бруну Фернандеша в «МЮ». Романо не был первым, кто сообщил об интересе «МЮ» к полузащитнику, но дал информацию о состоявшемся трансфере. По словам журналиста, даже не скорость является ключевым фактором, а достоверность. Люди должны понимать, что читают правду и могут этому доверять. «У меня нет дедлайна, в который нужно уложиться, или газеты, которую нужно продать. Я пишу вещи, когда они готовы».

За 12 лет итальянец настолько оброс связями, что стал главным инсайдером в европейском футболе. Его знания и знакомства вышли далеко за пределы Италии. Считается, что ключевые знакомства в этой сфере – с агентами. Романо утверждает, что важно иметь контакт и с боссами клубов. При этом он лично знаком с футболистами. Легко находит контакт буквально всех, кто ему нужен. Показательно, что он связался даже с Арсеном Захаряном, который так никуда и не перешёл в «Челси». Об этом рассказывал сам динамовец.

Какие есть претензии к Фабрицио Романо?

Главная фишка Романо – фраза «here we go!» Это английское выражение не имеет смысла переводить дословно вроде «Здесь мы идём!» Скорее, оно означает «Погнали!» Так журналист обозначает сделки, которые, по его информации, согласованы. То есть фактически состоявшиеся трансферы, которые должны скоро объявить (как правило, в ближайшие сутки).

У Романо есть свои спонсоры. Он делает ссылки на бренды у себя в соцсетях, а партнёром стрима в YouTube был производитель пива. В комментариях люди иногда подозревают, что Романо получает процент со сделок. Журналист в таких случаях смеётся и говорит, что уже стал бы миллиардером. «Если кто-то настолько глуп, что верит, будто я получаю деньги от клубов или агентов, то пускай так думает дальше», – ответил Романо.

Фабрицио Романо и Самуэль Это'О Фото: Getty Images

По его словам, он боится, что его фирменное «here we go!» не сбудется. И по Энцо Фернандесу он держался до последнего, пока не перепроверил. Вслед за этим он дал «here we go!» и по Зиешу в «ПСЖ», добавив, что договорённость между клубами и игроком достигнута. Все три стороны утвердили сделку, и медобследование пройдено. Однако сделка, как вы знаете, сорвалась. Это тот самый один из ста случаев, когда «here we go!» не трансформировался в официальный трансфер.

Болельщики, которые недолюбливают Романо, обрадовались. Хотя можно сказать, что журналист только ещё раз доказал свой уровень. Его информацию нельзя назвать слухами. Если стороны достигли соглашения, а медицинские тесты пройдены – то это не слух, а факт. Да и о проблемах с документами Романо сообщил сразу же следом.

Другой случай, когда информация не реализовалась – переход Вейналдума в «Барселону». Позже Романо объяснил, что всё было готово: футболист запланировал медосмотр, а клуб готовил анонс, но «ПСЖ» сделал невероятное предложение по зарплате – перебил больше чем в два раза и убедил футболиста выбрать Париж. Хотя в какой-то момент сделка между «Барселоной» и Вейналдумом была полностью согласована (позиция «Ливерпуля» не имела значения, потому что у игрока закончился контракт).

В принципе, кто хочет ставить под сомнение работу Фабрицио Романо, найдут повод. Хотя если углубляться и разбирать количество точных новостей, которые он дал первым – такое впечатляет.