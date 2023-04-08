Что случилось с командой Гончаренко в Грозном? Бериша её просто «отвозил»!

Команды из середины таблицы РПЛ вряд ли могут быть сильно мотивированы с точки зрения турнирных задач — еврокубков всё равно не будет, а вылет уже не грозит. Видимо, примерно с таким настроем на матч с «Ахматом» приехал «Урал». И поплатился.

Игра поначалу была равной, но «Ахмат» быстро поймал соперника и забил гол. На третьей минуте Бернард Бериша, который был активен с первых секунд матча, убрал защитника на замахе, прошёл в лицевую и прострелил, а Евгений Харин замкнул. 1:0!

Самым стабильным футболистом на поле и после гола оставался Бериша. Постоянные ускорения, дриблинг и обострение привели к жёлтой карточке для Даниэля Мишкича, который не успел за реактивным вингером «Ахмата» и неудачно махнул ногой.

В первой половине тайма «Урал» ещё был в игре. Команды некоторое время обменивались атаками, но была важная разница: у «Ахмата» выпады приводили к моментам, а у соперника ничего не получалось, в том числе из-за явных проблем с последним пасом. Пока нападающие «Урала» натыкались на защитников, Лечи Садулаев, например, пробил в перекладину после прострела всё того же Бериши.

К середине тайма положение «Урала» усугубилось, потому что «Ахмат» вдобавок забрал мяч. Команда Виктора Гончаренко, который отсутствовал на бровке из-за дисквалификации, просто перестала атаковать, а «Ахмат» продолжал давить. Свой момент у «Урала» всё же возник: Евгений Татаринов, впервые в сезоне вышедший в РПЛ с первых минут, чуть не замкнул прострел. Но этот эпизод был явным исключением.

«Ахмат» — «Урал» — 2:0 Фото: vk.com/akhmatgrozny

В перерыве Гончаренко ожидаемо начал действовать. Он сделал сразу три замены, но, вместо того чтобы перевернуть игру, «Урал» пропустил второй гол. На этот раз в обороне был уже полный бардак: мяч буквально подарили Берише, который без проблем убежал один на один и точно пробил в угол. 2:0.

Вскоре Бериша отправился отдыхать, но итог для него такой: три голевых момента с его участием, из которых два закончились голом. Просто «отвозил» оборону «Урала», которая ещё недавно смотрелась куда увереннее.

После второго гола «Ахмат» снизил давление и даже отдал мяч сопернику. Но владение «Уралу» никак не помогало. Редкие моменты создавались с большим трудом, да и в концовке близко не было такого, чтобы «Ахмат» отбивался и чудом удерживал счёт. Результат — максимально справедливый.

Для «Урала», который многие уже привыкли хвалить, это поражение стало третьим подряд в РПЛ. В предыдущих матчах команда Гончаренко проиграла «Динамо» и «Зениту». Позитивным моментом остаётся победа над «Спартаком» в недавней кубковой встрече, но такое выступление в Грозном вызывает вопросы.