Карпин или Гончаренко? Дзюба или Промес? Кубок России — онлайн

Всем привет! Зима наконец-то уходит, а футбол, напротив, набирает обороты. В игровом отношении предпоследний день февраля в России будет очень насыщенным. В программе национального Кубка значатся целых три решающих матча — один в Пути регионов и два — в Пути РПЛ. «На разогреве» у главных хедлайнеров понедельника выступят петербургская «Звезда» с «Пари НН». Далее нас ждёт интригующая дуэль Виктора Гончаренко и Валерия Карпина в рамках противостояния «Урала» с «Ростовом». И, наконец, главное событие дня — дерби «Спартака» и «Локомотива», эпизод второй. Артём Дзюба впервые сыграет на «Открытие Арене» не за «Спартак» или «Зенит». И, безусловно, постарается ознаменовать это событие голом. А мы вам расскажем обо всех событиях понедельника в нашей большой трансляции.