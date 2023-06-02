Гвардиола почти догнал Фергюсона. Дерби «МЮ» и «Сити» в Кубке Англии — главное в истории?

«Манчестер Сити» находится в двух матчах от того, чтобы войти в историю и повторить достижение заклятых соперников из «Манчестер Юнайтед» – единственных авторов требла из Англии. В 1999 году великая команда сэра Алекса Фергюсона выиграла за один сезон АПЛ, Кубок Англии и в эпичном финале Лиги чемпионов отняла у «Баварии» заветный трофей.

В случае завоевания требла «Сити» получит не только огромное удовлетворение от мощнейшего сезона, но и хорошенько заработает. Сумма может оказаться больше, чем шейх Мансур заплатил за клуб более десяти лет назад. Третья подряд победа в АПЛ уже озолотила «МС» на £ 180 млн, ещё £ 8 млн будет стоить завоевание Кубка Англии. А триумф в ЛЧ – £ 110 млн. На кону самый большой денежный банк в истории футбола.

Оба оставшихся матча сезона получатся для «Сити» напряжёнными и захватывающими, но манчестерское дерби важно по-своему. Крутой мотивацией для игроков «Юнайтед» станет не столько завоевание Кубка Англии, сколько возможность оставить соперников без такого необходимого пазла.

Кубок Англии. Финал Кубок Англии. Финал 03 июня 2023, суббота. 17:00 МСК Манчестер Сити Манчестер Не начался Манчестер Юнайтед Манчестер Кто победит в основное время? П1 X П2

Требл «МЮ» в 1999 году сопровождало невероятное везение

Команда Гвардиолы была близка к треблу ещё в прошлом сезоне, но упустила победу над «Реалом» в полуфинале ЛЧ, а в 1/2 финала Кубка Англии уступила «Ливерпулю». Пеп сделал правильные выводы, главным из которых стало признание, что дальше играть без забивного центрального нападающего – утопия. Операция по вербовке Эрлинга Холанда прошла успешно и стоила практически копейки с учётом уровня игрока и уплаченной суммы. Затраты на трансфер в размере € 60 млн окупились в первый же сезон – на счету Эрлинга 52 гола в 51 матче.

Эрлинг Холанд медитирует на фоне приунывших игроков «Юнайтед» Фото: Michael Regan/Getty Images

Немаловажно, что норвежцу удалось пройти сезон практически без травм – если в прошлом году он сыграл за «Боруссию» всего 30 встреч во всех турнирах, то за «Сити» пропустил лишь три игры. Штабу Гвардиолы удалось провести работу, чтобы и другие ключевые футболисты не только оставались в строю, но и вышли на пик формы во второй половине сезона.

Ещё один немаловажный аспект – психология. После победы над «Тоттенхэмом» (4:2) в январе, когда «Сити» отыгрался с 0:2, Гвардиола наехал на игроков и болельщиков, назвав их «счастливыми цветами». Претензия заключалась в отсутствии должной концентрации и самолюбовании.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Мало страсти, огня, желания победить с первой минуты. То же самое и болельщики — они молчат 45 минут. Хочу поддержки каждую минуту, вовлечённости в каждое действие. Посмотрите на «Арсенал», у них есть эта искра, и поэтому они сейчас лидируют».

Тренеру удалось мотивировать футболистов: они выдали сумасшедший отрезок из 25 беспроигрышных матчей с начала февраля по конец мая.

Легендарный игрок «Арсенала», а ныне эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что требл «Сити» сможет превзойти достижение «Юнайтед» по качеству исполнения. «В 1999-м «МЮ» вырвал победу у «Арсенала» в полуфинале Кубка Англии, проведя почти час игры в меньшинстве после удаления Роя Кина, а Деннис Бергкамп не забил пенальти. Ещё через месяц «Арсенал» упустил титул АПЛ, проиграв в предпоследнем туре «Лидсу». «МЮ» стал чемпионом с отрывом всего в одно очко. Ну и совершенно точно сложно назвать закономерной победу над «Баварией» в Лиге чемпионов, когда «Юнайтед» перевернул игру в концовке. А теперь сравните этот требл с победой «Сити» в АПЛ и уверенным выносом «Реала» в этом году. Ноль везения, почти тотальное доминирование», – убеждён Мерсон.

В 1974 году «Сити» отправил «Юнайтед» во второй дивизион

Финал Кубка Англии этого сезона может стать самым важным манчестерским дерби в истории. Хотя по накалу эта битва вряд ли уступит сражению на «Олд Траффорд» в апреле 1974 года, когда «Сити» выиграл, а «Юнайтед» вылетел во второй дивизион. Очень принципиальным вышло и противостояние в полуфинале Кубка Англии – 2011, когда «горожане» одолели «дьяволов» и впервые за 30 лет вышли в финал турнира. Судьбу матча решил точный удар Яя Туре, а концовку встречи «МЮ» доигрывал вдесятером после безумного подката Пола Скоулза, срезавшего Пабло Сабалету.

Результат той встречи имел важный исторический контекст. «Сити» не только лишил «Юнайтед» возможности оформить второй требл (в том сезоне команда Алекса Фергюсона завоевала титул чемпионов Англии и добралась до финала Лиги чемпионов), но и вселил уверенность в своих болельщиков, что эра тотального превосходства «МЮ» закончилась. Не случайно игра в Лондоне сопровождалась большими беспорядками – как на «Уэмбли», так и за его пределами.

Конфликт во время полуфинала Кубка Англии. 16 апреля 2011 года Фото: Matthew Peters/Getty Images

И без того высокий градус противостояния команд повысился в следующем сезоне, когда «Сити» и «МЮ» набрали одинаковое количество очков (89). Судьбу золота в пользу первых решил не только гол Серхио Агуэро на 90+4-й минуте в матче с «КПР», но и результаты обоих манчестерских дерби. В октябре на «Олд Траффорд» хозяева потерпели позорное поражение 1:6 – к шести голам привели семь ударов по воротам «МЮ». Это особенно обидно для «дьяволов», ведь в конце сезона судьба сезона решилась по разнице мячей.

Но ещё более важной считается победа во втором круге. В апрельском противостоянии победу команде Роберто Манчини принёс точный удар головой Венсана Компани, а «Юнайтед» впервые за три года не нанёс ни одного удара в створ ворот соперника. Так «Сити» впервые с 1968 года стал чемпионом Англии.

Через секунду Серхио Агуэро забьёт исторический чемпионский гол в ворота «КПР» Фото: Ed Garvey/Getty Images

Почти четверть века назад «МЮ» уже лишал конкурентов требла

Статус дерби всегда добавляет градуса любому финалу. В истории Кубка Англии можно выделить рубку 1986 года между «Ливерпулем» и «Эвертоном», когда обе команды дрались за чемпионство. За неделю до финала красные опередили соседей на два очка в таблице и стали лучшей командой Англии, а затем подтвердили более высокий класс и оформили дубль на «Уэмбли» (3:1).

В 1977 году в финале Кубка Англии прошла встреча, которая очень напоминает по вводным нынешнее противостояние «МЮ» и «Сити». Доминирующий в те годы «Ливерпуль» за несколько дней до встречи с «Юнайтед» выиграл второе подряд чемпионство, а через неделю великолепной команде Боба Пейсли предстоял финал Кубка чемпионов с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Англичане стали сильнейшей командой Европы, победив 3:1, но требла не случилось. Потому что в решающем матче Кубка Англии они проиграли «Юнайтед» – 1:2.

В 1977 году «МЮ» перешёл дорогу «Ливерпулю» Кевина Кигана (слева) Фото: Allsport UK/Getty Images

Мировой футбол находится в периоде господства «Сити», и пока не видно, чтобы эта эра двигалась к закату. Команда Гвардиолы выиграла АПЛ, которая считается самым сложным национальным чемпионатом в мире, в четырёх из последних пяти сезонов, и с 2019 года доходила минимум до полуфинала Кубка Англии. ЛЧ исторически непредсказуема, но «горожане» и в этом турнире уже три сезона подряд попадали в четвёрку сильнейших. Поэтому как бы ни сложились финалы на «Уэмбли» и в Стамбуле, «Сити» уже войдёт в историю. Требл лишь подсветит лучшие грани этой потрясающей команды. Как и ничего страшного не произойдёт в случае требла соседей с фанатами и игроками «Юнайтед» – ведь ничего не мотивирует больше, чем успехи соперников.