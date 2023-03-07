Наш игрок в Германии заявил, что не играет из-за паспорта РФ. Но никакой русофобии нет

Полузащитник Гаэль Ондуа всколыхнул общественность громким заявлением. Футболист сборной Камеруна сообщил, что не играет в «Ганновере» из-за наличия у него российского паспорта.

Что сказал Ондуа

В конце 2022 года Ондуа съездил на чемпионат мира в Катар, где дважды вышел на замену в матчах группового этапа. В обоих случаях футболист появлялся на поле в бутсах с российским триколором. «Почему я должен бояться выходить на поле в бутсах с российским флагом? — сказал Гаэль на ЧМ. — Россия — это мой дом. Я там вырос. Я там живу. После карьеры буду там жить. Я ничего не боюсь. Чувствую себя свободным человеком!»

После возобновления турнира во Второй Бундеслиге Ондуа не провёл ни одного матча за «Ганновер». Более того, африканец с российским паспортом ни разу не попал в заявку. В конце января Ондуа написал в своём телеграм-канале, что не играет по независящим от него причинам. Гаэль подчеркнул, что травмы нет, а свою работу он выполняет на 100%.

И вот теперь Ондуа снова высказался. Сделал он это в колонке для Sports.ru. Футболист связал отсутствие игровой практики с пророссийской позицией.

«В клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. Несмотря на опыт игры на чемпионате мира. Несмотря на дисквалификацию опорного полузащитника. Несмотря на то что в центр поля вынужденно двигают защитников. Несмотря на череду поражений в последних турах. Нет ни малейшего шанса, что я выйду на поле в этом сезоне.

Думаю, причины вам понятны. Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной — футболистом, который числится в клубе как российский гражданин. И который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу́ за это цену».

Гаэль Ондуа Фото: Elsa/Getty Images

Справедливости ради стоит сказать, что Ондуа почти не играл за «Ганновер» и до чемпионата мира. Какое-то время он лечился, но в целом в этом сезоне Гаэль провёл всего два матча! И было это ещё летом 2022 года. Для сравнения — в предыдущем розыгрыше Второй Бундеслиги у него 27 матчей. Нельзя говорить, что во втором немецком дивизионе процветает русофобия. Достаточно обратить внимание на защитника Александра Жирова. Этот российский футболист не пропустил в нынешнем сезоне ни одного матча в составе «Зандхаузена». Он отыграл 26 встреч (23 — в чемпионате, три — в Кубке), а в 11 случаях выходил на поле с капитанской повязкой.

Что касается Ондуа, то на прошлой неделе он прокомментировал отсутствие игрового времени. После одной из тренировок полузащитник побеседовал с немецкими журналистами.

Гаэль Ондуа полузащитник «Ганновера» «Не знаю, что сделал не так. Мне больно от того, что здесь происходит. Я играл на чемпионате мира и всегда выкладывался на 100%. Наверное, это что-то личное. Не знаю, что ещё сказать. Эта команда — моя семья. Я надеялся, что получу второй шанс».

Что говорят представители «Ганновера»

Естественно, такое заявление не понравилось ни главному тренеру, ни боссам «Ганновера». Немецкая пресса сообщает, что у Ондуа были безрадостные перспективы ещё с августа прошлого года. После скандального заявления шансы игрока на появление в составе приблизились к нулю. «Ондуа ставит своё эго выше интересов клуба. В связи с этим он больше не часть нашей команды», — сказал главный тренер «Ганновера» Штефан Ляйтль перед матчем с «Гройтер Фюрт» (1:1).

Ляйтль добавил, что Гаэль не играет исключительно по спортивным причинам. Тренер уверяет, что давно оповестил об этом игрока, и с того момента позиция не изменилась. По информации немецкой прессы, футболиста отправили во вторую команду «Ганновера», которая выступает в Северной региональной лиге. Bild утверждает, что Ондуа отказался от тренировок с дублем и занимается индивидуально.

Гаэль Ондуа Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Спортивный директор «Ганновера» Маркус Манн остался недоволен заявлением игрока. Вот что он сказал в беседе с Bild: «Это так не работает. Мы не дадим себя одурачить. Не могу просто стоять в стороне и смотреть на это. Понятно, чего хочет добиться Ондуа таким представлением. Но если футболист ставит свои интересы выше интересов клуба, то он уходит во вторую команду. Мы уже говорили ему, что он не проходит в состав по спортивным причинам. А потом неоднократно это повторяли».

Нынешний контракт Ондуа истекает по окончании сезона. Bild сообщает, что представитель футболиста прилетит в Германию, чтобы договориться с боссами «Ганновера» о досрочном расторжении договора. Кстати, немецкий клуб хотел расстаться с игроком ещё зимой, но тот принял решение остаться. «Сдаваться и убегать — не в моём характере, — объяснил Ондуа. — Если бы я ушёл при первых же трудностях, то больше не был бы самим собой. «Ганновер» дал мне контракт на два года, и я хочу отработать его до конца, если это возможно». Судя по всему, теперь стороны расторгнут соглашение.