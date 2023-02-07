«Реал» стартует на клубном чемпионате мира. У главного соперника — три экс-футболиста РПЛ

8 февраля «Реал» проведёт первый матч на клубном чемпионате мира. Рассказываем, что это за турнир.

Кто принимает участие в клубном чемпионате мира?

Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в 2000 году. Турнир пришёл на смену Межконтинентальному кубку — его разыгрывали победитель Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес. В клубном чемпионате мире принимают участие чемпионы всех континентов плюс команда-хозяйка. В разные годы турнир принимали Бразилия, Япония, ОАЭ, Марокко и Катар. При этом клубы из Европы и Южной Америки стартуют со стадии полуфинала.

Где проходит клубный чемпионат мира в этом году?

Турнир стартовал 1 февраля, а завершится 11-го числа. В третий раз в истории он проходит на территории Марокко. Ранее африканская страна принимала клубный чемпионат мира в 2013 и 2014 годах. В первом случае трофей достался «Баварии», во втором — «Реалу».

Какие клубы играют в этом году?

Поскольку марокканский клуб «Видад» не только хозяин турнира, но и победитель африканской Лиги чемпионов, путёвку на клубный чемпионат мира получила египетская команда «Аль-Ахли». Она приехала в Марокко как финалист самого престижного клубного турнира своего континента. Всего на клубный чемпионат мира заявили семь клубов:

«Реал» Мадрид (Испания) — победитель Лиги чемпионов УЕФА;

«Фламенго» (Бразилия) — победитель Кубка Либертадорес;

«Видад» (Марокко) — победитель африканской Лиги чемпионов;

«Сиэтл Саундерс» (США) — победитель североамериканской Лиги чемпионов;

«Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) — победитель азиатской Лиги чемпионов;

«Окленд Сити» (Новая Зеландия) — победитель Лиги чемпионов ОФК;

«Аль-Ахли» (Египет) — финалист африканской Лиги чемпионов.

В квалификационном раунде «Аль-Ахли» разгромил «Окленд Сити» со счётом 3:0 и вышел в четвертьфинал (их, кстати, всего два). Там египетский клуб справился с «Сиэтлом» (1:0), а «Аль-Хиляль» обыграл «Видад» (1:1, пен. 5:3). 7 февраля саудовский клуб встретится с «Фламенго», 8-го числа «Реал» сыграет с «Аль-Ахли». 11 февраля пройдут матч за третье место и финал. Все матчи в прямо эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

«Фламенго» с Кубком Либертадорес Фото: Hector Vivas/Getty Images

Кто раньше выигрывал клубный чемпионат мира?

За всю историю турнира его победителями становились только европейские и южноамериканские клубы. С 2013 года клубный чемпионат мира выигрывают исключительно представители УЕФА. Лучший показатель у «Реала» (четыре победы), «Барселона» забирала трофей три раза, «Бавария» и «Коринтианс» — дважды. В прошлом году турнир выиграл «Челси», одолевший в финале бразильский «Палмейрас» (2:1, д.вр.)

На кого обратить внимание в составе полуфиналистов?

За «Фламенго» играют сразу несколько футболистов, ранее выступавших в РПЛ. Тут и экс-защитник «Спартака» Айртон, и бывший игрок линии обороны «Локомотива» Пабло, и ушедший из «Динамо» Гильермо Варела. Кроме того, в составе бразильского клуба есть 35-летние Давид Луис и Артуро Видаль, известные по своим выступлениям за топ-клубы Европы.

Саудовский «Аль-Хиляль» в основном представлен местными футболистами, но есть здесь и несколько легионеров. Например, Мусса Марега, игравший за «Порту», и экс-футболист «Атлетико», «Севильи» и «Валенсии» Лусиано Вьетто. А ещё есть нападающий Одион Игало с опытом игры за «Манчестер Юнайтед». В составе «Аль-Ахли» выделяется 25-летний малийский полузащитник Алиу Дьенг. Это самый дорогой футболист клуба по версии Transfermarkt (€ 3,5 млн).

В составе «Реала» хватает звёзд, однако не все футболисты попали в заявку клуба на турнир. Вратарь Тибо Куртуа, защитники Эдер Милитао и Ферлан Менди, а также нападающие Карим Бензема, Эден Азар и Лукас Васкес не сыграют на клубном чемпионате мира из-за травм.



Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уже высказался по поводу невероятно сложного календаря команды: «Мы не собираемся отказываться от участия в турнирах, потому что очень близки к финалам. Важно верно распределять силы, потому что это невероятно сложный календарь. Думаю, нужно остановиться на мгновение, потому что, если игроки устанут, всё закончится. Мы рады играть и постоянно бороться, но думаю, что есть предел, до которого нельзя доходить. Нужно что-то делать, чтобы этого избежать».

Карим Бензема Фото: Denis Doyle/Getty Images

ФИФА хочет реформировать турнир

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил о реформе клубного чемпионата мира. Он сообщил, что первый турнир в новом формате пройдёт летом 2025 года и в нём примут участие сразу 32 команды. Предполагалось, что клубный чемпионат мира будет проходить один раз в четыре года. Правда, против нового формата выступили УЕФА и некоторые европейские федерации.

Активнее других возмущался президент Ла Лиги Хавьер Тебас. В декабре 2022 года стало известно, что организация рассматривает все юридические действия, чтобы не допустить проведения клубного чемпионата мира в новом формате. Всё это вынудило Инфантино сообщить, что новый формат турнира нужно доработать и обсудить.

Кто фаворит клубного чемпионата мира?

Букмекеры считают главным фаворитом «Реал». Поставить на победу мадридского клуба в турнире можно с коэффициентом 1.30. В случае успеха «Фламенго» выигрыш увеличится в четыре раза. Шансы других клубов оцениваются гораздо скромнее: коэффициент на победу «Аль-Хиляля» — 18, «Аль-Ахли» — 20.