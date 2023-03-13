«Претендент на лучший гол года!» Футболист «Спортинга» исполнил что-то невероятное. Видео

«Спортинг» успешно провёл матч 24-го тура чемпионата Португалии. Команда Рубена Аморима обыграла на своём поле «Боавишту» (3:0), а первый гол получился очень эффектным. Этот матч «Спортинг» провёл через несколько дней после первой игры 1/8 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (2:2).

На 17-й минуте хозяева разыграли быструю комбинацию, которую завершил Нуну Сантуш. Футболист лиссабонцев пробил рабоной примерно с 11-метровой отметки после прострела Юссефа Шермити. Получилось не только красиво, но и очень точно — мяч рикошетом от штанги влетел в ворота «Боавишты». Только посмотрите на эту красоту!

Права на видео принадлежат Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

«Великолепный удар Нуну Сантуша уже облетел весь мир. Претендент на лучший гол года!» — написало португальское издание Record. «Шедевр мирового уровня, — утверждает испанская AS. — Наверняка этот гол войдёт в число кандидатов на премию Пушкаша. Вингер «Спортинга» подарил нам шедевр, который останется в памяти болельщиков на ближайшие месяцы».

Сантуш в своё время играл за молодёжные команды «Порту» и «Бенфики», а в «Спортинг» перешёл из «Риу Аве» в 2020 году. За его трансфер лиссабонский клуб заплатил € 3,75 млн. В нынешнем сезоне он отыграл 37 матчей во всех турнирах и набрал 15 (8+7) очков по системе «гол+пас». Кстати, в прошлом сезоне Сантуш забил шесть мячей в чемпионате Португалии, а в этом — уже семь.

«Спортинг» разгромил «Боавишту», а Сантуш отбегал все 90 минут. Лиссабонский клуб по-прежнему занимает четвёртое место в таблице. Он опережает «Виторию Гимарайнш» на 10 очков, но при этом отстаёт от «Браги» (третье место в лиге) на пять. А вот что сказал сам 28-летний Сантуш после финального свистка: «Я уже забивал так на тренировках. Привык наносить удары подобным образом. Очень рад, что отличился в официальном матче. Здорово, что мы набрали три очка».

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим после игры рассказал, в чём должен прибавлять Сантуш: «У Нуну хорошие показатели. Он забивает, ассистирует партнёрам, но необходимо прибавлять в оборонительной фазе. Кроме того, Сантуш должен чаще принимать правильные решения в атаке. Поздравляю парня с впечатляющим голом, но он может играть ещё лучше».

Нуну Сантуш Фото: Joao Rico/Getty Images

В марте 2021 года похожую красоту положил полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела. Он вышел на замену в первом тайме матча с «Арсеналом» и оформил гол рабоной. Правда, его команде это не помогло — «Тоттенхэм» проиграл принципиальному сопернику со счётом 1:2. А сам Ламела во втором тайме получил две жёлтые за семь минут и оставил команду в меньшинстве. Позднее гол аргентинского футболиста признали лучшим в АПЛ по итогам сезона-2020/2021. А затем ему вручили награду имени Ференца Пушкаша за лучший гол года.