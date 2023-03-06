Тренер «МЮ» сказал «непрофессионально» 6 раз. Главные слова участников игры с «Ливерпулем»

Кажется, самый удивительный матч сезона в Англии уже сыгран. «Манчестер Юнайтед» был на ходу, а «Ливерпуль» штормило. Но по ходу игры ощущения были противоположными. Закончилось всё разгромной победой команды Юргена Клоппа — 7:0.

Крах «Манчестер Юнайтед» потряс весь футбольный мир, а внимание болельщиков устремилось на реакцию участников матча. Ниже — цитаты главных тренеров и футболистов, благодаря которым такое шоу стало возможным.

Эрик тен Хаг, главный тренер «МЮ». Произнёс слово «непрофессионально» шесть раз (ниже приведены не все упоминания)

«Я считаю, что мы провели отличный первый тайм. До перерыва была всего одна организационная ошибка. Во втором тайме на поле уже были не мы. Это не наш уровень. Мы не играли как команда. Это просто непрофессионально. Да, я зол. Определённо. И удивлён, потому что видел последние недели и месяцы и знаю, насколько эта команда устойчива и какой у неё победный менталитет. Во втором тайме ничего этого не было. Мы не придерживались плана и не выполняли свою работу. Это была не команда, а 11 отдельных футболистов. Мы не возвращались в оборону, и это непрофессиональное поведение. Но мы уже показывали, что способны вернуться. После «Брентфорда», после «Манчестер Сити». Сегодняшний матч — огромный шаг назад, и это недопустимо. Нас ждёт серьёзное испытание.

У меня нет объяснения, почему так получилось. Я уже высказал своё мнение футболистам. Всегда нужно держаться вместе, поддерживать и биться друг за друга, но мы этого не делали. Не было никакой дисциплины. Мы принимали неправильные решения и подвели наших болельщиков. Это недопустимо, и я сказал об этом игрокам. Я очень разочарован.

Это худший матч года для нас. Мы проиграли ещё в конце первого тайма и в начале второго. В таких ситуациях нужно держаться, однако мы этого не сделали. Самое важное — дисциплина. У нас её не было, и поэтому мы начали пропускать голы. Непрофессиональное и ненужное выступление с нашей стороны. Нашим болельщикам было нелегко, и мы должны поблагодарить их. Я не могу винить их за то, что они ушли раньше времени, потому что мы играли ужасно. Мне стыдно перед фанатами».

Мохамед Салах, нападающий «Ливерпуля». Отныне лучший бомбардир клуба в АПЛ

«Выиграть такой матч — это особенный момент. Но нам нужно оставаться скромными и побеждать дальше. Надеюсь, сегодняшний матч придаст нам импульс для этого. Что касается рекорда, не буду врать, это особенный момент. Добиться такого достижения в матче с «Манчестер Юнайтед» — просто невероятно. Какой мой гол понравился больше всего? Последний».

Дарвин Нуньес и Мохамед Салах Фото: Michael Regan/Getty Images

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля». Предупредил всех соперников

«Нет слов. Захватывающий футбольный матч. Выдающийся. Мы показали топ-футбол против команды, которая сейчас находится в форме. Начало и концовка второго тайма были весьма хороши. Это футбол, такое может случаться.

Мы получили толчок, которого хотели. Эта победа ставит нас на правильный путь. Все должны знать, что мы всё ещё здесь. Некоторое время это было не так, но сегодня мы наглядно показали, на что способны и как должны играть в дальнейшем. Впереди 13 матчей? Это много потенциальных очков.

Рекорд Салаха? 129 голов, это безумие. Невероятный показатель и особенный футболист. Мы ценим Мо и сейчас, но в будущем люди будут вспоминать и думать: «Вау, мы были свидетелями чего-то особенного».

Джордан Хендерсон, капитан «Ливерпуля». Рад возвращению прежней игры

«Это фантастический день для всех. Каждый футболист выдал игру топ-класса. В последнее время мы уже показывали, что вернулись на правильный путь, и сегодня на поле был прежний уровень интенсивности — вы сами всё видели. Это большая победа, но теперь нам нужно сфокусироваться на следующем матче. Я очень рад за Мо Салаха. Он полностью посвятил свою жизнь футболу. Мо включается первым и выключается последним».

Коди Гакпо, нападающий «Ливерпуля». Кайфует от своего дубля в первом матче с «МЮ»

«Перед матчем мне много говорили об этом противостоянии, так что я знал, насколько оно важно для клуба и болельщиков. Да и для нас самих, учитывая наше положение. Мы были мотивированы, и добиться такого результата — это просто потрясающе. Решительность, желание идти вперёд и давить — всё это было сегодня. В итоге мы создали достаточно моментов и каждому из нас улыбнулась удача. Но в нашей игре по-прежнему есть вещи, которые можно улучшить. Надо продолжать усердно работать и сохранять настрой.

Это прекрасный день для команды и лично для меня. Мои голы? Самым важным был первый, а самым красивым — второй. Наша цель — попасть в Лигу чемпионов. Это важно для клуба, для болельщиков и для команды. Надо продолжать вкалывать».

Бруну Фернандеш, полузащитник «МЮ». Объяснил, что пошло не так

«Мы обескуражены, разочарованы и расстроены, потому что это по-настоящему плохой результат. Перед матчем у нас был совершенно другой настрой. В первом тайме мы играли хорошо и создавали множество моментов. Думаю, мы контролировали игру бóльшую часть времени до перерыва — соперник создал не так много. Во втором тайме мы попытались пойти вперёд и забить, но потеряли баланс. Мы оставляли слишком много пространства сзади, учитывая уровень соперника. Такого надо избегать».

Бруну Фернандеш Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Эндрю Робертсон, защитник «Ливерпуля». Чувствовал превосходство весь матч

«Когда играют две большие команды, первый гол критически важен. Наставления в перерыве были понятны — нужно забивать. В итоге всё пошло по плану — и даже больше! У нас была такая реализация, мы были так хороши на всех участках поля! И мы бы ни за что не подумали о таком счёте до игры, но, когда футболисты уверены в себе, подобное случается. Мы чувствовали, что превосходим соперника во всём, и всё время знали, где окажется мяч. Парни могут сильно прибавить в уверенности после такого, однако в следующую субботу у нас другой большой матч. Это важные три очка. Надо правильно ими распорядиться и провести так остаток сезона».

Люк Шоу, защитник «МЮ». Признаёт провал своей команды

«Это трудно объяснить. Наш сегодняшний уровень даже рядом не стоит с тем, на что мы способны. Мне неловко перед фанатами и всеми, кто следит за нами. Могу только извиниться. Об этом матче будет нелегко вспоминать. Но тренер заставит нас это сделать и покажет, что нужно извлечь из этой провальной игры».