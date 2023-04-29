У Карпина отличная статистика против «Спартака». А какой матч был лучшим?

Центральный матч 25-го тура РПЛ пройдёт в Москве — «Спартак» примет «Ростов». У главного тренера донского клуба Валерия Карпина отличная статистика в играх с бывшей командой. Его «Ростов» провёл 10 официальных встреч со «Спартаком» и одержал шесть побед.
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«Ростов» — «Спартак» — 4:2 (11 сентября 2022 года, 9-й тур РПЛ)
«Спартак» вышел вперёд в середине первого тайма. Мацей Рыбус подал, а Промес принял и красиво разобрался. Перед голом нидерландец получил в бок и вместо празднования пожаловался на болевые ощущение. Впрочем, нападающий гостей остался на поле. «Ростову» хватило четыре минуты, чтобы отыграться. Хозяева раскатали оборону соперника, а Полоз одним движением заставил Рыбуса потеряться в пространстве.
Чуть позже Уткин запустил мяч в девятку ворот Селихова, а на старте второй половины Комличенко вывалился один на один с вратарём и спокойно переиграл его. Далее Рыбус «привёз» пенальти — зачем-то схватил Байрамяна во время подачи. Лёгкий дубль для Полоза. Четвёртый пропущенный мяч разбудил «Спартак», и гости сообразили один гол. Соболев чётко исполнил после навеса Джикии. «Ребята играли в футбол, выходили из обороны за счёт коротких передач, в отличие от «Спартака», — подвёл итог матчу Карпин. — Они просто грузили вперёд на Соболева. Этим «Спартак» удивил. С такими игроками в составе за такие деньги действовать вот так».
«Спартак» — «Ростов» — 0:1 (31 октября 2020 года, 13-й тур РПЛ)
Матч, в котором на поле встретились Павел Мамаев и Александр Кокорин. Первый вышел в футболке «Ростова», второй — в форме «Спартака». За донской клуб сыграл Ерёменко, поскольку КДК отменил красную карточку игрока в предыдущем туре. Это решение вызвало недовольство Доменико Тедеско (сам-то он смотрел матч с трибуны из-за бана). Гол стал следствием серии ошибок красно-белых в обороне, а результативный удар нанёс Мамаев.
Кстати, Мамаев и Кокорин провели вместе на поле всего пять минут. Едва нападающий вышел на замену, подуставший полузащитник отправился на скамейку. Концовку гости провели вдесятером — судья Виталий Мешков показал вторую жёлтую карточку Деннису Хаджикадуничу. Футбольный арбитр Игорь Федотов после матча сказал, что Мешков ошибся, поскольку Александр Соболев симулировал.
«Спартак» — «Ростов» — 1:4 (8 декабря 2019 года, 19-й тур РПЛ)
«Спартак» показал худший на тот момент футбол в сезоне. Сначала красно-белых подвёл Наиль Умяров — его «обрез» оказался результативным. Гости провели атаку и нанесли два расстрельных удара, второй (от Бактиёра Зайнутдинова) был результативным. Перед перерывом «Спартак» мог пропустить второй, однако Попов пробил по-пижонски с 11 метров. Болгарин исполнил «паненку», а Максименко остался стоять в центре. Второй гол стал следствием неудачных действий Алекса Крала и вратаря, чем и воспользовался Алексей Ионов.
После этого гости наказали «Спартак» за неразбериху при угловом, и Дмитрий Чистяков в третий раз огорчил Максименко. Хозяева ответили голом Эсекьеля Понсе, но на большее их не хватило. Окончательный счёт установил Зайнутдинов. Он воспользовался дырой в опорной зоне красно-белых и оформил дубль.
«Ростов» — «Спартак» — 3:2 (24 апреля 2022 года, 26-й тур РПЛ)
Красно-белые потерпели четвёртое поражение подряд под руководством Паоло Ваноли. «Ростов» на первых минутах творил, а «Спартак» — мучился. Хозяева создали три опасных момента за 13 минут, и один из них увенчался голом Романа Тугарева. Впрочем, гости моментально отыгрались. В центре внимания оказался Соболев, который эффектно разобрался с соперником в чужой штрафной площади. После перерыва «Спартак» вышел вперёд, но арбитр отменил гол Игнатова, поскольку в начале атаки мяч попал в руку игроку гостей от головы футболиста «Ростова».
На 75-й минуте Виталий Мешков назначил пенальти в ворота «Спартака», который реализовал Дмитрий Полоз. В концовке Песьяков чудо-сейвом лишил Бакаева гола, однако спустя мгновения не справился с дальним ударом Литвинова. В добавленное время арбитр снова указал на «точку» — на этот раз фолил Самуэль Жиго. Али Соу с трудом, но всё-таки переиграл Максименко и принёс «Ростову» тяжёлую победу.
«Спартак» — «Ростов» — 2:0 (5 мая 2018 года, 29-й тур РПЛ)
Первая игра Карпина со «Спартаком» в статусе главного тренера. Красно-белые понимали, что уже не защитят чемпионский титул, но при этом продолжали борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Главный тренер столичного клуба Массимо Каррера подготовил схему с тремя центральными защитниками, одним из которых неожиданно стал номинальный полузащитник Марио Пашалич. Карпин, в свою очередь, выпустил на позиции нападающего Дмитрия Скопинцева. Правда, по ходу встречи тренер отправил футболиста на левый фланг.
В середине второго тайма Каррера убрал Сердара Таски и отправил на поле Фернандо. Таким образом, итальянец перешёл на игру в четыре защитника. Этот ход себя оправдал, хотя, забей Шомуродов, всё могло сложиться совсем иначе. Но узбекский форвард свой момент загубил, а Лоренсо Мельгарехо и Квинси Промес соперника не простили. Последние секунды «Ростов» провёл вдесятером — красную карточку получил Хорен Байрамян.
«Ростов» — «Спартак» — 2:1 (14 апреля 2019 года, 23-й тур РПЛ)
На этот матч «Спартак» вышел с Олегом Кононовым на посту главного тренера. Перед игрой он отправил в дубль Аяза Гулиева. Полузащитник стал участником дорожного конфликта — подрался с пешеходом, а тот оказался американцем. Карпин предсказуемо выпустил в основе двух недавних спартаковцев — Ивелина Попова и Романа Ерёменко. Весной 2019-го эти игроки были самыми эффективными в составе «Ростова».
Гости на первых минутах владели подавляющим территориальным преимуществом, но хозяевам хватило одного стандарта, чтобы открыть счёт. Евгений Чернов подал, Матиас Норманн кивком головы отправил мяч на дальнюю штангу, а там Александр Гацкан переиграл своего тёзку — Максименко. «Спартак» отыгрался ещё в первом тайме усилиями Романа Зобнина. Полузащитник зарядил в «девятку» и оформил первый гол за московский клуб ногой (до этого забивал только головой). Кононов не угадал с заменами, а «Ростов» вырвал победу в концовке. Ерёменко выполнил классный навес, а Шомуродов сделал финна автором голевой передачи.
«Спартак» — «Ростов» — 2:1 (31 октября 2019 года, 1/8 финала Кубка России)
Единственный раз, когда «Ростов» Карпина играл со «Спартаком» в Кубке. Тренер донского клуба выпустил немало футболистов, которые не проходили в основу. Столичная команда открыла счёт перед самым перерывом — Джордан Ларссон пробил с лёту после скидки от Джикии. Швед укрепил преимущество спартаковцев после перерыва. На этот раз добил мяч в сетку после того, как вратарь Сергей Песьяков отразил удар Бакаева.
«Ростова» хватило лишь на один гол, который оформил вышедший на замену Александр Долгов. «Спартак» вышел в четвертьфинал Кубка России, где весной его ждала огненная встреча с ЦСКА.
«Спартак» — «Ростов» — 0:1 (30 сентября 2018 года, 9-й тур РПЛ)
Тот самый матч, на который пожаловал Джон Терри. Когда появилась информация о приезде легендарного защитника в Москву, в неё мало кто поверил. Но именитый англичанин действительно прилетел в столицу России. При этом на вопросы журналистов о цели визита Терри лишь улыбался. Джон произнёс только одну фразу и спрогнозировал победу «Спартака» со счётом 2:0. Интуиция его подвела.
Каррера поменял тактическую схему, но это не помогло. В первые 10 минут «Спартак» организовал эмоциональное, но совершенно бестолковое давление. Футболисты «Ростова» сначала отсиживались у своих ворот, а затем заиграли намного смелее. Решающим оказался выход на замену экс-полузащитника «Спартака» Александра Зуева. Спустя две минуты после появления на поле футболист сначала пробил в штангу, а вторым ударом закатил мяч в пустые ворота.
«Ростов» — «Спартак» — 2:3 (4 апреля 2021 года, 24-й тур РПЛ)
Первый гол «Спартака» стал следствием того, что Умяров выиграл важный подбор в центре, а Мозес справился с Николаем Поярковым. «Ростову» потребовалось всего восемь минут, чтобы перевернуть игру. Команда Карпина не только отыгралась, но и вышла вперёд. Сначала Павел Маслов отправил мяч в свои ворота, а затем Георгий Махатадзе нанёс неудобный для Максименко удар.
И всё-таки на паузу команды ушли при равном счёте. Соболев отличился перед самым перерывом, хотя в этом эпизоде ему помог рикошет. А в начале второго тайма нападающий оформил дубль. Промес идеально подал с углового, а защитник «Ростова» Осипенко очень странно сыграл у своих ворот, чем и воспользовался Соболев. «Игру смотрели? Ну что Соболев сделал? — спрашивал после игры Карпин у журналистов. — Рикошет — забил, на стандарте воспользовался ростом. Что ещё? Что-то видели ещё?»
«Ростов» — «Спартак» — 2:2 (20 июля 2019 года, 2-й тур)
Этот матч стал последним в «Ростове» для опытного полузащитника Александра Гацкана. Футболист довольствовался символическим выходом в центр поля перед стартовым свистком и появлением на замену в самой концовке. «Ростов» забил первым и сделал это после того, как Самуэль Жиго попал в штангу. Хозяева разогнали быструю атаку и завершили её двумя ударами в упор. С первым Максименко справился, а вот со вторым (от Байрамяна) — уже нет.
Почти сразу после этого активный Зелимхан Бакаев заработал пенальти, который реализовал Луис Адриано. «Спартак» вышел вперёд усилиями Джикии — капитан выпрыгнул выше всех в штрафной площади «Ростова». В добавленное время снова сработало правило бывших. Ерёменко зряче прострелил на дальнюю штангу, а там оказался Зуев.
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