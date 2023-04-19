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Лига чемпионов — 2022/2023, «Бавария» — «Манчестер Сити», Йозуа Киммих, игра под руководством Гвардиолы, статистика

Киммих — главная надежда «Баварии» в матче с «Сити». Его прогресс — заслуга Гвардиолы
Никита Паглазов
Киммих – надежда «Баварии» в матче с «Сити»
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Испанский тренер восхищался талантом юного немца, а затем создал с Йозуа легендарный мем.

«Бавария» находится в тяжелейшей ситуации перед ответным четвертьфиналом Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». В первой игре команда Томаса Тухеля уступила в Англии со счётом 0:3. Теперь мюнхенцам необходимо чудо на родной «Альянц Арене», чтобы пройти дальше. Оно точно не случится без лидера немецкого гранда – Йозуа Киммиха – главного мозгового и креативного центра команды.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
19 апреля 2023, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Футболист присоединился к мюнхенскому клубу в 2015 году. На его трансфере настоял лично Хосеп Гвардиола, возглавлявший тогда «Баварию». Переход Киммиха оформили ещё в январе, а официально игрок переехал в Мюнхен летом за € 8,5 млн. В Германии у футболиста сложилась прекрасная пресса. СМИ отмечали его лидерские качества, умение играть под прессингом и, что удивительно, защитные навыки. Хотя Киммих обладал средней комплекцией – 175 см и 70 кг. При этом Гвардиола, увидев возможности немца, сообщил руководству «Баварии», что она должна немедленно подписать талантливого футболиста.

В первой половине сезона-2015/2016 Пеп постепенно подпускал Киммиха к составу. Йозуа преимущественно усиливал игру со скамейки, выходя в опорную зону. Но во второй части он стал важным игроком – подсобили травмы одноклубников. Номинальный опорный полузащитник переместился на позицию в центр защиты. Из-за проблем со здоровьем у Хольгера Бадштубера, Джерома Боатенга, Хави Мартинеса и Мехди Бенатиа Киммих резко стал основным футболистом.

Презентация Йозуа Киммиха в «Баварии»

Презентация Йозуа Киммиха в «Баварии»

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Рядом с ним расположился другой игрок, переставленный в центр защиты Гвардиолой – Давид Алаба (левый защитник и опорник по профилю). «До перехода в «Баварию» я видел себя только в качестве центрального полузащитника, но вскоре понял, что молодой футболист, желающий получать стабильное игровое время, должен адаптироваться. Ты играешь там, где нужен», – отмечал Киммих.

В центре поля у «Баварии» была бешеная конкуренция: Хаби Алонсо, Тьяго Алькантара, Артуро Видаль, Филипп Лам. Благодаря решению Гвардиолы юный Киммих закрепился в основе мюнхенцев, пусть изначально и не на родной позиции. И даже рост Йозуа не помешал ему, ведь «Бавария» Гвардиолы почти не опускала владение мячом ниже 60%.

Йозуа Киммих и Хосеп Гвардиола

Йозуа Киммих и Хосеп Гвардиола

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Самым интересным эпизодом сезона-2015/2016, связанным с Киммихом, стала страстная речь Гвардиолы в его адрес после матча с дортмундской «Боруссией» (0:0). Позже Йозуа рассказал причину экспрессивного поведения тренера: «Я играл центрального защитника, за пять минут до конца Гвардиола убрал Алонсо и выпустил Бенатиа. Он вышел в центр защиты, а я, вероятно, должен был подняться на место Хаби в опорную зону. Однако я продолжил играть низко, почти там же, где Бенатиа. Гвардиола кричал мне подняться выше, но я этого не понял. И после матча он объяснял мне, что нужно было сделать. Может, со стороны выглядит странновато, однако на самом деле это великолепно. Видна его настоящая страсть».

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Журналист Марти Перарнау в своей книге «Эволюция Гвардиолы» детально рассказал о том моменте.

Гвардиола – Бенатиа: Мехди, ты передал инструкции Киммиху?

Бенатиа: Да, Пеп, я сказал ему, но было шумно.

Гвардиола – Киммиху: Ты слышал инструкции от Бенатии?

Киммих: Нет, Пеп, я их не слышал.

Гвардиола: Чёрт, ты должен был уйти в центр поля!

Киммих: Извините, я не расслышал.

Гвардиола: Ты должен был расположиться над четвёркой защитников и удерживать позицию, но ты покинул эту зону, и мы потеряли контроль. Ты сыграл прекрасно. Ты хорош, очень хорош. Я говорил тебе, что ты можешь это сделать, я же говорил тебе!

Киммих: Спасибо, Пеп, было трудно, но всё прошло хорошо.

Гвардиола: Ты был чертовски крутым. Ты лучший, ты лучший. Я очень тобой горжусь.

Права на видео принадлежат DFB. Видео доступно на канале Bundesliga в YouTube.

«Он показал мне позиции, на которых я никогда раньше не играл и на которых даже не знал, что смогу играть. И он показал мне места на поле, которых раньше для меня не существовало. С Пепом очень важно знать, где находятся товарищи по команде в каждый момент времени, а также где находятся соперники. Так вы учитесь и получаете другое ощущение пространства», – рассказывал Киммих о Гвардиоле в интервью Daily Mail в 2019 году.

По окончании сезона-2015/2016 Пеп покинул Мюнхен и возглавил «Манчестер Сити», а в «Баварию» пришёл Карло Анчелотти. Изначально итальянец использовал Киммиха на позиции в центре поля, а затем перевёл на правый фланг обороны. Анчелотти, как и Гвардиола, отмечал, что Йозуа может вырасти в элитного защитника (только Карло говорил про фланг, а Пеп – про середину). Позже Киммих играл справа в защите при разных тренерах, но всё же чаще появлялся в опорной зоне. Для того чтобы управлять игрой, позиция «шестёрки» – наиболее комфортная. Именно поэтому расположение Киммиха в этой зоне делает его максимально опасным футболистом.

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Йозуа – важнейший игрок «Баварии» с точки зрения созидания, креатива и преодоления чужого прессинга. При этом, как отмечали ещё в начале карьеры Киммиха, он неплох и в возврате мяча. Хорошая спортивная агрессия, понимание футбольного пространства и времени, а также отличная физическая подготовка делают из Йозуа элитного полузащитника.

При Юлиане Нагельсмане он неизменно выходил в опорной зоне в различных схемах (4-2-3-1, 3-4-3 – самые популярные). Киммих выделяется среди футболистов его позиции по многим параметрам. Согласно данным сайта FbRef, немец на высоком уровне совершает предударные действия, продвигает мяч (находясь в топе по количеству пасов), ассистирует и перехватывает. В Бундеслиге Киммих лидирует по передачам в финальную треть (225), в штрафную (55), по продвигающим передачам (253), а также по касаниям (2460, отражает степень вовлечённости в игру «Баварии»).

ПараметрПоказательПерцентиль (процент игроков, которые хуже Киммиха по данному показателю)
Голевые передачи/90 мин0,2191%
Ожидаемые голевые передачи/90 мин0,2395%
Предударные действия4,6497%
Передачи/90 мин85,9598%
Продвигающие передачи9,9599%
Перехваты1,7995%

Если Киммих не покажет лучший футбол в матче с «Сити», то «Баварии» будет проблематично пройти команду Гвардиолы. Именно Йозуа может создать огромное количество опасных моментов, принять нестандартные решения, разбить прессинг соперника и при этом помочь в защите. «Баварии» предстоит отыграть три мяча, так что магия Киммиха – обязательный пункт плана камбэка мюнхенцев.

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