Молодёжный ЧМ по футболу под угрозой. Организаторы отказываются принимать сборную Израиля

В шести городах Индонезии с 20 мая по 11 июня должен пройти 23-й молодёжный чемпионат мира по футболу. Турнир мог состояться ещё в 2021-м, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса на два года. Но теперь чемпионат снова под угрозой срыва: причина – отношение хозяев к Израилю.

Израильская сборная впервые отобралась на молодёжный чемпионат мира. Европейские команды попадают на ЧМ согласно результатам Евро U19. Израиль в 2022 году сенсационно вышел в финал, где уступил Англии. Всего от Европы на ЧМ отправились пять команд. Помимо англичан и израильтян, в Индонезии должны сыграть Франция, Италия (полуфиналисты Евро-2022) и Словакия (пятое место). На 31 марта 2023 года запланирована жеребьёвка группового этапа, но её перенесли.

Всё дело в губернаторе острова Бали Ваяне Костере. Он призвал не допустить Израиль на чемпионат мира, обратившись с просьбой к министру молодёжи и спорта Индонезии Зайнудину Амали. Костер отметил, что запрет необходимо ввести из-за конфликта Израиля с Палестиной. ФИФА отменила жеребьёвку, и теперь, вероятно, Индонезия получит серьёзные санкции.

Молодёжная сборная Израиля Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Индонезийцы боятся бана главной сборной

Индонезийская футбольная ассоциация (PSSI) заявила, что ФИФА никак не объяснила отмену мероприятия и не назначила новую дату. Израильская футбольная ассоциация отметила обеспокоенность ситуацией: «Для ФИФА отказ губернатора равносилен аннулированию гарантии организации, выданной правительством провинции Бали». Теперь Индонезию могут отстранить от квалификации взрослой команды к ЧМ-2026. Индонезийское руководство ничему не учится: ФИФА уже лишала команду возможности участвовать в квалификации к ЧМ-2018 и Кубку Азии — 2019 из-за вмешательства государства в деятельность футбольной ассоциации.

Член исполнительного комитета PSSI Арья Синулингга сказал, что если Индонезия потеряет право на проведение матчей, то санкции ФИФА могут «изолировать индонезийский футбол от мира». Он отметил, что федерация надеется на решение, при котором политику отделят от спорта. В PSSI боятся, что потеря прав на проведение матчей снизит шансы индонезийских футбольных команд на участие в других турнирах ФИФА в будущем, а экономические потери составят «триллионы рупий». Индонезия также пытается восстановить свою репутацию после давки на футбольном матче в октябре 2022 года, в результате которой погибли 135 зрителей на стадионе в Восточной Яве. Многие были раздавлены, когда бежали к выходу после того, как полиция применила против толпы слезоточивый газ.

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Почему в Индонезии не любят Израиль?

В Индонезии живёт наибольшее число людей, исповедующих ислам – 227 млн человек (доля – около 90%). Большинство из них – приверженцы умеренной версии, но в последние годы наблюдается рост религиозного консерватизма, который проник и в политику. У Индонезии отсутствуют дипломатические отношения с преимущественно иудейским Израилем. А в 1988 году она вошла в число стран, первыми признавших границы Палестины. Индонезия и Израиль до сих пор находятся в холодных отношениях из-за палестинского вопроса. Например, в марте протестующие прошли маршем по столице Индонезии – Джакарте. Они размахивали индонезийскими и палестинскими флагами, требуя, чтобы Израиль не допускали к участию в МЧМ-2023.

Протесты Фото: Hollie Adams/Getty Images

В последние годы между Индонезией и Израилем всё же существует небольшая торговля и туристический поток. Например, индонезийцы упростили процесс въезда в страну людей с израильским паспортом. Однако текущая ситуация, несомненно, осложнит отношения между двумя государствами. А Индонезия рискует сорвать чемпионат мира и получить санкции от ФИФА.