В заявке «Барсы» — 15-летний «мини-Месси»! Такого таланта, как Ямал, не было давно

В заявке «Барселоны» новое лицо – форвард Ламин Ямал. Это был бы не такой примечательный факт (молодые воспитанники нередко появляются на скамейках топ-клубов), если бы речь не шла о… 15-летнем футболисте! Главный тренер Хави взял в первую команду сине-гранатовых юношу, которому по возрасту и в фарм-клуб ещё рано.

Ямал был включён в число запасных на матч 30-го тура Примеры с «Атлетико» (1:0). Хави сообщил об этом заранее, объяснив свой выбор:

«У каждого, кто вызван, есть шансы сыграть. Ямал может помочь нам, несмотря на юный возраст. У него есть талант, он молод и силён. И как игрок Ламин может ознаменовать новую эпоху в клубе, стать важным футболистом для «Барселоны».

Он не боится. Мы внесли его в заявку, поговорив с ним. Он готов, думаю, может нам помочь. Ламин очень хорошо себя проявил. Тренировался с нами и понравился мне. Ситуация с его контрактом? Тот факт, что его контракт истекает, не имеет никакого отношения к этому».

В матче с «Атлетико» Ямал не поучаствовал, тем не менее заслуживает отдельного рассказа. Всё же этот форвард может стать самым молодым игроком в истории «Барселоны». Даже Лео Месси в его возрасте ещё только мечтал о первой команде сине-гранатовых, за которую дебютировал в 17 лет.

Ламин Ямал Фото: Alex Caparros/Getty Images

Ямал родился в 2007 году в Эсплугес-де-Льобрегат – городе, который входит в провинцию Барселона. Его отец марокканец, а мать из Экваториальной Гвинеи. Ламин воспитывался в академии «Барсы», тренеры которой быстро поняли, что в их руках редкий талант. Ямал стремительно прогрессировал и вызывался в юношеские сборные Испании, где выступали ребята постарше. Например, в сентябре 2021-го он забил мяч в ворота сборной России U16. А в феврале 2022-го стал автором гола и голевой передачи в матче со сборной России U15.

Осенью прошлого года Ямал уже стабильно выходил на замены за «Барселону» U19 в юношеской Лиге УЕФА. Теперь вот и до первой команды дорос. Левоногий вингер, как правило, играет на правом фланге, но может выйти и слева, и в роли чистого форварда. Дриблинг, пас, завершение атаки – всё это сильнейшие качества Ламина.

Никого не напоминает? Конечно же, одарённого воспитанника «Барсы» сравнивают с Лео – журналисты уже прозвали Ямала «мини-Месси». Он напоминает аргентинца, и говорят, что такого бриллианта у клуба не было со времён Лео и Андреса Иньесты. Настолько не выделялись даже Ансу Фати (самый юный футболист, сыгравший за основу «Барсы» в XXI веке) с Гави.

Вот красивый трюк в исполнении Ямала с одной из последних тренировок каталонской команды:

Патрик Клюйверт говорил про Ямала: «Он и бомбардир, и плеймейкер, и мастер последнего паса. У него есть нужные качества, чтобы стать великим игроком в «Барселоне». Я действительно убеждён в этом».

Но не всё так красиво и безоблачно для «Барселоны» в случае с Ямалом. Во-первых, недавно семья Ламина решила сменить своего представителя: рассталась с экс-игроком каталонского клуба Иваном де ла Пеньей и согласилась сотрудничать со знаменитым агентом Жорже Мендешем. Это не очень понравилось руководству «Барсы». Но Мендеш сделал всё, чтобы не упустить потенциально крупную рыбу. По слухам, португалец заплатил семье юного футболиста € 3 млн, чтобы представлять парня с июля этого года, когда Ламину исполнится 16 лет и он сможет подписать профессиональный контракт.

Сложившаяся ситуация создала напряжение в отношениях, так как в «Барселоне» знают, что за Ямалом гоняются клубы из Англии. Обычно каталонцы устанавливают зарплатный лимит для первого контракта молодого игрока в размере € 100 тыс., однако в истории с Ламином, похоже, придётся нарушить собственные правила. Мендеш, ведущий дела Фати, очевидно, будет выкручивать руки, тогда как с де ла Пеньей (он занимается карьерой Гави) было бы проще обо всём договориться. Отсюда и слова Хави про контракт. Главный тренер внимательно следит за Ямалом с тех пор, как вернулся в «Барселону» из Катара, изучает отчёты о его игре, поэтому прекрасно понимает – терять такой талант нельзя.

Кроме того, у Ямала произошёл неприятный инцидент в сборной Испании U17, из-за которого он был исключён из состава перед матчами отборочного цикла чемпионата Европы. Писали, что Ламин недисциплинированно повёл себя вместе с Даниэлем Муньосом из «Атлетико» и Хесусом Фортесом из «Реала». Судя по всему, эти трое перенесли клубные отношения в сборную и устроили конфликт. Вингер настолько обиделся из-за отстранения, что стал подумывать о выступлении за сборную Марокко. Отцовские корни позволяют ему сменить национальную команду.

Но если Ямал останется в «Барселоне», то, вполне возможно, через полгода станет выходить на поле вместе с Месси. Это будет дуэт мечты. По крайней мере, для Хави.