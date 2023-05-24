Соболев легко отделается? Как в РПЛ наказывали за неприличные жесты и оскорбления

Стычка Александра Соболева и Виллиана Роши стала самой обсуждаемой темой матча «Спартак» – ЦСКА. Оба игрока получили по красной карточке на 66-й минуте за неприличный жест и оставили свои команды в формате «10 на 10». Сегодня, 24 мая, состоится заседание КДК РФС по инциденту с футболистами, а мы пока вспомним, за какие оскорбительные жесты и фразы в РПЛ наказывали раньше и в этом сезоне.

За какие оскорбительные жесты КДК РФС наказывал раньше

В 2012 году большой резонанс вызвал жест Эммануэля Эменике в матче «Зенит» – «Спартак» (2:3). На 84-й минуте нигерийский форвард отправил мяч в сетку и постучал ладонью правой руки по сгибу левой руки. Спустя минуту главный судья Владимир Казьменко показал нападающему красную карточку, посчитав жест форварда в адрес трибун непристойным. Эменике был в шоке от произошедшего и после матча объяснил, что в его элементе празднования не было ничего оскорбительного: «Без тени сомнения буду использовать этот жест, поскольку ничего оскорбительного в нём нет. Повторю: он лишь означает благодарность родителям за кровь, которая течёт в моих жилах. А та красная карточка в Санкт-Петербурге — это нелепо. Судья совершил очевидную ошибку». Форвард «Спартака» пропустил один матч.

Эммануэль Эменике Фото: РИА Новости

В том же году нападающий отличился ещё и тем, что показал средний палец в матче с «Динамо». Эменике адресовал оскорбительный жест фанатам бело-голубых и был условно дисквалифицирован до конца сезона. «Жест Эффенберга» дважды демонстрировал полузащитник «Ростова» Гелор Канга. Тогда он показал средний палец в играх со «Спартаком» (получил трёхматчевую дисквалификацию) и ЦСКА. Хавбек «Ростова» удивился решению РФС, поскольку за аналогичный жест защитника «Динамо» Кристофера Самба дисквалифицировали только на две встречи. Также болельщики «Спартака» увидели средний палец от игрока «Уфы» Эммануэля Фримпонга. Таким образом он отреагировал на провокацию трибун.

Гелор Канга Фото: РИА Новости

В 2013 году Эйден Макгиди был дисквалифицирован на шесть матчей. Полузащитник «Спартака» получил запрет на участие в четырёх играх за удар соперника в матче с «Мордовией», а ещё на две за поведение – ирландец ударил микрофон и показал оскорбительный жест фанатам. В том же году игрок «Алании» Георгий Чантурия получил восемь матчей дисквалификации: четыре за плевок в лицо Александру Кокорину и ещё столько же – за агрессивное поведение. Вдобавок хавбек оскорбил нападающего «Динамо» и затронул его родственников.

За что наказывал КДК РФС в этом сезоне

В этом розыгрыше чемпионата России КДК РФС больше дисквалифицировал за оскорбительное поведение, нежели за неподобающие жесты. Первым пострадал защитник «Факела» Сергей Божин. Уходя в подтрибунное помещение после матча со «Спартаком» (1:4), он жёстко раскритиковал судейство: «Просто, [блин], лучшее, [нафиг], судейство! [Люди нетрадиционной сексуальной ориентации], блин!» За это его дисквалифицировали на два матча.

Сергей Божин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Такой же срок бана получил игрок «Твери» Камиль Закиров: после игры с «Амкалом» в Кубке России он оскорбил судью. «Яйца вот тут находятся (схватился за область паха. – Прим. «Чемпионата»). У тебя дети будут без яиц, потому что ты сам без яиц», – сказал игрок.

В сентябре в перерыве матча ЦСКА – «Краснодар» Джон Кордоба грубо оскорбил судей на испанском языке и был дисквалифицирован на две игры. Что касается банов тренеров, то после дерби Владимир Федотов получил двухматчевую дисквалификацию (один матч – условно). Он оскорбил главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля: «Что ты там рассказываешь, [блин]? Что ты там машешь своими руками, [блин]? Езжай домой, клоун, [ё-моё]». Помимо тренера ЦСКА, дисквалификации подвергся Спартак Гогниев. В матче с «Динамо» главный тренер «Химок» высказывал недовольство в адрес судьи, используя ненормативную лексику. А его поведение в диалоге с комментатором Сергеем Дурасовым было расценено как неспортивное. За это Гогниев получил трёхматчевую дисквалификацию.