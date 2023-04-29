У Карпина отличная статистика против «Спартака». А какой матч был лучшим?

Центральный матч 25-го тура РПЛ пройдёт в Москве — «Спартак» примет «Ростов». У главного тренера донского клуба Валерия Карпина отличная статистика в играх с бывшей командой. Его «Ростов» провёл 10 официальных встреч со «Спартаком» и одержал шесть побед.

Самое время выбрать лучший матч команды Карпина с красно-белыми. Вы влияете на распределение мест в рейтинге путём голосования при помощи стрелок «↑» и «↓».

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