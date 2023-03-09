Черчесов возвращается в Германию спустя 28 лет. Его там точно запомнили

Приключения Станислава Черчесова в плей-офф Лиги Европы продолжается. Единственный российский тренер в еврокубках сегодня будет противостоять «Байеру» вместе со своим «Ференцварошем». Германия для Черчесова не чужая страна. Ещё во время карьеры футболиста он провёл там два года, выступая за дрезденское «Динамо». Вспоминаем, как это было.

Черчесов уехал в Германию в 1993-м. На тот момент он построил большую карьеру в России, к 29 годам став одним из лучших вратарей страны. Летом появился вариант с Дрезденом. «Спартак» предоставил игроку возможность сделать выбор самостоятельно. Об этом сам Черчесов рассказывал «СЭ».

Станислав Черчесов бывший вратарь «Спартака» «Тебе в сентябре 30, — сказал мне Романцев. — На вратарей, как ты знаешь, за рубежом большого спроса нет. А тут конкретное предложение из Бундеслиги. Поэтому решай сам».

О том, как происходил отъезд Черчесова в Германию, в интервью «Чемпионату» рассказывал израильский агент Григорий Крицер, который и работал над сделкой.

— Я тогда сотрудничал с немецкой агентской компанией. Через неё мы отправили в японскую «Гамбу» тройку звёзд советского футбола — Сергея Алейникова, Олега Протасова и Ахрика Цвейбу. А с Черчесовым меня познакомил Трахтенберг. Станислав пригласил нас в гости на ужин. Не помню, чем угощал, но точно было вкусно, ха-ха. Очень гостеприимный дом. Мы рассказали о предложении из Дрездена. Он взял паузу на размышления и через некоторое время, получив добро от Романцева, принял его. Станислав, конечно, существенно выиграл в зарплате. А иначе какой смысл уходить?

13 июля 1993 года Черчесов подписал контракт с «Динамо». В Дрездене заслуженного вратаря изначально рассматривали в качестве первого номера, о чём публично говорил главный тренер команды Зигфрид Хельд. Эта новость стала неприятным сюрпризом для 34-летнего Рене Мюллера — на тот момент основного голкипера «Динамо». Он даже в открытую выразил недовольство, заявив, что не видит причин усаживать его в запас.

Тем не менее Черчесов, как и анонсировал Хельд, ворвался в стартовый состав. Но ненадолго. В первых турах Бундеслиги российский вратарь пропустил три гола от «Лейпцига», пять — от «Баварии» и ещё четыре — от дортмундской «Боруссии». Станислав лишился места в основе — правда, судя по его воспоминаниям в интервью «СЭ», связано это было в первую очередь с отъездом на родину:

— Всё началось с того, что я уехал в сборную России, которая готовилась к отборочному матчу с венграми. Перед отъездом знающие люди намекнули мне: «Вернёшься — играть не будешь». Сказали, что если команда вместе с Рене Мюллером сыграет лучше, то место в воротах будет отдано ему. Так и получилось. Когда я вернулся, тренер заявил, что Мюллер хорошо себя проявил: «А у тебя ещё нет должного взаимопонимания с защитниками. Ты руководишь ими не слишком хорошо». Мне оставалось, стиснув зубы, тренироваться. В душе я был уверен, что рано или поздно получу свой шанс.

Станислав Черчесов Фото: AP/TASS

Черчесов не ошибся. В октябре, спустя почти два месяца после перевода в запас, россиянин вернулся на поле, а причиной стала травма Мюллера. Черчесов не подвёл и стал лучшим в матче с «Байером» (1:1). Всего в том сезоне наш вратарь провёл 25 встреч в чемпионате и пропустил 32 мяча, а «Динамо», с которого до старта кампании сняли четыре очка за фальсификацию документов для лицензии, финишировало 13-м в Бундеслиге и даже добралось до полуфинала Кубка Германии.

В начале нового сезона Черчесов отметился уже в плохом смысле. 2 сентября 1994 года, в свой 31-й день рождения, россиянин так «привёз» гол в матче с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, что спустя годы момент уверенно залетел в топ-10 смешных эпизодов в истории Бундеслиги. Черчесов зачем-то стал чеканить, а когда понял, что это неудачная затея, вынес мяч на ногу сопернику. «Динамо» в том матче «сгорело» со счётом 0:2.

О проблемах вратаря с игрой ногами и том самом голе в книге «Черчесов: Стани, Стас, Саламыч» вспоминал бывший тренер «Динамо» Ральф Минге.

— Главным недостатком Стани была его игра ногами. Из-за этого случились некоторые курьёзные эпизоды. «Динамо» играло в Мёнхенгладбахе, и мы с тогдашним главным тренером Зигфридом Хельдом не успели даже выйти из подтрибунного помещения, как Черчесов заигрался с мячом и буквально вложил его в ногу находившемуся рядом с воротами шведу Мартину Далину. Зигги даже не понял, что произошло. Только повторял: «Нет, скажи, что Стани только что сделал?!» Ничего не поделаешь, розыгрыш не был его коньком. И не всё получалось с самого начала.

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Несмотря на курьёзный гол в Мёнхенгладбахе, Черчесов сохранил место в основе. Ветеран-конкурент Мюллер к тому моменту уже покинул «Динамо», и россиянин отыграл больше матчей, чем в предыдущем сезоне. В чемпионате-1994/1995 Черчесов вышел в Бундеслиге уже 32 раза. Правда, пропустил значительно больше — 65 голов. Для «Динамо» сезон обернулся кошмаром: команда заняла последнее место, набрав всего 16 очков в 34 турах, и вылетела из высшего дивизиона. Явной вины Черчесова в этом не было. Болельщики считали россиянина лучшим футболистом в составе, но из-за уровня «Динамо» крах был неизбежен.

После вылета Дрездена из Бундеслиги приключение Черчесова в Германии подошло к концу. Вратарь ненадолго вернулся в «Спартак», после чего в 1996-м вновь укатил в Европу. Но уже не в Германию, а в соседнюю Австрию. Там Черчесов провёл шесть лет в составе «Тироля», который стал его главной командой в европейской карьере. Заканчивал с футболом вратарь в 2002-м в родном «Спартаке», а что было дальше, вы и так отлично помните.