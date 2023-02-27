Карпин или Гончаренко? Дзюба или Промес? Кубок России — онлайн

Всем привет! Зима наконец-то уходит, а футбол, напротив, набирает обороты. В игровом отношении предпоследний день февраля в России будет очень насыщенным. В программе национального Кубка значатся целых три решающих матча — один в Пути регионов и два — в Пути РПЛ. «На разогреве» у главных хедлайнеров понедельника выступят петербургская «Звезда» с «Пари НН». Далее нас ждёт интригующая дуэль Виктора Гончаренко и Валерия Карпина в рамках противостояния «Урала» с «Ростовом». И, наконец, главное событие дня — дерби «Спартака» и «Локомотива», эпизод второй. Артём Дзюба впервые сыграет на «Открытие Арене» не за «Спартак» или «Зенит». И, безусловно, постарается ознаменовать это событие голом. А мы вам расскажем обо всех событиях понедельника в нашей большой трансляции.
- 27 февраля 2023
-
01:57
-
01:06
-
00:59
-
00:55
-
00:50
-
00:50
-
00:39
-
00:37
-
00:26
-
00:21
-
00:12
-
00:10
-
00:02
- 26 февраля 2023
-
23:56
-
23:56
-
23:50
-
23:40
-
23:39
-
23:39
-
23:29
-
23:26
-
23:25
-
23:18
-
23:15
-
23:15
-
23:12
-
23:09
-
22:58
-
22:57
-
22:46
-
22:40
-
22:38
-
22:30
-
22:25
-
22:22