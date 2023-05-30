Семь звёзд футбола, которые остались без работы. Очень солидная компания свободных агентов

Этот сезон ещё не завершён, но мы уже знаем несколько футболистов, которые стали свободными агентами. Формально их контракты истекают в июне, но их нынешние клубы уже объявили об уходе игроков по окончании сезона. В нашем списке семь звёздных футболистов. Многих из них можно смело назвать легендами клубов, из которых они уходят.

Роберто Фирмино: «Ливерпуль» → свободный агент

Роберто Фирмино Фото: Michael Regan/Getty Images

Представить нынешний «Ливерпуль» без Фирмино уже непросто. Всё-таки он провёл в клубе восемь лет. Форвард сохранил немало приятных воспоминаний: триумф в Лиге чемпионов (сезон-2018/2019), победы во всех внутренних турнирах. Этот сезон получился для Бобби скомканным. Зимой он не играл полтора месяца из-за травмы, а весной шесть раз не попадал в заявку на матчи АПЛ. Несмотря на это, Фирмино всё равно наколотил 11 голов в лиге.

В мае «Ливерпуль» объявил, что бразилец покинет клуб в связи с истечением контракта. Фирмино как следует попрощался с командой. Сначала оформил по голу в каждом из двух заключительных матчей АПЛ. А потом подготовил 200 подарочных коробок, которые раздал друзьям, членам семьи, одноклубникам и сотрудникам «Ливерпуля». Теперь у Роберто есть возможность вести переговоры с другими клубами.

Джеймс Милнер: «Ливерпуль» → свободный агент

Джеймс Милнер Фото: George Wood/Getty Images

Англичанин остаётся востребованным даже в 37 лет. Пару недель назад стало известно, что Милнер покидает «Ливерпуль», но без работы он надолго не останется. Судя по всему, в ближайшее время ветеран подпишет контракт с «Брайтоном», который впервые в истории сыграет в еврокубках. Джеймс добросовестно отпахал в «Ливерпуле» восемь лет (332 матча), а сотрудники «Энфилда» наградили его оригинальным подарком.

На прощание легенде клуба вручили кусок газона со стадиона. А именно тот участок, на котором расположена точка для пробития пенальти. Милнер в течение восьми лет отрабатывал удары с 11-метровой отметки и тем самым добавлял работы сотрудникам «Энфилда». Персоналу стадиона приходилось раз за разом рисовать новую отметку. «Дорогой Джеймс, пришло время самому позаботиться о точке для пенальти», — в комплекте с газоном шла шуточная открытка.

Наби Кейта: «Ливерпуль» → свободный агент

Наби Кейта Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Английский клуб купил полузащитника летом 2018 года и потратил приличную сумму. Трансфер африканца обошёлся «Ливерпулю» в € 60 млн (данные — Transfermarkt). В отличие от Милнера и Фирмино, Кейта задержался в «Ливерпуле» на менее продолжительный период. Сезон-2022/2023 сложился для Наби тяжело. Он пропустил первую часть из-за травм, а во второй отыграл всего 13 матчей (487 минут) во всех турнирах. Для сравнения — в прошлом сезоне Кейта отбегал 40 матчей (2088 минут). Возможно, Наби продолжит карьеру в «Барсе» или «Милане». По крайней мере, такие варианты упоминались в прессе.

Серхио Бускетс: «Барселона» → свободный агент

Серхио Бускетс Фото: David Ramos/Getty Images

Бускетс покидает «Барселону». Да-да, вы всё правильно поняли. Он прошёл через молодёжный состав каталонцев, поиграл за вторую команду, а с 2008 года играл за основу. Достаточно напомнить, что Серхио провёл за «Барсу» 722 матча — впечатляющий результат! Клуб рассчитывал на опытного игрока (34 года) и в нынешнем сезоне, поскольку тот выходил на поле 42 раза. А дальше финансовые вопросы оказались существеннее статуса.

О важности Бускетса говорят и слова главного тренера «Барселоны» Хави. Тот назвал замену Серхио приоритетной задачей клуба в ближайшее трансферное окно. Теперь сине-гранатовым нужен опорник высокого уровня. Сам Бускетс не исключил, что ещё вернётся в «Барселону». «Я ухожу, но не прощаюсь», — такими были слова испанца на церемонии прощания. В этом сезоне Серхио завоевал 32-й трофей в составе каталонцев. Больше только у Месси (35).

Жорди Альба: «Барселона» → свободный агент

Жорди Альба Фото: Alex Caparros/Getty Images

Цифры Альбы скромнее, чем у Бускетса, но и он заслужил звание легенды «Барсы». Всё-таки Жорди отбегал 11 лет (459 матчей) и завоевал с командой 18 титулов. Да и в этом сезоне вышел на поле 30 раз. Испанские инсайдеры сообщали, что Альба простил клубу приличную сумму денег, которую мог получать в качестве бонусов.

Благородный поступок! Сам Лионель Месси не обошёл стороной уход Альбы и пожелал тому удачи в новом клубе. Кстати, контракт Жорди был рассчитан ещё на один сезон, но стороны договорились о досрочном расставании. Один из вариантов для продолжения карьеры — «Атлетико» (Mundo Deportivo).

Лукас Моура: «Тоттенхэм» → свободный агент

Лукас Моура Фото: Julian Finney/Getty Images

Бразилец покидает лондонский клуб спустя пять с половиной лет после переезда из «ПСЖ». В 2019-м Моура выдал красочный перформанс в полуфинале Лиги чемпионов. Его хет-трик в ответном матче с «Аяксом» (3:2) шокировал соперника. «Лондонцы» «горели» 0:3 по сумме трёх таймов, а потом забивал только Моура. Третий гол получился максимально обидным для «Аякса» — у него уже не было ни сил, ни времени, чтобы отыграться. Нынешний сезон Моура наверняка захочет поскорее забыть. В первой части у него была травма, во второй — он редко попадал в заявку.

Рафаэл Геррейру: «Боруссия» Д → свободный агент

Рафаэл Геррейру Фото: Alex Grimm/Getty Images

Семь лет назад немецкий клуб переманил игрока у скромного «Лорьяна» и выложил € 12 млн. У сторон была великолепная возможность расстаться при фантастическом раскладе. «Боруссия» была в 90 минутах от долгожданного чемпионского титула, но после финального свистка оставалось только уткнуться лицом в газон.

На следующий день Геррейру попрощался с клубом и не сдержал слёз. В целом Геррейру провёл очень сильный сезон — 6+14 по итогам 36 матчей. Неудивительно, что портал WhoScored включил игрока в символическую сборную сезона в Бундеслиге.