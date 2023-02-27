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«Спартак» — «Локомотив», «Урал» — «Ростов», «Звезда» — «Пари НН», текстовая онлайн-трансляция матчей Кубка России

Карпин или Гончаренко? Дзюба или Промес? Кубок России — онлайн
Кирилл Закатченко Полина Куимова
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Кубок России — онлайн
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Все кубковые матчи понедельника — в одной трансляции!

Всем привет! Зима наконец-то уходит, а футбол, напротив, набирает обороты. В игровом отношении предпоследний день февраля в России будет очень насыщенным. В программе национального Кубка значатся целых три решающих матча — один в Пути регионов и два — в Пути РПЛ. «На разогреве» у главных хедлайнеров понедельника выступят петербургская «Звезда» с «Пари НН». Далее нас ждёт интригующая дуэль Виктора Гончаренко и Валерия Карпина в рамках противостояния «Урала» с «Ростовом». И, наконец, главное событие дня — дерби «Спартака» и «Локомотива», эпизод второй. Артём Дзюба впервые сыграет на «Открытие Арене» не за «Спартак» или «Зенит». И, безусловно, постарается ознаменовать это событие голом. А мы вам расскажем обо всех событиях понедельника в нашей большой трансляции.

Фонбет Кубок России. 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
27 февраля 2023, понедельник. 14:30 МСК
Звезда СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Фонбет Кубок России. 1/4 финала (Путь РПЛ)
27 февраля 2023, понедельник. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Фонбет Кубок России. 1/4 финала (Путь РПЛ)
27 февраля 2023, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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