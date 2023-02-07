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Клубный чемпионат мира по футболу: что за турнир, какие клубы участвуют, кто фаворит, где смотреть, «Реал» Мадрид

«Реал» стартует на клубном чемпионате мира. У главного соперника — три экс-футболиста РПЛ
Кирилл Закатченко
Клубный чемпионат мира по футболу
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Лучший клуб Европы приехал в Марокко без нескольких ведущих футболистов. Его полуфинал уже завтра!

8 февраля «Реал» проведёт первый матч на клубном чемпионате мира. Рассказываем, что это за турнир.

Кто принимает участие в клубном чемпионате мира?

Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в 2000 году. Турнир пришёл на смену Межконтинентальному кубку — его разыгрывали победитель Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес. В клубном чемпионате мире принимают участие чемпионы всех континентов плюс команда-хозяйка. В разные годы турнир принимали Бразилия, Япония, ОАЭ, Марокко и Катар. При этом клубы из Европы и Южной Америки стартуют со стадии полуфинала.

Где проходит клубный чемпионат мира в этом году?

Турнир стартовал 1 февраля, а завершится 11-го числа. В третий раз в истории он проходит на территории Марокко. Ранее африканская страна принимала клубный чемпионат мира в 2013 и 2014 годах. В первом случае трофей достался «Баварии», во втором — «Реалу».

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Какие клубы играют в этом году?

Поскольку марокканский клуб «Видад» не только хозяин турнира, но и победитель африканской Лиги чемпионов, путёвку на клубный чемпионат мира получила египетская команда «Аль-Ахли». Она приехала в Марокко как финалист самого престижного клубного турнира своего континента. Всего на клубный чемпионат мира заявили семь клубов:

  • «Реал» Мадрид (Испания) — победитель Лиги чемпионов УЕФА;
  • «Фламенго» (Бразилия) — победитель Кубка Либертадорес;
  • «Видад» (Марокко) — победитель африканской Лиги чемпионов;
  • «Сиэтл Саундерс» (США) — победитель североамериканской Лиги чемпионов;
  • «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) — победитель азиатской Лиги чемпионов;
  • «Окленд Сити» (Новая Зеландия) — победитель Лиги чемпионов ОФК;
  • «Аль-Ахли» (Египет) — финалист африканской Лиги чемпионов.

В квалификационном раунде «Аль-Ахли» разгромил «Окленд Сити» со счётом 3:0 и вышел в четвертьфинал (их, кстати, всего два). Там египетский клуб справился с «Сиэтлом» (1:0), а «Аль-Хиляль» обыграл «Видад» (1:1, пен. 5:3). 7 февраля саудовский клуб встретится с «Фламенго», 8-го числа «Реал» сыграет с «Аль-Ахли». 11 февраля пройдут матч за третье место и финал. Все матчи в прямо эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

«Фламенго» с Кубком Либертадорес

«Фламенго» с Кубком Либертадорес

Фото: Hector Vivas/Getty Images

Кто раньше выигрывал клубный чемпионат мира?

За всю историю турнира его победителями становились только европейские и южноамериканские клубы. С 2013 года клубный чемпионат мира выигрывают исключительно представители УЕФА. Лучший показатель у «Реала» (четыре победы), «Барселона» забирала трофей три раза, «Бавария» и «Коринтианс» — дважды. В прошлом году турнир выиграл «Челси», одолевший в финале бразильский «Палмейрас» (2:1, д.вр.)

На кого обратить внимание в составе полуфиналистов?

За «Фламенго» играют сразу несколько футболистов, ранее выступавших в РПЛ. Тут и экс-защитник «Спартака» Айртон, и бывший игрок линии обороны «Локомотива» Пабло, и ушедший из «Динамо» Гильермо Варела. Кроме того, в составе бразильского клуба есть 35-летние Давид Луис и Артуро Видаль, известные по своим выступлениям за топ-клубы Европы.

Саудовский «Аль-Хиляль» в основном представлен местными футболистами, но есть здесь и несколько легионеров. Например, Мусса Марега, игравший за «Порту», и экс-футболист «Атлетико», «Севильи» и «Валенсии» Лусиано Вьетто. А ещё есть нападающий Одион Игало с опытом игры за «Манчестер Юнайтед». В составе «Аль-Ахли» выделяется 25-летний малийский полузащитник Алиу Дьенг. Это самый дорогой футболист клуба по версии Transfermarkt (€ 3,5 млн).

В составе «Реала» хватает звёзд, однако не все футболисты попали в заявку клуба на турнир. Вратарь Тибо Куртуа, защитники Эдер Милитао и Ферлан Менди, а также нападающие Карим Бензема, Эден Азар и Лукас Васкес не сыграют на клубном чемпионате мира из-за травм.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уже высказался по поводу невероятно сложного календаря команды: «Мы не собираемся отказываться от участия в турнирах, потому что очень близки к финалам. Важно верно распределять силы, потому что это невероятно сложный календарь. Думаю, нужно остановиться на мгновение, потому что, если игроки устанут, всё закончится. Мы рады играть и постоянно бороться, но думаю, что есть предел, до которого нельзя доходить. Нужно что-то делать, чтобы этого избежать».

Карим Бензема

Карим Бензема

Фото: Denis Doyle/Getty Images

ФИФА хочет реформировать турнир

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил о реформе клубного чемпионата мира. Он сообщил, что первый турнир в новом формате пройдёт летом 2025 года и в нём примут участие сразу 32 команды. Предполагалось, что клубный чемпионат мира будет проходить один раз в четыре года. Правда, против нового формата выступили УЕФА и некоторые европейские федерации.

Активнее других возмущался президент Ла Лиги Хавьер Тебас. В декабре 2022 года стало известно, что организация рассматривает все юридические действия, чтобы не допустить проведения клубного чемпионата мира в новом формате. Всё это вынудило Инфантино сообщить, что новый формат турнира нужно доработать и обсудить.

ФИФА реформировала клубный чемпионат мира! Теперь это будет супертурнир ФИФА реформировала клубный чемпионат мира! Теперь это будет супертурнир

Кто фаворит клубного чемпионата мира?

Букмекеры считают главным фаворитом «Реал». Поставить на победу мадридского клуба в турнире можно с коэффициентом 1.30. В случае успеха «Фламенго» выигрыш увеличится в четыре раза. Шансы других клубов оцениваются гораздо скромнее: коэффициент на победу «Аль-Хиляля» — 18, «Аль-Ахли» — 20.

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