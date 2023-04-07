Выбежавшие фанаты во Франции и драка в Италии. Европейские кубки интереснее чемпионатов!

На этой неделе состоялись кубковые матчи в Европе. В Испании стало известно, кто сыграет в финале, в Германии трофей точно не выиграет «Бавария», а во Франции чудо совершил «Нант». Рассказываем, что самое интересное произошло в Кубках Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

Кубок Англии

22–23 апреля состоятся полуфиналы Кубка Англии. «Манчестер Сити» сыграет с «Шеффилд Юнайтед», а «Брайтон» примет «Манчестер Юнайтед». Велика вероятность, что в финале мы увидим манчестерское дерби. В случае успеха «МЮ» может выиграть второй трофей в сезоне. Команда Эрика тен Хага уже завоевала Кубок лиги.

Митрович толкает судью Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Главной темой четвертьфинала Кубка Англии стало поведение нападающего «Фулхэма» Александра Митровича (не хет-трик Эрлинга Холанда в ворота «Бёрнли»). Он получил красную карточку в матче с «Юнайтед» за толчок судьи. Независимая комиссия проанализировала эпизод, дисквалифицировала серба на восемь игр во всех внутренних турнирах и оштрафовала на € 86 тыс.

Кубок Испании

5 мая будет сыгран финал Кубка Испании – «Реал» и «Осасуна» выявят победителя в Севилье. Ответные матчи полуфиналов были фантастические. Так, например, автобус «Осасуны» на игру с «Атлетиком» час добирался до стадиона из-за задержки полицией, хотя нужно было проехать всего 500 метров. Клуб заявил, что проведёт переговоры с властями и потребует привлечения виновных к ответственности. Первый матч между «Осасуной» и «Атлетиком» завершился победой хозяев (1:0), а в Бильбао клуб из Памплоны сыграл вничью, забив на 116-й минуте (1:1). 24-летний полузащитник Пабло Ибаньес вывел свою команду во второй финал Кубка Испании в истории. Первый был в 2005 году, тогда «Осасуна» проиграла «Бетису» (1:2).

Таким образом, «Осасуна» добралась до финала Кубка Испании, сыграв четыре раза в дополнительное время по ходу турнира. Это рекорд! К трём часам ночи команда вернулась в Памплону и на центральной площади отпраздновала успех со своими фанатами. Вот как это было.

Видео доступно на странице RTVE Noticias в YouTube.

В ответном матче «Барселоны» и «Реала» было не менее жарко. Винисиус Жуниор конфликтовал и с Гави, и с Ферраном Торресом. На 85-й минуте бразилец призвал Торреса заткнуться. «Заткнись, ты ужасен», – попали слова игрока «Реала» в трансляцию матча. Фанаты «Барселоны» тоже отличились: когда их команда проигрывала 0:4, они бросали зажигалки, бутылки и монеты в Тибо Куртуа. Диктору стадиона «Камп Ноу» приходилось вмешиваться и делать объявление, чтобы болельщики соблюдали порядок, иначе матч будет приостановлен. Кроме того, фанаты «Барсы» на 10-й минуте встречи скандировали кричалки в адрес Лионеля Месси. По данным La Vanguardia, аргентинец смотрел «класико» и слышал поддержку фанатов.

После победы «Реала» со счётом 4:0 главный тренер мадридцев Карло Анчелотти дал команде выходной. Эмоциям игроков не было предела.

Кубок Италии

В Италии ответные полуфинальные матчи впереди – 26–27 апреля. В первых играх «Ювентус» сыграл вничью с «Интером» (1:1), а «Фиорентина» одолела на выезде «Кремонезе» (2:0). Если в Испании обошлось без драки, то в Италии в матче с участием миланской команды посыпались красные карточки. После гола Ромелу Лукаку произошла стычка между игроками «Ювентуса» и «Интера», в результате которой автор забитого мяча получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

Конфликт Куадрадо и Хандановича Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Хуан Куадрадо тоже быстро справился: за одну минуту он заработал жёлтую и прямую красную карточки. Вместе с ним главный судья матча удалил вратаря «Интера» Самира Хандановича. Теперь колумбиец пропустит три игры за то, что дёрнул Хандановича, а затем схватил его за шею и ударил кулаком в лицо.

Кубок Германии

«Бавария» в третий раз подряд осталась без Кубка Германии. Команда Томаса Тухеля проиграла «Фрайбургу» (1:2), пропустив на 95-й минуте с пенальти. Эта победа команды Кристиана Штрайха стала первой на выезде над «Баварией» за всю историю. Перед этой встречей мюнхенцы 23 раза обыграли «Фрайбург» и трижды сыграли вничью. Кроме того, это поражение стало первым для Томаса Тухеля на посту главного тренера «Баварии». В полуфинал Кубка Германии вышли «Айнтрахт», «Фрайбург», «Штутгарт» и «РБ Лейпциг».

Кубок Франции

«Нант» вышел в финал Кубка Франции. Французский клуб будет играть в главном матче второй год подряд. На этот раз его туда вывел гол Людовика Бласа в ворота «Лиона» на 57-й минуте. Годом ранее «Нант» взял трофей, обыграв в финале «Ниццу» (1:0).

Фанаты «Нанта» на поле Фото: twitter.com/FCNantes

Это десятый выход в финал Кубка Франции для команды Антуана Комбуаре. «Нант» побеждал четырежды – в 1979, 1999, 2000 и 2022 годах. Как и год назад после победы над «Монако», фанаты «Нанта» выбежали на поле после финального свистка. Вы только посмотрите на это! В финале «Нант» сыграет с «Тулузой».