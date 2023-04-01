Молодые звёзды «Боруссии», которые наконец-то готовы отнять чемпионство у «Баварии»

Сегодня «Боруссия» может сделать серьёзный шаг, чтобы прервать 10-летнюю гегемонию «Баварии» в Бундеслиге. К очному матчу с «мюнхенцами» они подходят в оптимальном составе и на хорошем ходу — в 2023 году набрали 31 очко — это на 10 больше, чем у той же «Баварии». Ещё и тренер команды-соперника сменился!

Германия - Бундеслига. 26-й тур 01 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК Бавария Мюнхен Не начался Боруссия Д Дортмунд Кто победит в основное время? П1 X П2

Так близко к титулу Дортмунд не был очень давно. И, возможно, мог так и остаться поодаль, если бы не молодёжь: именно она часто спасала, когда «костяк» травмировался или переживал спад, именно она решала матчи, когда не шло совсем. В 39 из 53 голов участвовали игроки до 23 лет — мощный показатель!

Джуд Беллингем — главная звезда

Да, все мы знаем, кто такой Джуд Беллингем. За ним пристально следят все: фанаты, гранды, эксперты. Но в этом сезоне он снова превзошёл себя и показал, что ещё не скоро достигнет предела.

В Бундеслиге у Джуда не такие яркие 4+4 — даже не входит в тройку лучших «Боруссии». Но его сила в другом: как всегда великолепен в развитии атак, единоборствах и переходных фазах. Джуд Беллингем на втором месте по выигранным единоборствам в топ-5 лиг — 2,29 и лучший даже по количеству обводок в одном матче Бундеслиги — восемь! Успевает везде, всегда стабилен.

Самое удивительное, что при этом постоянно играет и не травмируется, не отдаёт место в составе даже в менее важных матчах и провёл аж 191 игру до своего 20-летия. В сравнении со звёздами футбола, это очень много. Например, у Неймара было 163, у Роналду — 107, Месси — 65. У легенды английского футбола Фрэнка Лэмпарда всего лишь 46! Беллингем — железный.

Джуд Беллингем Фото: Lars Baron/Getty Images

Карим Адейеми и Юссуфа Мукоко спасали команду

Даже с таким крутым Беллингемом «Боруссия» вряд ли бы смогла бороться за чемпионство. Кроме него, в важных матчах решали другие молодые таланты. Три из четырёх голов Адейеми в чемпионате, например, были победными. Если не очень пристально следите за Бундеслигой, то можно вспомнить и его забег в первом матче 1/8 Лиги чемпионов с «Челси».

Есть и Юссуфа Мукоко. Он больше помогал в начале сезона: уже во 2-м туре с «Фрайбургом» после выхода на замену перевернул исход и всего за четыре касания сделал 1+1; чуть позже забивал победные гол «Шальке» и дубль «Бохуму». Всего — 6+4 в 18 матчах, вместе с Джудом Беллингемом они лучшие по системе «гол+пас» в топ-5 лиг среди игроков до 19 лет. Но так засиять с «Баварией» будет сложно не только из-за класса соперника: в феврале Юссуфа получил травму и к матчу подходит в не совсем оптимальной форме. Хотя шансы сыграть есть.

Юссуфа Мукоко, та самая травма в матче с «Вердером» Фото: Martin Rose/Getty Images

Карим Адейеми — противоположная история. В первой половине сезона он искал себя и был плох: выступал то слева, то справа, то на позиции форварда, но нигде себя так и не нашёл. Позже Эдин Терзич изменил состав: направо поставил Брандта (который тоже, к слову, засиял), а на форварда — вернувшегося Аллера. После таких перестановок Адейеми получил много пространства для своих излюбленных рывков слева и активно пользовался этим, чтобы решать. Прямо сейчас 21-летний форвард забивает четыре матча подряд — его самая длинная серия в карьере. Есть шанс увеличить!

Кроме Юссуфа и Карима, нужно выделить и Джейми Байно-Гиттенса. Ему всего 18, но и он, несмотря на небольшое игровое время, забил три и отдал один ассист. Все голы — в тяжелейших матчах.

«Боруссия» не собирается раздавать молодёжь и строит долгосрочный проект

Да, судя по заявлениям, это действительно так: кажется, что «Боруссии» надоело быть «вечным донором» грандов. Зимой мы увидели, как они удержали Беллингема, и сейчас они продолжают начатое: Kicker пишет, что «Боруссия» не хочет даже летом отдавать Джуда, и предлагает новый контракт с зарплатой в пять раз больше, чем по текущему — € 15 млн! Хотя понятно, что удержать такую звезду будет очень сложно.

Но «Боруссия» готова усиляться. СМИ сообщают, что «шмели» интересуются талантом «Лорьяна» Энцо Ле Фе и готовы отдать требуемые € 25–30 млн. Кроме Энцо, особое внимание руководство уделяет совсем юному 19-летнему Ши Чарльзу — капитану команды «Манчестер Сити» до 19 лет — там он считается одним из самых главных талантов. Выступает на позиции опорника, может сыграть центрального или правого защитника.

Ши Чарльз в составе «Манчестер Сити» Фото: Lexy Ilsley/Getty Images

И даже если не смотреть на усиления, внутри клуба есть достойные таланты. Плеймейкеру Джованни Рейне нужно помочь наконец раскрыться, а 16-летнему вингеру Жюльену Дюранвилю — дать время. Перспектива у обоих огромная. Как и у всего проекта новой «Боруссии».