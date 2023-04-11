Тухель умеет нейтрализовывать Гвардиолу. «Сити» провалится в матчах с «Баварией»?

«Манчестер Сити» и «Бавария» сегодня, 11 апреля, сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча английского и немецкого грандов – самая статусная на данной стадии турнира. Ещё более ожидаемой её сделала смена тренера у мюнхенцев: место Юлиана Нагельсмана внезапно занял Томас Тухель. Чего нам ждать от предстоящего двухматчевого противостояния?

Форма команд

«Ман Сити» набрал отличный ход во всех турнирах. Последний раз команда Гвардиолы проигрывала 5 февраля – в АПЛ «Тоттенхэму» (0:1). После этого – 10 побед и две ничьих. «Горожане» борются с «Арсеналом» за золото чемпионата Англии, вышли в четвертьфинал ЛЧ, а также сыграют в полуфинале Кубка Англии с «Шеффилд Юнайтед». В 1/8 финала Лиги чемпионов «Сити» в первой игре с «Лейпцигом» показал слабый футбол (1:1), а в ответной в Эрлинга Холанда вселился демон. Итог – 7:0 с пента-триком норвежца.

Главные новости из стана «Баварии» за последний месяц – увольнение Нагельсмана и назначение Томаса Тухеля. При новом тренере команда вернулась на первое место в Бундеслиге, но проиграла в 1/4 финала Кубка Германии «Фрайбургу» (1:2). «Бавария» с начала февраля одержала девять побед и трижды уступила. Результаты хуже, чем у «Сити», но кризисом это назвать нельзя. В первом раунде плей-офф ЛЧ «Бавария» дважды обыграла «ПСЖ» (1:0, 2:0) и выглядела намного сильнее французов.

Тухель – криптонит для Гвардиолы?

Назначение Тухеля на пост главного тренера мюнхенцев связано не только с желанием расстаться с Нагельсманом и перехватить Томаса у «Тоттенхэма» и «ПСЖ». Важный повод – жеребьёвка Лиги чемпионов. Тухель здорово умеет проводить матчи против команд Гвардиолы. Всего Томас и Пеп встречались 10 раз: пять раз побеждал испанец, трижды – немец, два раза случалась ничья. Да, статистика за Хосепом, однако главный матч противостояния – финал ЛЧ-2020/2021 – остался за Тухелем. Его «Челси» классно нейтрализовал «Сити», навязал свою игру, одержал победу со счётом 1:0 и выиграл второй титул Лиги чемпионов в истории клуба.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Тухель – очень креативный. Он один из немногих тренеров, у которых я постоянно учусь, чтобы стать лучше. Томас превосходен во всех отношениях. Он мне нравился ещё с тех пор, как работал в «Майнце». Мне нравится наблюдать за его командами, за тем, как он играет, за его подходом. Он делает мировой футбол лучше».

Ориентировочные составы команд

Многое зависит от идей Тухеля и Гвардиолы. Оба тренера могут удивить, но за основу возьмём базовые схемы команд: 4-2-3-1 – у «Баварии», 4-3-3 – у «Сити».

Ориентировочный состав «Баварии» на матч с «Манчестер Сити»

У Тухеля есть несколько вариантов для ротации: несмотря на аренду из «Сити», Канселу доступен для участия в матче, но справа также может выйти Павар или Станишич. Слева, скорее всего, будет действовать Альфонсо Дэвис, в центре поля вместо Горецки существует опция в лице Джамала Мусиалы, а в атаке – Садио Мане. Сенегалец по статусу должен быть в основе, но по кондициям – вряд ли.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» на матч с «Баварией»

Классический вариант для команды Гвардиолы в последних матчах. Также на поле с первых минут могут появиться Бернарду Силва, Хулиан Альварес и Кайл Уолкер. Но станет ли Пеп рисковать? Об этом – ниже.

Возможные сценарии матча

Ход встречи «Сити» и «Баварии» сложно представить заранее. Стартовый план Тухеля тяжелее предсказать из-за статуса нового тренера, а Гвардиолу в целом трудно предугадать в плей-офф Лиги чемпионов. Учитывая, что «Бавария» сыграет в гостях, нельзя совсем исключать, что команда выйдет с тремя центральными защитниками (частая расстановка при Нагельсмане, её в «Челси» использовал и Тухель).

Мюнхенцы в таком случае постараются искать моменты в контратаках, используя пространство за спинами игроков «Сити», а также своих быстрых форвардов. Плюс для Тухеля в сравнении с «Челси» – возможность высоко прессинговать. В английском клубе у Томаса в основе выходил далеко не молодой Тьяго Силва – оборонительный профессор, но в силу возраста не такой скоростной и выносливый для игры в высоком прессинге все 90 минут. В «Баварии» же собраны одни из лучших центральных защитников мира в этом компоненте – Де Лигт, Юпамекано + готовый сыграть в центре Бенжамен Павар.

Томас Тухель Фото: Alex Grimm/Getty Images

Вероятнее, «Бавария» сыграет в классической формации 4-2-3-1. Статус клуба и уровень игроков позволят немцам побороться за инициативу даже в Манчестере. Гениального Киммиха крайне сложно выключить из игры, а именно он мозговой центр команды. Свой лучший футбол за последние годы немецкий гранд показывал при Ханс-Дитере Флике. Набор игроков почти идентичен тому, каким владел нынешний тренер сборной Германии. Баварцам наиболее комфортно играть в 4-2-3-1 с привычными инструкциями. Тухель – не догматик и не упёртый тренер, поэтому вряд ли станет что-то кардинально менять перед важнейшим матчем, поэтому использует, скорее всего, проверенный вариант.

«Сити» с большей вероятностью готов удивлять. Но стоит ли Гвардиоле что-то менять, если всё и так прекрасно работает? Например, его последняя фишка – использование Джона Стоунза в качестве ложного фулбэка. Англичанин стартует на правом фланге обороны, однако при атаке поднимается в опорную зону, что создаёт схему 3-2-5 (левый защитник Аке остаётся третьим центральным, по краям действуют номинальные вингеры). Что-то подобное раньше в «Сити» делали Канселу и Зинченко.

Хосеп Гвардиола Фото: Martin Rose/Getty Images

Но Гвардиола всегда любит изобрести что-то новое в плей-офф Лиги чемпионов, даже несмотря на то, что в команде всё идеально функционирует. Например, в первом матче 1/8 финала с «Лейпцигом» (1:1) он использовал Уолкера в атаке, хотя защитник давненько не действовал в подобной роли. Англичанин отвечал за ширину в нападении, а Марез уходил с правого фланга в середину. Задумка не оправдала себя. Также отсутствовал Де Брёйне, из-за чего «Сити» почти не создал опасных моментов. А во втором тайме и вовсе пришлось сесть в оборону из-за активного давления соперника. Однако во второй игре Гвардиола уже ничего не изобретал, а просто доверился Холанду.

Если пофантазировать, как Пеп всё же мог бы удивить Тухеля, то один из вариантов – выход на поле «прессинг-машины» – Хулиана Альвареса. Аргентинец отлично показал себя в матче АПЛ с «Ливерпулем» (4:1), заменив Холанда. Игра «Сити» временами выглядела даже круче и целостнее, чем с Эрлингом в составе. Но всё же вряд ли тренер рискнёт оставлять своего лучшего игрока на скамейке. Форварда покупали именно для помощи в решающих стадиях ЛЧ, он основная атакующая единица, результативность норвежца нивелирует его тактические недостатки.

Эрлинг Холанд Фото: Marc Atkins/Getty Images

В финале Лиги чемпионов 2021 года Гвардиола пытался удивить Тухеля, выйдя на матч без номинального опорника. Тогда с первых минут в центре появились Гюндоган, Де Брёйне и Бернарду Силва – вышло не совсем удачно. Да, испанец – главный хитрец футбольного мира, он наверняка опять постарается переиграть немца — хотя бы в мелочах. Но стоит ли делать это уже в первом матче, тем более на «Этихаде»?

Для победы в ЛЧ Гвардиоле порой не хватает терпения просто не трогать команду — выйти в привычном составе и без необычных инструкций. Но болельщики точно получат наслаждение от матча одних из лучших команд мира, которые тренируют два уникальных тренера-приятеля.