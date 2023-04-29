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Как «Ростов» Валерия Карпина играл против «Спартака» в РПЛ и Кубке России: рейтинг лучших матчей

У Карпина отличная статистика против «Спартака». А какой матч был лучшим?
Кирилл Закатченко
Как «Ростов» Карпина играл против «Спартака»
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Шесть побед и ничья в 10 встречах!

Центральный матч 25-го тура РПЛ пройдёт в Москве — «Спартак» примет «Ростов». У главного тренера донского клуба Валерия Карпина отличная статистика в играх с бывшей командой. Его «Ростов» провёл 10 официальных встреч со «Спартаком» и одержал шесть побед.

МИР Российская Премьер-лига. 25-й тур
29 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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Рейтинг: лучшие матчи команды Валерия Карпина против «Спартака»
Фото: Артём Гуев «Чемпионат»
1 место

«Ростов» — «Спартак» — 4:2 (11 сентября 2022 года, 9-й тур РПЛ)

«Спартак» вышел вперёд в середине первого тайма. Мацей Рыбус подал, а Промес принял и красиво разобрался. Перед голом нидерландец получил в бок и вместо празднования пожаловался на болевые ощущение. Впрочем, нападающий гостей остался на поле. «Ростову» хватило четыре минуты, чтобы отыграться. Хозяева раскатали оборону соперника, а Полоз одним движением заставил Рыбуса потеряться в пространстве.

МИР Российская Премьер-лига. 9-й тур
11 сентября 2022, воскресенье. 19:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Промес – 24'   1:1 Полоз – 28'   2:1 Уткин – 34'   3:1 Комличенко – 53'   4:1 Полоз – 70'   4:2 Соболев – 76'

Чуть позже Уткин запустил мяч в девятку ворот Селихова, а на старте второй половины Комличенко вывалился один на один с вратарём и спокойно переиграл его. Далее Рыбус «привёз» пенальти — зачем-то схватил Байрамяна во время подачи. Лёгкий дубль для Полоза. Четвёртый пропущенный мяч разбудил «Спартак», и гости сообразили один гол. Соболев чётко исполнил после навеса Джикии. «Ребята играли в футбол, выходили из обороны за счёт коротких передач, в отличие от «Спартака», — подвёл итог матчу Карпин. — Они просто грузили вперёд на Соболева. Этим «Спартак» удивил. С такими игроками в составе за такие деньги действовать вот так».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
2 место

«Спартак» — «Ростов» — 0:1 (31 октября 2020 года, 13-й тур РПЛ)

Матч, в котором на поле встретились Павел Мамаев и Александр Кокорин. Первый вышел в футболке «Ростова», второй — в форме «Спартака». За донской клуб сыграл Ерёменко, поскольку КДК отменил красную карточку игрока в предыдущем туре. Это решение вызвало недовольство Доменико Тедеско (сам-то он смотрел матч с трибуны из-за бана). Гол стал следствием серии ошибок красно-белых в обороне, а результативный удар нанёс Мамаев.

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
31 октября 2020, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мамаев – 26'
Удаления: нет / Хаджикадунич – 75'

Кстати, Мамаев и Кокорин провели вместе на поле всего пять минут. Едва нападающий вышел на замену, подуставший полузащитник отправился на скамейку. Концовку гости провели вдесятером — судья Виталий Мешков показал вторую жёлтую карточку Деннису Хаджикадуничу. Футбольный арбитр Игорь Федотов после матча сказал, что Мешков ошибся, поскольку Александр Соболев симулировал.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
3 место

«Спартак» — «Ростов» — 1:4 (8 декабря 2019 года, 19-й тур РПЛ)

«Спартак» показал худший на тот момент футбол в сезоне. Сначала красно-белых подвёл Наиль Умяров — его «обрез» оказался результативным. Гости провели атаку и нанесли два расстрельных удара, второй (от Бактиёра Зайнутдинова) был результативным. Перед перерывом «Спартак» мог пропустить второй, однако Попов пробил по-пижонски с 11 метров. Болгарин исполнил «паненку», а Максименко остался стоять в центре. Второй гол стал следствием неудачных действий Алекса Крала и вратаря, чем и воспользовался Алексей Ионов.

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
08 декабря 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Зайнутдинов – 22'   0:2 Ионов – 53'   0:3 Чистяков – 79'   1:3 Понсе – 81'   1:4 Зайнутдинов – 83'

После этого гости наказали «Спартак» за неразбериху при угловом, и Дмитрий Чистяков в третий раз огорчил Максименко. Хозяева ответили голом Эсекьеля Понсе, но на большее их не хватило. Окончательный счёт установил Зайнутдинов. Он воспользовался дырой в опорной зоне красно-белых и оформил дубль.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
4 место

«Ростов» — «Спартак» — 3:2 (24 апреля 2022 года, 26-й тур РПЛ)

Красно-белые потерпели четвёртое поражение подряд под руководством Паоло Ваноли. «Ростов» на первых минутах творил, а «Спартак» — мучился. Хозяева создали три опасных момента за 13 минут, и один из них увенчался голом Романа Тугарева. Впрочем, гости моментально отыгрались. В центре внимания оказался Соболев, который эффектно разобрался с соперником в чужой штрафной площади. После перерыва «Спартак» вышел вперёд, но арбитр отменил гол Игнатова, поскольку в начале атаки мяч попал в руку игроку гостей от головы футболиста «Ростова».

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
24 апреля 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Тугарев – 14'   1:1 Соболев – 17'   2:1 Полоз – 75'   2:2 Литвинов – 90+1'   3:2 Соу – 90+5'

На 75-й минуте Виталий Мешков назначил пенальти в ворота «Спартака», который реализовал Дмитрий Полоз. В концовке Песьяков чудо-сейвом лишил Бакаева гола, однако спустя мгновения не справился с дальним ударом Литвинова. В добавленное время арбитр снова указал на «точку» — на этот раз фолил Самуэль Жиго. Али Соу с трудом, но всё-таки переиграл Максименко и принёс «Ростову» тяжёлую победу.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
5 место

«Спартак» — «Ростов» — 2:0 (5 мая 2018 года, 29-й тур РПЛ)

Первая игра Карпина со «Спартаком» в статусе главного тренера. Красно-белые понимали, что уже не защитят чемпионский титул, но при этом продолжали борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Главный тренер столичного клуба Массимо Каррера подготовил схему с тремя центральными защитниками, одним из которых неожиданно стал номинальный полузащитник Марио Пашалич. Карпин, в свою очередь, выпустил на позиции нападающего Дмитрия Скопинцева. Правда, по ходу встречи тренер отправил футболиста на левый фланг.

Россия - Премьер-Лига. 29-й тур
05 мая 2018, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Мельгарехо – 79'   2:0 Промес – 84'
Удаления: нет / Байрамян – 90+3'

В середине второго тайма Каррера убрал Сердара Таски и отправил на поле Фернандо. Таким образом, итальянец перешёл на игру в четыре защитника. Этот ход себя оправдал, хотя, забей Шомуродов, всё могло сложиться совсем иначе. Но узбекский форвард свой момент загубил, а Лоренсо Мельгарехо и Квинси Промес соперника не простили. Последние секунды «Ростов» провёл вдесятером — красную карточку получил Хорен Байрамян.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
6 место

«Ростов» — «Спартак» — 2:1 (14 апреля 2019 года, 23-й тур РПЛ)

На этот матч «Спартак» вышел с Олегом Кононовым на посту главного тренера. Перед игрой он отправил в дубль Аяза Гулиева. Полузащитник стал участником дорожного конфликта — подрался с пешеходом, а тот оказался американцем. Карпин предсказуемо выпустил в основе двух недавних спартаковцев — Ивелина Попова и Романа Ерёменко. Весной 2019-го эти игроки были самыми эффективными в составе «Ростова».

Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
14 апреля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Гацкан – 13'   1:1 Зобнин – 27'   2:1 Шомуродов – 80'

Гости на первых минутах владели подавляющим территориальным преимуществом, но хозяевам хватило одного стандарта, чтобы открыть счёт. Евгений Чернов подал, Матиас Норманн кивком головы отправил мяч на дальнюю штангу, а там Александр Гацкан переиграл своего тёзку — Максименко. «Спартак» отыгрался ещё в первом тайме усилиями Романа Зобнина. Полузащитник зарядил в «девятку» и оформил первый гол за московский клуб ногой (до этого забивал только головой). Кононов не угадал с заменами, а «Ростов» вырвал победу в концовке. Ерёменко выполнил классный навес, а Шомуродов сделал финна автором голевой передачи.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
7 место

«Спартак» — «Ростов» — 2:1 (31 октября 2019 года, 1/8 финала Кубка России)

Единственный раз, когда «Ростов» Карпина играл со «Спартаком» в Кубке. Тренер донского клуба выпустил немало футболистов, которые не проходили в основу. Столичная команда открыла счёт перед самым перерывом — Джордан Ларссон пробил с лёту после скидки от Джикии. Швед укрепил преимущество спартаковцев после перерыва. На этот раз добил мяч в сетку после того, как вратарь Сергей Песьяков отразил удар Бакаева.

Кубок России. 1/8 финала
31 октября 2019, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Дж. Ларссон – 43'   2:0 Дж. Ларссон – 59'   2:1 Долгов – 86'

«Ростова» хватило лишь на один гол, который оформил вышедший на замену Александр Долгов. «Спартак» вышел в четвертьфинал Кубка России, где весной его ждала огненная встреча с ЦСКА.

Фото: Автор: Александр Сафонов, «Чемпионат»
8 место

«Спартак» — «Ростов» — 0:1 (30 сентября 2018 года, 9-й тур РПЛ)

Тот самый матч, на который пожаловал Джон Терри. Когда появилась информация о приезде легендарного защитника в Москву, в неё мало кто поверил. Но именитый англичанин действительно прилетел в столицу России. При этом на вопросы журналистов о цели визита Терри лишь улыбался. Джон произнёс только одну фразу и спрогнозировал победу «Спартака» со счётом 2:0. Интуиция его подвела.

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
30 сентября 2018, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Зуев – 67'

Каррера поменял тактическую схему, но это не помогло. В первые 10 минут «Спартак» организовал эмоциональное, но совершенно бестолковое давление. Футболисты «Ростова» сначала отсиживались у своих ворот, а затем заиграли намного смелее. Решающим оказался выход на замену экс-полузащитника «Спартака» Александра Зуева. Спустя две минуты после появления на поле футболист сначала пробил в штангу, а вторым ударом закатил мяч в пустые ворота.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
9 место

«Ростов» — «Спартак» — 2:3 (4 апреля 2021 года, 24-й тур РПЛ)

Первый гол «Спартака» стал следствием того, что Умяров выиграл важный подбор в центре, а Мозес справился с Николаем Поярковым. «Ростову» потребовалось всего восемь минут, чтобы перевернуть игру. Команда Карпина не только отыгралась, но и вышла вперёд. Сначала Павел Маслов отправил мяч в свои ворота, а затем Георгий Махатадзе нанёс неудобный для Максименко удар.

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
04 апреля 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Мозес – 23'   1:1 Маслов – 27'   2:1 Махатадзе – 32'   2:2 Соболев – 44'   2:3 Соболев – 58'

И всё-таки на паузу команды ушли при равном счёте. Соболев отличился перед самым перерывом, хотя в этом эпизоде ему помог рикошет. А в начале второго тайма нападающий оформил дубль. Промес идеально подал с углового, а защитник «Ростова» Осипенко очень странно сыграл у своих ворот, чем и воспользовался Соболев. «Игру смотрели? Ну что Соболев сделал? — спрашивал после игры Карпин у журналистов. — Рикошет — забил, на стандарте воспользовался ростом. Что ещё? Что-то видели ещё?»

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
10 место

«Ростов» — «Спартак» — 2:2 (20 июля 2019 года, 2-й тур)

Этот матч стал последним в «Ростове» для опытного полузащитника Александра Гацкана. Футболист довольствовался символическим выходом в центр поля перед стартовым свистком и появлением на замену в самой концовке. «Ростов» забил первым и сделал это после того, как Самуэль Жиго попал в штангу. Хозяева разогнали быструю атаку и завершили её двумя ударами в упор. С первым Максименко справился, а вот со вторым (от Байрамяна) — уже нет.

Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
20 июля 2019, суббота. 21:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Байрамян – 23'   1:1 Адриано – 25'   1:2 Джикия – 66'   2:2 Зуев – 90+1'

Почти сразу после этого активный Зелимхан Бакаев заработал пенальти, который реализовал Луис Адриано. «Спартак» вышел вперёд усилиями Джикии — капитан выпрыгнул выше всех в штрафной площади «Ростова». В добавленное время снова сработало правило бывших. Ерёменко зряче прострелил на дальнюю штангу, а там оказался Зуев.

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