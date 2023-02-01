Они ещё играют! Зимние трансферы футболистов, о которых многие уже забыли

31 января закрылось трансферное окно во многих европейских чемпионатах. Клубы РПЛ ещё смогут приобретать новичков, а вот в топ-5 лиг Европы время для переходов вышло. Мы собрали для вас самые интересные трансферы игроков, которые были на слуху, но затем пропали с радаров.

Раджа Найнгголан

«Антверпен» → СПАЛ (свободный агент)

Раджа Найнгголан Фото: spalferrara.it

Карьера 34-летнего бельгийца уже подходит к концу, но он решил вернуться в Италию. Найнгголан ранее выступал за «Кальяри», «Рому» и «Интер», а теперь едет в Серию В к старому товарищу Даниэле Де Росси, главному тренеру СПАЛа. Раджа заключил контракт до лета 2023 года. В «Антверпене» он часто нарушал дисциплину: был лишён прав за вождение в нетрезвом виде, отстранялся от работы с командой из-за курения на скамейке запасных. У Де Росси он вряд ли себе такое позволит.

Максимилиан Филипп

«Вольфсбург» → «Вердер» (аренда)

Максимилиан Филипп Фото: werder.de

28-летний немец, которого московского «Динамо» покупало в 2019 году за € 20 млн, переходит в четвёртый клуб Бундеслиги за карьеру. Филипп провёл всего 115 минут за три появления на поле в текущем сезоне за «Вольсфбург» и решил сменить обстановку. Полузащитник не приглянулся Нико Ковачу, но, возможно, реанимирует карьеру у Оле Вернера в Бремене.

Эден Карцев

«Маккаби» Нетания → «Истанбул Башакшехир» (€ 2,3 млн)

Эден Карцев Фото: ibfk.com.tr

Одна из самых нелепых трансферных историй 2022 года приключилась с израильским полузащитником «Маккаби» из Нетании Эденом Карцевым. 22-летний игрок был арендован московским «Динамо» и даже поучаствовал в клубной фотосессии. Карцев рассказывал, как рад переходу и как хочет играть в РПЛ.

Эден Карцев полузащитник «Истанбул Башакшехир» «Хочу сказать, что я очень хотел оказаться здесь. Когда только появилась информация, что «Динамо» заинтересовано во мне, сразу сказал, что хочу сюда приехать. Я на сто процентов хочу играть в России. Думаю, что готов к этому».

Но позже «Маккаби» объявил, что игрок не перейдёт в «Динамо». Российский клуб просто не смог перевести средства за игрока через европейскую банковскую систему, и «Маккаби» отозвал футболиста назад. Теперь же Карцев всё-таки смог покинуть команду, перебравшись за € 2,3 млн в любимый клуб президента Турции — «Истанбул Башакшехир». Там его партнёром по полузащите станет звёздный Месут Озил.

Хосе Саломон Рондон

«Эвертон» → «Ривер Плейт» (свободный агент)

Хосе Саломон Рондон Фото: cariverplate.com.ar

Бывший форвард «Рубина», «Зенита» и ЦСКА переходил в «Эвертон» из Китая летом 2021-го, отыграв всего несколько месяцев в аренде в столичном клубе. Рондон шёл к знакомому по прошлым клубам тренеру – Рафаэлю Бенитесу. Но испанец быстро покинул «Гудисон Парк», а венесуэльский нападающий задержался до января 2023 года. В текущем сезоне Рондон не забил ни одного мяча за «Эвертон», проведя семь матчей в АПЛ (104 минуты) и лишь одну полную встречу в Кубке английской лиги. Футболист решил расторгнуть контракт с «ирисками» и вернуться в Южную Америку. Рондона приютил «Ривер Плейт», усиливающийся на старте аргентинского чемпионата.

Матиас Краневиттер

«Монтеррей» → «Ривер Плейт» (€ 1,7 млн)

Матиас Краневиттер Фото: cariverplate.com.ar

Ещё один экс-футболист РПЛ перебрался в «Ривер». Краневиттер – воспитанник клуба, выступал за него с 2011 по 2015 год, выиграв чемпионат Аргентины и Кубок Либертадорес. Европейская карьера Матиаса вышла неудачной: он не зарекомендовал себя ни в «Севилье», ни в «Атлетико», ни в «Зените». После Санкт-Петербурга Краневиттер на пару лет уехал в мексиканский «Монтеррей», где провёл один из лучших этапов карьеры. В 29 лет он возвращается помогать родной команде.

Джанер Эркин

Без клуба → «Истанбул Башакшехир»

Джанер Эркин Фото: ibfk.com.tr

Турецкий защитник также побывал в России: он переходил в ЦСКА в далёком 2007 году. Но Джанер так и не закрепился в звёздном составе армейцев, где на левом фланге блистал Юрий Жирков. В резюме Эркина уже было несколько стамбульских клубов: «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ», «Фатих Карагюмрюк». Теперь наступила очередь «Башакшехира».

С Джанером связана интересная история, произошедшая летом 2016 года. Турецкий защитник перешёл в «Интер», но уже через месяц был отдан в аренду в «Бешикташ», так как не подошёл главному тренеру «нерадзурри» Франку де Буру. «Я думал, что «Интер» станет большим шагом в моей карьере. Ставил цели регулярно играть, выигрывать трофеи и наслаждаться поддержкой фанатов «Интера». Я не хотел покидать «Интер», даже когда ушёл Манчини. Но отношение Франка де Бура ко мне было ужасным, будто я игрок, только пришедший из молодёжки. Это было неприемлемо», — негодовал Эркин.

Джордан Ларссон

«Шальке-04» → «Копенгаген» (аренда)

Джордан Ларссон Фото: fck.dk

Сын легендарного шведского форварда Хенрика Ларссона деградирует после ухода из «Спартака». 25-летний нападающий покинул Россию весной 2022 года, воспользовавшись правилом ФИФА в отношении иностранных футболистов РПЛ, и перешёл в АИК. За 11 матчей он забил три мяча, но так и не получил постоянного контракта. Тем не менее в «Спартак» Ларссон не вернулся, а подписал контракт с «Шальке». Но и там не задалось: за 12 матчей сезона Джордан ни разу не отличился, а клуб из Гельзенкирхена терпит бедствие, замыкая таблицу Бундеслиги. Чтобы хоть как-то взбодрить Ларссона, боссы «Шальке» приняли решение отправить его на полгода в «Копенгаген». Посмотрим, сможет ли форвард, которого так хвалила супруга Леонида Федуна Зарема Салихова, вернуть игровую форму времён «Спартака» в Дании.

Пабло Сарабия

«ПСЖ» → «Вулверхэмптон» (€ 5 млн)

Пабло Сарабия Фото: wolves.co.uk

Воспитанник мадридского «Реала» переехал в столицу Франции летом 2019 года. Сарабия пару сезонов был полезным игроком ротации, приходя на помощь, когда футболисты основы уставали или травмировались. Но в 2021 году, после прихода в клуб Лионеля Месси, он окончательно застрял на скамейке. Не спасла даже аренда в «Спортинг»: тренер парижан Кристоф Галтье не сильно рассчитывал на испанца, предоставив ему всего 362 минуты в текущем розыгрыше Лиги 1. Лучшим решением для Сарабии стала смена обстановки: вингер отправился в «Вулверхэмптон», где уже есть крупная диаспора, разговаривающая на испанском и португальском языках.

Гуга

«Атлетико Минейро» → «Флуминенсе» (€ 1,5 млн)

Гуга Фото: fluminense.com.br

Летом 2020 года болельщики «Спартака» отлично выучили имя правого защитника из «Атлетико Минейро». Трансферная сага о переезде Гуги в Москву продолжалась пару месяцев. Но «Спартак» не сумел договориться о переходе футболиста: президент «Атлетико Минейро» Серхио Сетте Камара просил за игрока € 5,5 млн, тогда как красно-белые предлагали на € 500 тыс. меньше. Руководство планировало продать Гугу в европейский клуб за большую сумму, но в итоге через 2,5 года он едет в бразильский «Флуминенсе» всего за € 1,5 млн.

Венсан Абубакар

«Аль-Наср» → «Бешикташ» (свободный агент)

Венсан Абубакар Фото: BSR Agency/Getty Images

Камерунский форвард стал жертвой перехода в «Аль-Наср» Криштиану Роналду. По правилам чемпионата Саудовской Аравии в заявке команды должно числиться не более восьми легионеров. После трансфера Роналду, в «Аль-Насре» их стало девять. Руководство решило пожертвовать одной из главных звёзд клуба ради Криштиану. Естественно, Абубакар негативно воспринял такой поворот событий: «Я всегда думал, что Месси лучше Роналду, а после тренировки с Криштиану понял, что был прав».

31-летний камерунец расторг контракт с саудовским клубом и подписал соглашение с «Бешикташем». Абубакар ранее выступал за «орлов» с 2016 по 2017 год, а также с 2020 по 2021-й. Забавно, что Абубакар и Роналду стали участниками тройного обмена форвардами: португалец уехал из «Манчестер Юнайтед» в «Аль-Наср», камерунец перешёл в «Бешикташ», а из турецкого клуба в «МЮ» отправился нидерландец Ваут Вегорст.

Ярослав Ракицкий

Без клуба → «Шахтёр»

Ярослав Ракицкий Фото: shakhtar.com

Украинский экс-защитник «Зенита» весной 2022 года покинул Россию, а летом подписал контракт с «Адана Демирспор». 33-летний футболист провёл слабый отрезок в Турции, за девять матчей получив четыре жёлтые и две красные карточки. В декабре Ракицкий объявил о прекращении сотрудничества с «Аданой», а в январе 2023 года сообщил о возвращении в украинский «Шахтёр». Ярослав – воспитанник клуба и выступал выступал за команду с 2006 по 2019 год.

Ярослав Ракицкий защитник «Шахтёра» «Всегда мечтал вернуться в «Шахтёр». Я люблю этот клуб, и моё сердце принадлежит только «Шахтёру». Где бы я ни играл, я предан этому клубу. Несмотря на свой возраст, 33 года, я ещё молод и приложу усилия, чтобы навязать тренеру свою кандидатуру и попасть в стартовый состав. У клуба только одна амбиция – всегда быть первым и добиваться хороших результатов в еврокубках. И моя задача – помочь команде. Если я помогу достичь результата, буду радоваться, а там пусть другие оценивают меня».

Кристиан Тельо

«Лос-Анджелес» → «Аль-Фатех» (свободный агент)

Кристиан Тельо Фото: Manuel Queimadelos/Getty Images

Воспитанник «Барселоны», на счету которого 86 матчей за родной клуб, последние полгода провёл в США. Летом 2022-го Тельо подписал контракт с «Лос-Анджелесом», ставшим в итоге чемпионом МЛС. Но вингер не сильно помог клубу, проведя всего пять встреч. Испанец решил попробовать свои силы на другом континенте. Тельо подписал контракт с саудовским «Аль-Фатехом» до лета 2024 года. Вероятно, европейская карьера испанца завершилась на «Бетисе», за который Кристиан провёл 172 встречи с 2017 по 2022 год.

Абель Эрнандес

«Атлетико Сан-Луис» → «Пеньяроль» (свободный агент)

Абель Эрнандес Фото: peñarol.org

Абель точно остался в памяти болельщиков ЦСКА. Летом 2018 года уругвайца приобретали с расчётом на усиление основы, но в итоге он бóльшую часть времени провёл в лазарете. Проблемы со здоровьем испортили карьеру Эрнандеса, подававшего надежды в начале 2010-х. Сыграв за ЦСКА 15 матчей и забив три гола, Абель покинул Россию спустя год. За следующие четыре сезона он сменил четыре клуба: катарский «Аль-Ахли», бразильские «Интернасьонал» и «Флуминенсе», а также мексиканский «Атлетико Сан-Луис». В последнем форвард забил 11 мячей в 35 играх, но этой зимой стороны решили прекратить сотрудничество. 32-летний форвард перешёл в уругвайский «Пеньяроль», за который уже выступал в сезоне-2008/2009. Соглашение с травматичным футболистом предусмотрительно подписано до конца 2023 года.

Георги Миланов

«Левски» → «Аль-Зафра» (€ 150 тыс.)

Георги Миланов Фото: Пресс-служба ФК «Аль-Зафра»

Ещё один экс-футболист ЦСКА сменил клуб. 30-летний болгарин за пять лет в России провёл 148 встреч, после чего выступал за швейцарский «Грассхоппер» и венгерский «Фехервар». Целый год, с июля 2020-го по июль 2021-го, Миланов находился в статусе свободного агента, пока его не взял к себе «Левски». Георги так и не стал важным игроком одного из самых популярных клубов Болгарии. Спустя полтора года полузащитник покинул «Левски», перебравшись в ОАЭ всего за € 150 тысяч. За две встречи за «Аль-Зафру» Миланов уже успел отдать пару результативных передач. Нашёл свою команду?

Гильермо Очоа

«Америка» → «Салернитана» (свободный агент)

Гильермо Очоа Фото: ussalernitana1919.it

Закрывает наш список мексиканский голкипер, стихия которого – чемпионаты мира. Клубная карьера Очоа в Европе так и не сложилась: он выступал за французский «Аяччо», испанские «Малагу» и «Гранаду», а также бельгийский «Стандард». Но нигде мексиканец не был так крут, как в сборной. Возможно, последний шанс заиграть в топ-чемпионате Европы Гильермо дала «Салернитана». Пока что выходит слабо: Очоа за пять матчей пропустил уже 14 мячей, восемь из которых – в игре с «Аталантой» (2:8). Не лучший старт в Италии. Тем не менее «Салернитана» занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А и имеет отличные шансы сохранить прописку в высшем дивизионе на следующий сезон. А Очоа рассчитывает приехать ещё и на шестой для себя чемпионат мира в 2026 году — в родную Мексику.