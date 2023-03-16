В команду российского тренера верят сильнее, чем перед первым матчем. А главный фаворит турнира – не «МЮ».

Какие шансы у Черчесова, «МЮ» и «Юве» на 1/4? Прогноз суперкомпьютера на Лигу Европы

Сегодня, 16 марта, мы узнаем всех участников четвертьфинала Лиги Европы. Первые встречи в рамках 1/8 финала не преподнесли особенных сюрпризов как с точки зрения ожиданий болельщиков, так и прогноза суперкомпьютера компании FiveThirtyEight. А какие исходы предсказывает машина на ответные встречи?

«Фенербахче» – «Севилья» (первый матч – 0:2)

В первой встрече суперкомпьютер отмечал вероятность победы испанцев в 44%, турецкой команды – 31%, а на ничью отводились 25%. В итоге «Севилья» одержала уверенную домашнюю победу со счётом 2:0. В Стамбул команда Хорхе Сампаоли отправляется безоговорочным фаворитом. Суперкомпьютер при этом верит, что «Фенер» на домашнем поле сможет одержать победу: вероятность составляет 47%. Успех «Севильи» оценивается в 29%, а ничейный исход – в 24%.

«Юнион» – «Унион» (первый матч – 3:3)

Первый матч команд, название которых различается на одну букву, выдался ярким. Клуб из Берлина сравнял счёт лишь на 89-й минуте, хотя вероятность победы «Униона» оценивалась в 61%. Суперкомпьютер дал на ничейный итог в 23%, а на победу «Юниона» – 16%. Ответная игра состоится в Бельгии, но фаворитом машина от FiveThirtyEight снова считает «Унион». Вероятность победы немецкого клуба – 44%, хозяев – 29%, а на ничью оставляют 27%.

«Фейеноорд» – «Шахтёр» (первый матч – 1:1)

В этой паре суперкомпьютер считает нидерландский клуб явным фаворитом. В номинально домашней встрече «Шахтёра» в Варшаве вероятность победы украинского клуба расценивалась в 26%, в то время как «Фейеноорду» отводили 50%. На ничейный исход оставалось 24%. В ответной игре, которая состоится в Роттердаме, хозяева – снова фавориты. Вероятность победы «Фейеноорда» по мнению компьютера – 66%, «Шахтёра» – всего 14%, а на ничью оставляют 20%.

«Реал Сосьедад» – «Рома» (первый матч – 0:2)

Команда Жозе Моуринью одержала уверенную победу на «Стадио Олимпико» над испанцами. Суперкомпьютер также предсказывал выигрыш римлян на домашнем стадионе, расценивая вероятность в 45%. «Реалу Сосьедад» отводилось 24%, на ничью – 31%.

Жозе Моуринью Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

В ответной встрече в Испании «Роме» будет нелегко. Компьютер также считает, что хозяева – фавориты матча. Вероятность победы «Реала» машина FiveThirtyEight оценивает в 43%, «Ромы» – 27%, ничьи – 30%.

«Ференцварош» – «Байер» (первый матч – 0:2)

Суперкомпьютер совсем не верил в команду Станислава Черчесова в выездной встрече в Леверкузене. Вероятность победы «Ференцвароша» оценивалась всего в 9%, зато «Байеру» отвели 73%, а на ничью – 18%. В ответной встрече, которая состоится в Будапеште на 70-тысячной «Пушкаш Арене», команде Черчесова абсолютно нечего терять. Вероятность их победы теперь составляет 24%, но «Байер» всё же фаворит с 51%. Ничейный исход оценивается в 25%.

«Фрайбург» – «Ювентус» (первый матч – 0:1)

Команда Массимилиано Аллегри – один из фаворитов Лиги Европы, но в первом матче в Турине она испытала серьёзные проблемы. «Фрайбург» навязал «Юве» борьбу, и только отменённый гол Лукаса Хёлера на 63-й минуте не позволил немцам увезти из Италии приемлемый результат.

Вероятность победы «Ювентуса» в первой игре оценивалась в 53%, «Фрайбурга» – в 23%, ничьей – в 24%. В ответной встрече ситуация с прогнозом суперкомпьютера изменилась. Теперь он считает «Фрайбург» фаворитом (37%), но «Юве» по его прогнозу отстаёт несильно (36%). Вероятность ничьей оценивается в 27%.

«Арсенал» – «Спортинг» (первый матч – 2:2)

Одна из двух пар с английским топ-клубом принесла в первый день 1/8 финала интересную встречу. «Спортинг» показал смелую игру, а в какой-то момент матча и вовсе вёл в счёте. Но «Арсенал» в очередной раз показал характер, отыгравшись и добыв неплохой для себя результат. Вероятность победы «Спортинга» в первой игре суперкомпьютер оценивал в 32%, лондонцев – в 41%, а ничьей – в 27%. В ответной встрече «Арсенал» становится явным фаворитом (59%), а шансы португальцев оцениваются скромнее (18%). Ничейный исход остаётся приблизительно в такой же вероятности (23%).

«Бетис» – «Манчестер Юнайтед» (первый матч – 1:4)

Первый матч на 95% снял все вопросы о победителе в противостоянии. «МЮ» переиграл испанцев по всем параметрам, одержав разгромную победу с красивым голом Антони и трудовым мячом Ваута Вегорста.

Эрик тен Хаг Фото: Richard Heathcote/Getty Images

На победу «Юнайтед» суперкомпьютер отводил 57%, на успех «Бетиса» – 19%, на ничью – 24%. В ответной встрече вера в положительный исход для испанцев на родном поле повышается. Компьютер оценивает вероятность победы «Бетиса» в 31%, «МЮ» – в 43%, а ничейного исхода – в 26%.

Вероятность выхода команд в 1/4 финала Лиги Европы по версии суперкомпьютера FiveThirtyEight:

«Манчестер Юнайтед» – 97%;

«Байер» – 95%;

«Рома» – 87%;

«Севилья» – 81%;

«Фейеноорд» – 79%;

«Арсенал» – 73%;

«Ювентус» – 73%;

«Унион» – 61%;

«Юнион» – 39%;

«Фрайбург» – 27%;

«Спортинг» – 27%;

«Шахтёр» – 21%;

«Фенербахче» – 19%;

«Реал Сосьедад» – 13%;

«Ференцварош» – 5%;

«Бетис» – 3%.

А какие команды суперкомпьютер оценивает фаворитами Лиги Европы? Удивительно, но лидер – не «Манчестер Юнайтед», а в тройку входит леверкузенский «Байер»! «Ференцварошу» Станислава Черчесова, последнего россиянина в турнире, отводят менее 1%.

Главные претенденты на победу в Лиге Европы — 2022/2023 (топ-5 команд):