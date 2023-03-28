Волшебный год новичка «Зенита». Сначала поехал в Ульяновск, потом — в сборную Бразилии

На секунду поставьте себя на место Роберта Ренана. Вам 19 лет. И всю жизнь вы прожили в Бразилии – в неблагополучном районе. Видели убийства, в том числе близких, и прочий трэш. Пробились в основу «Коринтианс», отыграли там полгода. А потом – Россия. Полагаю, любому было бы непросто. Особенно когда первым делом катишь в Ульяновск на матч в -10°С. Так себе выбор для первого впечатления. Любой юноша на его месте мог бы уже попроситься обратно. Но Ренан не просто держится. Со второго матча в России играет в основе. Да, не без ошибок. Но не забываем – ему всего 19 лет.

А тут ещё и сборная Бразилии. Просто сценарий мечты. Ты приезжаешь в европейский клуб и, не сыграв ни одного матча, получаешь вызов на товарняк с Марокко. Круто, не правда ли? Понятно, что приглашение Ренан получил не благодаря «Зениту», а после игры на молодёжном чемпионате Южной Америки. Там Бразилия забрала титул впервые с 2011 года. Ренан сыграл во всех матчах, а Бразилия пропустила всего четыре мяча в девяти встречах.

Было бы странно рассчитывать на моментальное место в основе первой сборной. Сейчас идёт, как принято говорить у нас, знакомство. В Бразилии вообще это нормальная практика – в период без официальных матчей вызывать новичков. Поэтому появление Роберта в списке вполне логично. А дальше всё зависит только от игрока. Но это важный сигнал и для других зенитовских бразильцев. В 2021-м в федерации, казалось, обиделись на питерский клуб из-за того, что он выдернул Малкома и Клаудиньо ради Лиги чемпионов. Но теперь за командой вновь следят. Может, и про них вспомнят. Хотя с того момента оба получили российский паспорт. Как к этому отнеслись на родине, не очень понятно. Зато у Ренана все хорошо!

Роберт Ренан в сборной Бразилии Фото: Universal Images Group via Getty Images

А тут ещё и интерес «Реала». В «Зените» информацию не подтвердили, а сомнений в его реальности добавил и первоисточник – локальное бразильское СМИ, которое нередко распространяет фейки. С другой стороны, это обычное дело: скауты европейских топов следят за всей более-менее талантливой молодёжью, которая стучится в сборную. Поэтому в каких-нибудь списках — не только «Реала» — Ренан наверняка есть. Но это не значит, что Мадрид летом пришлёт в Питер оффер на € 40 млн.

Хотя знаю точно, что Ренан был одним из основных элементов сделки по Юри Алберто. Проще говоря, если бы «Коринтианс» не уступил почти 100% прав на футболиста, то нападающего попросили бы вернуться в Петербург. Без гарантированного перехода защитника разговор не имел бы смысла. Это точно неспроста.

Вскоре Ренан вернётся в расположение «Зенита». И, вероятно, в основной состав. Удивительно ещё и то, что его в клубе очень высоко оценивают. Понятно, когда в позитивном ключе отзываются партнёры и главный тренер. Но не так давно высказался большой любитель Рио – Артём Дзюба.

Артём Дзюба форвард «Локомотива» – о Роберте Ренане «Видно, что очень хорошая левая нога, передачи разрезающие, чем-то напоминает Ракицкого. Думаю, это очень качественное усиление, в сборную Бразилии так просто не позовут».

Вскоре Ренан и Дзюба сыграют друг против друга. И у Артёма будет возможность лично оценить возможности защитника.