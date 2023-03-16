Какие шансы у Черчесова, «МЮ» и «Юве» на 1/4? Прогноз суперкомпьютера на Лигу Европы

Сегодня, 16 марта, мы узнаем всех участников четвертьфинала Лиги Европы. Первые встречи в рамках 1/8 финала не преподнесли особенных сюрпризов как с точки зрения ожиданий болельщиков, так и прогноза суперкомпьютера компании FiveThirtyEight. А какие исходы предсказывает машина на ответные встречи?
«Фенербахче» – «Севилья» (первый матч – 0:2)
В первой встрече суперкомпьютер отмечал вероятность победы испанцев в 44%, турецкой команды – 31%, а на ничью отводились 25%. В итоге «Севилья» одержала уверенную домашнюю победу со счётом 2:0. В Стамбул команда Хорхе Сампаоли отправляется безоговорочным фаворитом. Суперкомпьютер при этом верит, что «Фенер» на домашнем поле сможет одержать победу: вероятность составляет 47%. Успех «Севильи» оценивается в 29%, а ничейный исход – в 24%.
«Юнион» – «Унион» (первый матч – 3:3)
Первый матч команд, название которых различается на одну букву, выдался ярким. Клуб из Берлина сравнял счёт лишь на 89-й минуте, хотя вероятность победы «Униона» оценивалась в 61%. Суперкомпьютер дал на ничейный итог в 23%, а на победу «Юниона» – 16%. Ответная игра состоится в Бельгии, но фаворитом машина от FiveThirtyEight снова считает «Унион». Вероятность победы немецкого клуба – 44%, хозяев – 29%, а на ничью оставляют 27%.
«Фейеноорд» – «Шахтёр» (первый матч – 1:1)
В этой паре суперкомпьютер считает нидерландский клуб явным фаворитом. В номинально домашней встрече «Шахтёра» в Варшаве вероятность победы украинского клуба расценивалась в 26%, в то время как «Фейеноорду» отводили 50%. На ничейный исход оставалось 24%. В ответной игре, которая состоится в Роттердаме, хозяева – снова фавориты. Вероятность победы «Фейеноорда» по мнению компьютера – 66%, «Шахтёра» – всего 14%, а на ничью оставляют 20%.
«Реал Сосьедад» – «Рома» (первый матч – 0:2)
Команда Жозе Моуринью одержала уверенную победу на «Стадио Олимпико» над испанцами. Суперкомпьютер также предсказывал выигрыш римлян на домашнем стадионе, расценивая вероятность в 45%. «Реалу Сосьедад» отводилось 24%, на ничью – 31%.
Жозе Моуринью
Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images
В ответной встрече в Испании «Роме» будет нелегко. Компьютер также считает, что хозяева – фавориты матча. Вероятность победы «Реала» машина FiveThirtyEight оценивает в 43%, «Ромы» – 27%, ничьи – 30%.
«Ференцварош» – «Байер» (первый матч – 0:2)
Суперкомпьютер совсем не верил в команду Станислава Черчесова в выездной встрече в Леверкузене. Вероятность победы «Ференцвароша» оценивалась всего в 9%, зато «Байеру» отвели 73%, а на ничью – 18%. В ответной встрече, которая состоится в Будапеште на 70-тысячной «Пушкаш Арене», команде Черчесова абсолютно нечего терять. Вероятность их победы теперь составляет 24%, но «Байер» всё же фаворит с 51%. Ничейный исход оценивается в 25%.
«Фрайбург» – «Ювентус» (первый матч – 0:1)
Команда Массимилиано Аллегри – один из фаворитов Лиги Европы, но в первом матче в Турине она испытала серьёзные проблемы. «Фрайбург» навязал «Юве» борьбу, и только отменённый гол Лукаса Хёлера на 63-й минуте не позволил немцам увезти из Италии приемлемый результат.
Вероятность победы «Ювентуса» в первой игре оценивалась в 53%, «Фрайбурга» – в 23%, ничьей – в 24%. В ответной встрече ситуация с прогнозом суперкомпьютера изменилась. Теперь он считает «Фрайбург» фаворитом (37%), но «Юве» по его прогнозу отстаёт несильно (36%). Вероятность ничьей оценивается в 27%.
«Арсенал» – «Спортинг» (первый матч – 2:2)
Одна из двух пар с английским топ-клубом принесла в первый день 1/8 финала интересную встречу. «Спортинг» показал смелую игру, а в какой-то момент матча и вовсе вёл в счёте. Но «Арсенал» в очередной раз показал характер, отыгравшись и добыв неплохой для себя результат. Вероятность победы «Спортинга» в первой игре суперкомпьютер оценивал в 32%, лондонцев – в 41%, а ничьей – в 27%. В ответной встрече «Арсенал» становится явным фаворитом (59%), а шансы португальцев оцениваются скромнее (18%). Ничейный исход остаётся приблизительно в такой же вероятности (23%).
«Бетис» – «Манчестер Юнайтед» (первый матч – 1:4)
Первый матч на 95% снял все вопросы о победителе в противостоянии. «МЮ» переиграл испанцев по всем параметрам, одержав разгромную победу с красивым голом Антони и трудовым мячом Ваута Вегорста.
Эрик тен Хаг
Фото: Richard Heathcote/Getty Images
На победу «Юнайтед» суперкомпьютер отводил 57%, на успех «Бетиса» – 19%, на ничью – 24%. В ответной встрече вера в положительный исход для испанцев на родном поле повышается. Компьютер оценивает вероятность победы «Бетиса» в 31%, «МЮ» – в 43%, а ничейного исхода – в 26%.
Вероятность выхода команд в 1/4 финала Лиги Европы по версии суперкомпьютера FiveThirtyEight:
- «Манчестер Юнайтед» – 97%;
- «Байер» – 95%;
- «Рома» – 87%;
- «Севилья» – 81%;
- «Фейеноорд» – 79%;
- «Арсенал» – 73%;
- «Ювентус» – 73%;
- «Унион» – 61%;
- «Юнион» – 39%;
- «Фрайбург» – 27%;
- «Спортинг» – 27%;
- «Шахтёр» – 21%;
- «Фенербахче» – 19%;
- «Реал Сосьедад» – 13%;
- «Ференцварош» – 5%;
- «Бетис» – 3%.
А какие команды суперкомпьютер оценивает фаворитами Лиги Европы? Удивительно, но лидер – не «Манчестер Юнайтед», а в тройку входит леверкузенский «Байер»! «Ференцварошу» Станислава Черчесова, последнего россиянина в турнире, отводят менее 1%.
Главные претенденты на победу в Лиге Европы — 2022/2023 (топ-5 команд):
- «Арсенал» – 26%;
- «Манчестер Юнайтед» – 19%;
- «Байер» – 11%;
- «Рома» – 9%;
- «Ювентус» – 9%.
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