ЦСКА продлил успешную серию и обошёл «Спартак». Но армейцы потеряли лидера

Обляков ушёл с поля ещё в первом тайме. А команда Федотова одержала седьмую победу в последних восьми матчах РПЛ.

Набравший весной приличный ход ЦСКА встретился на своём поле с «Оренбургом». Благодаря успешному результату армейцы поднялись на второе место в таблице.

ЦСКА получил шанс ворваться в первую тройку, поскольку днём ранее «Ростов» провалил домашний матч с «Факелом» (0:2). В основе армейцев появился 17-летний Кирилл Глебов, который заменил на правом фланге Милана Гаича. Серб пропускал игру с «Оренбургом» из-за перебора жёлтых карточек. У Глебова до этого было всего четыре матча в РПЛ (в общей сложности отыграл 59 минут), а в старте он вышел впервые.

Начало матча осталось за армейцами. Уже на второй минуте оборона «Оренбурга» проморгала Антона Заболотного, но нападающий ЦСКА, похоже, и сам не ожидал такого развития событий. Он пробил в газон, и вратарь Николай Сысуев справился с ударом. Казалось, что такое начало не предвещает для гостей ничего хорошего.

Антон Заболотный упустил реальный момент на первых минутах Фото: РИА Новости

Через несколько минут армейцы воплотили стартовое преимущество в гол. Хесус Медина навесил со стандарта — Игорь Дивеев замкнул. Для центрального защитника это второй гол в нынешнем сезоне. В сентябре 2022-го Игорь принёс команде победу в Самаре. Любопытно, что тогда он сделал это при похожих обстоятельствах — забил головой после подачи Медины от углового флажка.

Вторая половина первого тайма сложилась для ЦСКА не столь успешно. В одном из эпизодов армейцев откровенно спас Игорь Акинфеев — вытащил мяч из угла после дальнего выстрела Дмитрия Воробьёва. А в концовке тайма столичная команда потеряла важнейшего футболиста. Разыгравшийся весной Иван Обляков ушёл с поля, держась за поясницу. В семи матчах после рестарта РПЛ он забил пять мячей и оформил четыре голевые передачи. Владимир Федотов оставил Хорхе Карраскаля на скамейке и выпустил на поле Максима Мухина.

По итогам первой половины ЦСКА незначительно опередил соперника по количеству ударов. Армейцы били четыре раза (три — в створ), гости — дважды (один — в створ). Мизерным было преимущество хозяев и по владению мячом: 51% против 49%. В перерыве Федотов убрал с игры юного Глебова и сделал ставку на опытного Кирилла Набабкина.

В середине второго тайма команды обменялись хорошими моментами. Сначала Виктор Мендес зарядил с дальней дистанции и едва не попал в девятку. Буквально в следующей же атаке гости убежали к чужим воротам, но их подвела неточность в завершающей фазе. Вышедший на замену Степан Оганесян (права на игрока принадлежат «Спартаку») пробежал линию паса и упустил отличный шанс сравнять счёт. А ведь перед ним уже никого не было, кроме Акинфеева!

На 80-й минуте чуть не «привёз» вратарь «Оренбурга». Сысуев выбил мяч точно в Мухина, но Максим распорядился моментом не лучшим образом. Полузащитник не поделился мячом с партнёром, улучшил позицию, но голкипер исправил ошибку и справился с ударом.

То, что не сделал Мухин, удалось Чалову. Спустя несколько минут Фёдор «прошил» вратаря ударом в ближний угол и укрепил преимущество хозяев. А голевую передачу снова отдал Медина. Только после этого Федотов отправил Карраскаля готовиться к выходу на поле. В итоге Хорхе вышел на несколько минут вместо Заболотного.

Правда, на последней минуте добавленного времени Оганесян удрал от Дивеева и переиграл Акинфеева. Вратарю хозяев не хватило буквально нескольких секунд для того, чтобы оформить «сухарь». Гости забили первым и единственным ударом в створ.

Таким образом, ЦСКА продлил успешную серию в РПЛ. Команда Федотова не проигрывает на протяжении восьми матчей в лиге (семь побед, одна ничья). Армейцы поднялись на вторую строчку и останутся там как минимум до окончания матча «Зенит» — «Спартак». Если красно-белые справятся с лидером, то обойдут ЦСКА. В противном случае армейцы встретят следующий тур на втором месте.