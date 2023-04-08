Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Ахмат» — «Урал» — 2:0, обзор матча 22-го тура РПЛ, видео голов, Харин и Бериша, Гончаренко, 8 апреля 2023 года

Что случилось с командой Гончаренко в Грозном? Бериша её просто «отвозил»!
Михаил Рождественский
«Ахмат» — «Урал» — 2:0, обзор матча
Аудио-версия:
Комментарии
«Урал» провёл откровенно серый матч и заслуженно проиграл «Ахмату».

Команды из середины таблицы РПЛ вряд ли могут быть сильно мотивированы с точки зрения турнирных задач — еврокубков всё равно не будет, а вылет уже не грозит. Видимо, примерно с таким настроем на матч с «Ахматом» приехал «Урал». И поплатился.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
08 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Харин – 4'   2:0 Бериша – 57'

Игра поначалу была равной, но «Ахмат» быстро поймал соперника и забил гол. На третьей минуте Бернард Бериша, который был активен с первых секунд матча, убрал защитника на замахе, прошёл в лицевую и прострелил, а Евгений Харин замкнул. 1:0!

Самым стабильным футболистом на поле и после гола оставался Бериша. Постоянные ускорения, дриблинг и обострение привели к жёлтой карточке для Даниэля Мишкича, который не успел за реактивным вингером «Ахмата» и неудачно махнул ногой.

В первой половине тайма «Урал» ещё был в игре. Команды некоторое время обменивались атаками, но была важная разница: у «Ахмата» выпады приводили к моментам, а у соперника ничего не получалось, в том числе из-за явных проблем с последним пасом. Пока нападающие «Урала» натыкались на защитников, Лечи Садулаев, например, пробил в перекладину после прострела всё того же Бериши.

Материалы по теме
Кого ещё уволят в РПЛ до конца сезона? Есть пара очевидных кандидатов Кого ещё уволят в РПЛ до конца сезона? Есть пара очевидных кандидатов
«Я сказал правду». Футболиста «Урала» приговорили к 2,5 года тюрьмы из-за гибели ребёнка «Я сказал правду». Футболиста «Урала» приговорили к 2,5 года тюрьмы из-за гибели ребёнка

К середине тайма положение «Урала» усугубилось, потому что «Ахмат» вдобавок забрал мяч. Команда Виктора Гончаренко, который отсутствовал на бровке из-за дисквалификации, просто перестала атаковать, а «Ахмат» продолжал давить. Свой момент у «Урала» всё же возник: Евгений Татаринов, впервые в сезоне вышедший в РПЛ с первых минут, чуть не замкнул прострел. Но этот эпизод был явным исключением.

«Ахмат» — «Урал» — 2:0

«Ахмат» — «Урал» — 2:0

Фото: vk.com/akhmatgrozny

В перерыве Гончаренко ожидаемо начал действовать. Он сделал сразу три замены, но, вместо того чтобы перевернуть игру, «Урал» пропустил второй гол. На этот раз в обороне был уже полный бардак: мяч буквально подарили Берише, который без проблем убежал один на один и точно пробил в угол. 2:0.

Вскоре Бериша отправился отдыхать, но итог для него такой: три голевых момента с его участием, из которых два закончились голом. Просто «отвозил» оборону «Урала», которая ещё недавно смотрелась куда увереннее.

После второго гола «Ахмат» снизил давление и даже отдал мяч сопернику. Но владение «Уралу» никак не помогало. Редкие моменты создавались с большим трудом, да и в концовке близко не было такого, чтобы «Ахмат» отбивался и чудом удерживал счёт. Результат — максимально справедливый.

Для «Урала», который многие уже привыкли хвалить, это поражение стало третьим подряд в РПЛ. В предыдущих матчах команда Гончаренко проиграла «Динамо» и «Зениту». Позитивным моментом остаётся победа над «Спартаком» в недавней кубковой встрече, но такое выступление в Грозном вызывает вопросы.

Материалы по теме
«Спартак» быстро наказал «Динамо»! Мощнейшее начало московского дерби! LIVE
Live
«Спартак» быстро наказал «Динамо»! Мощнейшее начало московского дерби! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023