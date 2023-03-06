19-летний форвард сделал хет-трик за 7 минут! Лучшие перформансы молодых игроков за неделю

На прошлой неделе игрались Кубки и несколько туров в чемпионатах. Также состоялись матчи 1/8 финала в главном европейском молодёжном турнире — Юношеской лиге УЕФА, где неожиданно вылетели «Барселона» и «Аякс». Посмотрим, кто проявил себя лучше всего.

Беньямин Шешко оформил хет-трик за семь минут

Словенец летом перейдёт в «Лейпциг», а пока забивает в Австрии. «Зальцбург» на всех парах несётся к очередному чемпионству, но на выходных «Рапид» обыграли с трудом. После первого тайма счёт был ничейным, а потом вышел Шешко и всё решил: забил на 80-й, 84-й и 87-й минутах. Это его первый хет-трик за «Зальцбург».

Беньямин Шешко Фото: Thomas Pichler/Getty Images

Один из героев исторического разгрома во втором дивизионе Нидерландов

«Зволле», который изо всех сил пытается вернуться в Эредивизию, в пятницу уничтожил «Ден Босх» со счётом 13:0. Два гола и два ассиста – на счету 21-летнего Томаса ван ден Белта. Полузащитник уже набрал 20 баллов по гол+пас в этом сезоне и привлёк внимание «Фейеноорда» и АЗ.

Томас хочет в Роттердам: «Я болел за «Фейеноорд» с раннего возраста. АЗ может многое предложить, но играть за «Фейеноорд» — это мечта, которую я давно хотел осуществить».

Бреннан Джонсон спасает «Ноттингем» от вылета

Валлиец – один из немногих, кто поднялся с «Ноттингемом» в АПЛ и остался в клубе. Теперь на нём лежит важная миссия по спасению команды от вылета. И пока Джонсон с ней прекрасно справляется: на выходных оформил дубль и спас ничью в матче с «Эвертоном».

Бреннан Джонсон Фото: Jon Hobley/Getty Images

Бреннан забил 35% голов «Ноттингема» в этом сезоне АПЛ – мимо таких цифр не прошли гранды. Инсайдеры уже сообщают об интересе «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля».

Гонсалу Рамуш набивает стату в португальском чемпионате

Португальский бомбардир ведёт «Бенфику» к чемпионству. В пятницу дважды отличился и принёс победу в матче с «Фамаликаном». У «Бенфики» уже восьмиочковый отрыв от «Порту» в чемпионате. А у Гонсалу 21 гол в этом сезоне. Летом ждём трансфер в топ-клуб?

Аарон Рэмси ведет банду Кэррика в АПЛ

Полный тёзка валлийской легенды принадлежит «Астон Вилле». Первую половину сезона 20-летний футболист блёкло провел в «Норвиче», поэтому зимой его отдали «Милдсбро». На выходных он положил дубль «Редингу» и позволил команде Кэррика продолжить борьбу за места прямого продвижения в высший дивизион. Главное только, чтобы «проклятие Рэмси» себе не перенял.

Аарон Рэмси Фото: Trevor Wilkinson/Getty Images

Абде вместе с «Осасуной» делают заявку на выход в финал Кубка Испании

Марокканец забивает только в важные моменты. На прошлой неделе вышел на замену в матче с «Севильей» и забил победный гол. Во встрече с «Атлетиком» он появился в старте и забил единственный победный гол, который позволяет «Осасуне» ехать на ответную игру с преимуществом.

Находка скаутов «Гента» разрывает Бельгию

«Гент» в последний день трансферного окна после продажи важных игроков атаки нашёл им замену в лице 20-летнего Гифта Эммануэля Орбана. Нигериец играл в норвежском «Стабеке», едва вышедшем в высший дивизион. С первого матча он начал оправдывать доверие: в дебютном матче оформил дубль, а на днях забил победный мяч в ворота «Андерлехта». Этот успех позволил «Генту» приблизиться к «Брюгге».

Букайо Сака ведёт «Арсенал» к чемпионству и бьёт рекорды

В матче с «Эвертоном» посреди недели Букайо забил и отдал. Он набрал 50 очков по гол+пас за свою карьеру в АПЛ и стал шестым самым молодым игроком, которому это удалось.

Букайо Сака Фото: Chloe Knott/Getty Images

Англичанин – ключевой игрок нынешнего «Арсенала». Его действительно трудно заменить, поэтому он провёл уже 68 матчей подряд в АПЛ – это лучший результат среди действующих игроков.

Абдул Иссааку – главная звезда недели в Юношеской лиге УЕФА

Ганский вингер в дебютном еврокубковом матче оформил хет-трик. 18-летний игрок помог «Спортингу» обыграть «Аякс» и пройти в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА. Его подписали год назад, сейчас чаще дают играть в основной команде. Видимо, на плей-офф его решили отправить в состав U19, с которым он может далеко пройти.

Мекс Мердинк — кошмар молодёжки «Барселоны»

Перед плей-офф Юношеской лиги «Барселону» считали одним из фаворитов турнира. Ничего не изменилось и тогда, когда каталонцы узнали соперника в 1/8 финала. Однако дома они умудрились проиграть АЗ со счётом 0:3, при этом пропустив гол с центра поля! Больше всего команду кошмарил 19-летний форвард Мекс Мердинк, оформивший 2+1.

Мекса регулярно вызывают на матчи основы, но пока дебютировать не дают. Очередной шанс сделать это предоставят в матче Лиги конференций с «Лацио» на этой неделе.