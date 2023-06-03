«Крылья» остаются! А вот кому со стыками повезло больше — «Нижнему» или «Факелу»?

Крутая развязка в битве за 12-е место в РПЛ. Расклады на стыки для команд Юрана и Евсеева

Удивительно, но перед последним туром три команды имели примерно равные шансы занять 12-е место, тем самым обезопасив себя от стыковых матчей. «Пари НН» для этого нужно было побеждать вылетевшие «Химки» и ждать поражений «Факела» и «Крыльев». Реалистичный сценарий? Вполне. Ведь два других аутсайдера играли с лидерами.

Самарцы поднимались бы на 12-е место при условии победы над «Спартаком» и победы «Зенита» над «Факелом» на своём поле. У воронежцев была не только самая запутанная ситуация, но и сильнейший соперник. При идеальных раскладах им нужна была победа, но ничья казалась неплохим исходом: она оставляла шансы взлететь на 12-е место в случае, если бы «Спартак» набрал очки в Самаре.

Стиль игры в первом тайме сразу охарактеризовал желания и настрой всех претендентов. «Факел» закрылся против «Зенита», почти не выбегая в атаки. Воронежцы сохраняли ничью без особой веры в победу. Питер тоже не спешил забивать. Команда играла полурезервным составом, поэтому связи в атаке были нарушены.

Играют «Зенит» и «Факел» Фото: fc-zenit.ru

«Пари НН» с самого начала начал «душить» «Химки», и было очевидно, что рано или поздно это приведёт к голу. Но самые интересные события проходили в Самаре – там «Спартак» и «Крылья» показывали самую стильную игру с взаимным обменом отличными моментами. Важно – мотивация была и у «Спартака», ведь шанс на второе место ещё сохранялся. Едва ли красно-белые знали, что ЦСКА так уверенно громит «Ростов».

Крутейшие хайлайты первого тайма – сейв Фролова после удара Промеса, Максименко же в не менее эффектном прыжке спас после выстрела Бабкина. Однако голов в первом тайме в Самаре не забили. Как и в Петербурге. Зато сделала это команда Сергея Юрана, ещё раз обозначив, что очков в матче с «Химками» они не отдадут. И сделают всё от себя зависящее, чтобы до последнего претендовать на 12-е место.

«Факел» же героически оборонялся, но «Зенит» не выключился и использовал опасный момент. Гол на 82-й минуте забил Ерохин. Отыграться было уже почти невозможно.

А вот «Крылья» точно огорчили Сергея Юрана – на 55-й минуте Гарре после классного прохода пробил Максименко. «Спартак» после этого имел кучу моментов, а Промес не реализовал пенальти, но самарцы выстояли.

К моменту окончания их матча «Факел» уже проиграл. И все это знали. Так что после финального свистка всей толпой бросились поздравлять друг друга. 12-е место место за ними – пожалуй, самый справедливый итог 30-го тура. Команда Игоря Осинькина точно не заслужила вылета.

В стыковые матчи попали «Факел» и «Пари НН». Воронежцы сыграют против «Енисея». А нижегородцы – с «Родиной». Первые матчи пройдут на полях команд из Первой лиги. То есть «Факелу» предстоит не только долгий перелёт в Красноярск, но и игра в манеже. Команде Сергея Юрана в этом плане куда проще – «Родина» планирует провести свой условно домашний матч в Москве на «ВТБ Арене». Встречи пройдут 6 и 9 июня.