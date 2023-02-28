«Зенит» придумал крутое сотрудничество с «Венецией». Предварительный результат был красив

Ещё в 2021 году «Зенит» стал интегрироваться в Италию. Проводил там тренировочные лагеря, возил своих тренеров, а план состоял в том, чтобы в Европе ближе познакомились с брендом клуба. В концепции этой идеи «Зенит» и «Венеция» планировали запустить сотрудничество между клубами. Это выглядело символично, так как Санкт-Петербург и Венеция – города-побратимы. И на этом собирались делать особый акцент.

Впервые об этой идее несколько дней назад рассказали в паблике креативного агентства «Текстильщик». И не только рассказали, но и показали. Работа креативщиков заключалась в том, чтобы создать макеты одежды, которая объединяла бы два клуба. Получилось впечатляюще.

Фото: Креативное агентство «Текстильщик»

Фото: Креативное агентство «Текстильщик»

Фото: Креативное агентство «Текстильщик»

«Из всех наших нереализованных затей эта, пожалуй, имела наибольший потенциал прозвучать в той спорт-фэшн-арт-тональности, что мы задумывали. И даже при абсолютной нереализованности мы этой затеей всё равно почти гордимся.

Задача была следующая: «Зенит» и «Венеция» объявляют об особом партнёрстве и развитии сотрудничества. А «Текстильщик» превращает деловое сотрудничество в яркую коллаборацию — через создание общей дизайн-платформы, разработку и выпуск совместной для клубов коллекции одежды и сувениров», — рассказали представители агентства в соцсетях.

Фото: Креативное агентство «Текстильщик»

Фото: Креативное агентство «Текстильщик»

Фото: Креативное агентство «Текстильщик»

Как выяснил «Чемпионат», со стороны Санкт-Петербурга сотрудничество курировал бывший директор департамента стратегического и бизнес-развития «Зенита» Александр Сапега. Мы связались с ним, и он чуть подробнее рассказал об идее несостоявшегося проекта.

«У нас были хорошие отношения с «Венецией», и мы хотели сделать ещё один шаг вперёд. Изначально стремились поделиться знаниями и опытом, чтобы взаимно укрепить репутацию бренда «Зенита» в Италии и в России. Был интерес поделиться футбольным опытом, однако с точки зрения бизнеса нам было интересно сосредоточиться на связи между Венецией и Санкт-Петербургом, поскольку они являются официальными городами-побратимами. И посмотреть, как мы можем монетизировать это.

С самого начала в «Зените» был задействован отдел стратегического развития и развития бизнеса, а также отдел коммуникаций. Мы искали способы участия в ко-брендовом маркетинге, мерчандайзинге и цифровых инициативах, чтобы привлечь местных и международных футбольных болельщиков. «Венеция» – модный клуб, который за эти годы проделал потрясающую работу для своего бренда, поэтому нам было интересно работать и учиться у них», – сказал Сапега.

«Зенит» планировал продвигать свой бренд в Италии, взаимодействовать с болельщиками, юными футболистами и искать новые способы получения дохода. «Текстильщик» был частью проекта. И занимался мерчандайзингом в партнёрстве с «Зенитом» и «Венецией». Но, к сожалению, ни одной футболки так и не было выпущено.

«Проект был поставлен на паузу, так как время оказалось просто неподходящим. Обе стороны сошлись во мнении, что лучше пока отложить его», – сообщил Сапега «Чемпионату».

С нынешней конъюнктурой трудно представить, что проект вернётся. С европейскими клубами такая вероятность почти исключена. Но сама задумка очень интересная. И почему бы не реализовать её с партнёрами из других стран?