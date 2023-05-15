«Мой первый гол стал победным. А завтра пойду в школу». Топ-перформансы молодых на неделе

В Испании определился чемпион: впервые с 2019-го титул забрала «Барселона». Гави, Педри и Алехандро Бальде взяли своё первое чемпионство в сине-гранатовой футболке. Последний даже проявил себя в чемпионском матче. Однако на неделе и другие молодые парни были важны для своих команд, где-то тоже в борьбе за чемпионство — смотрим.

Артур Вермерен принёс «Антверпену» победу на последних секундах матча

В Бельгии борьба за чемпионство в самом разгаре. На выходных «Антверпен» обыграл «Брюгге» и возглавил таблицу. Проигрывая по ходу матча в два мяча, команде удалось перевернуть игру, а на последней минуте компенсированного времени 18-летний Артур Вермерен забил победный гол. Для него он стал первым в карьере.

Артур Вермерен Фото: Nico Vereecken/Getty Images

После матча Артур рассказал, что сбылась его мечта: «Я мечтал, чтобы мой первый гол стал победным. Я посвящу этот гол маме, так как сегодня День матери. Завтра я пойду в школу, но, к счастью, будет короткий день».

Гифт Орбан оформил третий хет-трик за «Гент»

Этого нигерийца уже не остановить! В матче с «Серкль Брюгге» он оформил очередной хет-трик за «Гент» — в клубе он с января. Но этого ему всё равно мало: «Три гола для меня — недостаточно. Я всегда хочу большего, я живу голами. Каждый нападающий хочет забивать больше».

Амад Диалло тащит «Сандерленд» в АПЛ

Вингер в начале недели оформил шикарный гол в ворота «Престона», помог «Сандерленду» победить и выйти в плей-офф. В субботу уже в полуфинале плей-офф с «Лутоном» Амад забил не менее красивый гол и обеспечил клубу преимущество перед ответным матчем.

Бени Траоре разносит Швецию

«Хеккен» на старте сезона продолжает преследовать «Мальмё». В субботу обыграли «Дегерфорс» — 6:1. У 20-летнего Бени Траоре два гола и ассист. За 13 матчей этого сезона форвард набрал 16 результативных действий — 11+5.

Анди Диуф помог «Базелю» сотворить сенсацию

«Базель» продолжает еврокубковую сказку. Швейцарцы обыграли на выезде «Фиорентину» (1:2) и увеличили шансы на выход в финал. Один из героев — 19-летний Анди Диуф. Полузащитник забил первый гол «Базеля» и провёл качественный матч.

Прошлым летом «Ренн» отправил Анди в аренду с правом выкупа за € 5,5 млн. Француз выдал мощный сезон — 53 матча, три гола и шесть ассистов. «Базель» опцией уже воспользовался, а в ближайшее трансферное окно может перепродать его дороже.

Алекс Баэна — гроза «Атлетика Бильбао»

«Вильярреал» сражается за попадание в еврокубки. На выходных разгромили прямого соперника — «Атлетик» — 5:1. На счету 21-летнего Алекса Баэны дубль — один из голов он положил красивейшим ударом со штрафного.

В «Эльфсборге» раскрылся талантливый Якоб Ондрейка

На неделе 20-летний вингер оформил 1+2 в матче с «Сириусом» и забил «Вернаму». «Эльфсборг» идёт в зоне еврокубков, а швед за десять матчей этого сезона набрал 6+5. В Швеции Якобу осталось играть недолго: «Антверпен» выкупил его ещё в апреле за € 1,5 млн, к новому клубу он присоединится в июле.

Дейвид Вашингтон из «Сантоса» воспользовался шансом

В Бразилии засверкал 17-летний нападающий Дейвид Вашингтон. Нападающему повезло: основной форвард «Сантоса» — Маркос Леонардо — уехал на чемпионат мира U20. Ему предоставили шанс, и он воспользовался им сполна: на неделе оформил дебютный гол во взрослом футболе — забил в ворота клуба «Баия». Позже забил ещё и победный в ворота «Васко да Гама».

Дейвид Вашингтон Фото: santosfc.com.br

В прошлом году за команды U17 и U20 Дейвид забил 36 голов в 47 матчах. The Guardian включил его в список 60 самых перспективных игроков 2005 года.

Воспитанник «Осасуны» проводит мощный сезон

21-летний Аймар Орос дорос до основы и удивляет вместе с Эз Абде. В матче с «Альмерией» на неделе Орос отдал два ассиста, а всего по сезону у него три гола и пять голевых передач. А ещё и участие в финале Кубка Испании.

Алехандро Бальде стал с «Барселоной» чемпионом

«Барселона» — чемпион Испании — 2022/2023! Переиграли «Эспаньол» и за четыре тура до конца обеспечили себе титул. Алекс Бальде решил не тянуть и уже к 20-й минуте дерби оформил ассист и гол. Забитый мяч стал для него первым в составе сине-гранатовых.