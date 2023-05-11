На что надеялся тренер «Милана» Пиоли?! С такой тактикой против «Интера» играть нельзя

В полуфинале Лиги чемпионов «Милан» уступил на своём поле «Интеру» — 0:2. Теперь всё решится в ответном матче, который состоится уже в ближайший вторник, 16 мая.

В прошедшей игре оба гола случились ещё в первом тайме. В нём «Милан» существенно уступил сопернику по остроте (5-11 по ударам и 4-8 по ударам из штрафной). По итогам встречи хозяева приблизились к сопернику по этим показателям (13-16 по ударам и 8-10 по ударам из штрафной), но важно понимать, что «Интер» в большей степени играл по счёту, сумев решить главную задачу — сохранил добытое к перерыву преимущество. Победу чёрно-синих нельзя назвать случайной — она более чем справедлива.

При обороне «Милану» не хватало численного преимущества сзади. Злую шутку сыграло противостояние с «Наполи»

В четвертьфинале Лиги чемпионов красно-чёрные оказались сильнее команды Лучано Спаллетти — 1:0 дома и 1:1 на выезде. В тех встречах Стефано Пиоли использовал схему 4-2-3-1. Памятуя об удачном опыте, её же наставник решил сохранить и на первый матч с «Интером».

Стартовый состав «Милана» в матче с «Интером»

А вот схема соперника теперь отличалась. Если «Наполи» тогда действовал по расстановке 4-3-3, то «Интер» традиционно для себя использовал формацию 3-5-2. Здесь-то и крылся подвох для «Милана», к которому команда Пиоли, как показала игра, оказалась не готова.

Стартовый состав «Интера» в матче с «Миланом»

В отличие от «Наполи», у «Интера» в атаку почти всегда одновременно высоко включаются оба бровочника. Ещё одна разница — сразу два нацеленных на поиск моментов центрфорварда вместо одного. Таким образом, четвёрка атакующих игроков в линии защитника соперника — обычное дело для команды Симоне Индзаги.

Расклад «четыре в четыре» уже был рискованным для «Милана». Но ведь это не максимум «Интера»! Есть у чёрно-синих и пятый включающийся в переднюю линию: им по сезону то и дело становится один из полузащитников, играющих от своей штрафной до чужой, — обычно либо Мхитарян, либо Барелла. Не пожелав переходить на пять защитников с имеющим такую коварную игровую структуру соперником, Стефано Пиоли просто лишил своих оборонительных футболистов права на ошибку.

В итоге «Интер» наказал. Когда «нерадзурри» забивали второй мяч, то два центрфорварда (Джеко и Мартинес) и два фланговых игрока (Димарко и Думфрис) оказались против четырёх защитников «Милана» (Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес). Поэтому ворвавшегося в атаку вторым темпом Мхитаряна мог сдержать только опорник, но Тонали заснул перед своей штрафной площадью. «Милан» поставила в тупик совершенно привычная атака «Интера», поэтому пенять красно-чёрные могут только на себя.

Генрих Мхитарян забьёт с паса Федерико Димарко. Впереди ситуация «четыре в четыре», в опорной зоне — «один в один» Фото: Кадр из трансляции

В голевой комбинации впереди были одновременно Димарко и Думфрис, левый защитник сделал голевой пас. Атака была не единственной опасной с их участием. За десять минут до конца первого тайма Думфрис мог забить после удара Димарко и рикошета, но немного не дотянулся до мяча. Несмотря на то что момент не привёл к голу, нидерландский футболист совершил очень классное ускорение в коридор между защитниками. Свободная зона подтверждает мысль, что дополнительного защитника «Милану» не хватало.

Федерико Димарко и Дензел Думфрис в позиционной атаке «Интера» Фото: Кадр из трансляции

Интересно, что в четвертьфинале «Интер» прошёл «Бенфику» (2:0 и 3:3), у которой были подобные же проблемы с игровой структурой соперника. При этом португальцы, как и «Милан», играли 4-2-3-1! Больше того, до встречи с «Интером» «орлы» никому не уступали в Лиге чемпионов, несмотря на игру в одной группе с «Ювентусом» и «ПСЖ». Учитывая то противостояние, «Милан» с «Интером» сыграл чересчур самонадеянно.

«Интер» умеет обороняться. Травма лидера «Милана» Леау лишь облегчила задачу

При слабой игре сзади прийти на помощь красно-чёрным могла только атака. Но этого не произошло. И удивительного здесь мало.

Во-первых, «Интер» умеет обороняться и количественно, и качественно. И «Милану» об этом хорошо известно. В 2023-м «россонери» уже уступили чёрно-синим не только в чемпионате (0:1), но и в Суперкубке Италии (0:3).

Во-вторых, у «Милана» из-за травмы не играл Леау — самый результативный игрок команды в текущем клубном сезоне (13+11). На втором месте по результативности в команде центрфорвард Оливье Жиру (13+7). Но если француз во многом зависимый игрок, то португалец способен сделать гол из ничего, что показывал в текущем сезоне не раз, в том числе в противостоянии с «Наполи» в Лиге чемпионов.

Наконец, на 18-й минуте, когда «Милан» уже «горел» 0:2, травму получил вышедший на позиции атакующего полузащитника Исмаэль Беннасер. Таким образом, уже на старте всё окончательно пошло не так.

Необходимо признать: здесь и сейчас «Интер» сильнее. Чтобы одержать уверенную победу над «Миланом», ему оказалось достаточно сыграть в свою силу, не выдумывая ничего лишнего. Если через неделю не случится сенсации, то 10 июня посмотрим на команду Симоне Индзаги против топ-соперника в финале Лиги чемпионов и по-настоящему оценим её возможности.