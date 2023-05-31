Избранные диалоги Моуринью. С Роналду и Алли — жёстко, с Балотелли и Златаном — смешно

Жозе — тот самый человек, который может заявить: «Ну я же говорил». Вспоминаем истории из карьеры тренера перед финалом Лиги Европы.

«Рома» Жозе Моуринью сегодня, 31 мая, сыграет с «Севильей» в главном матче Лиги Европы. Для португальца это шестой еврокубковый финал.

Ранее он одержал пять побед в решающих встречах. Вместе с «Порту» выиграл Кубок УЕФА — 2002/2003 и Лигу чемпионов — 2003/2004, с «Интером» взял ЛЧ-2009/2010, с «МЮ» – Лигу Европы — 2016/2017, а с «Ромой» добился успеха в прошлогоднем розыгрыше Лиги конференций. Моуринью – один из самых неординарных и непредсказуемых тренеров. Жозе подарил миру кучу мемов и классных историй. Ниже – самые знаменитые диалоги португальца с игроками (и даже с президентами).

Моуринью, Абрамович и Дрогба

В 2004 году превращавшийся в топ-клуб «Челси» скупал таланты со всей Европы. Роман Абрамович позвал на должность тренера только что выигравшего Лигу чемпионов с «Порту» Моуринью. Лондонцы находились в поиске нового центрального нападающего. Общаясь с Абрамовичем, Жозе однозначно заявил, что ему нужен выступавший тогда за «Марсель» Дидье Дрогба.

Роман Абрамович (в центре) и Жозе Моуринью (справа) Фото: imago/HJS/TASS

«Я помню, как Абрамович спрашивал меня: «Кого вы хотите видеть нападающим?» С учётом всех громких имён в Европе, я назвал Дрогба. Абрамович спросил: «Кто он? Где играет?» — «Господин Абрамович, платите. Платите и не обсуждайте!» – так ответил Моуринью. После этого «Челси» приобрёл Дрогба. Затем форвард долго адаптировался в клубе, но в итоге стал одной из главных легенд. И принёс первую в истории «Челси» Лигу чемпионов».

Моуринью и Балотелли

Один из самых удачных периодов в карьере Жозе пережил в «Интере». Вместе с клубом он оформил требл (Серия А, Кубок Италии, Лига чемпионов) в 2010 году. Также в Милане он успел поработать с Балотелли. Итальянский форвард – одно из главных разочарований XXI века. Марио обладал безграничным потенциалом, но из-за своего характера не реализовал его полностью.

В интервью CNN Моуринью вспомнил забавный эпизод с итальянцем, случившийся во время матча Лиги чемпионов с «Рубином». «Я мог бы написать книгу на 200 или больше страниц о работе в «Интере» с ним, но это была бы не драма, а настоящая комедия. Я до сих пор помню историю в Казани. Мы поехали на выездной матч с «Рубином» в ЛЧ, и все наши форварды были травмированы — я не мог рассчитывать ни на Диего Милито, ни на Самуэля Это'О.

Марио Балотелли и Жозе Моуринью Фото: New Press/Getty Images

Выход из этой проблемной ситуации был один – поставить Балотелли. Так вот, концовка первого тайма, 43-я минута: Марио зарабатывает жёлтую карточку. В перерыве я планировал поговорить с командой, но пришлось уделить 14 из 15 минут общению исключительно с Балотелли. Я говорил: «Марио, я не могу тебя заменить. У меня нет форвардов на скамейке. Никого не трогай во втором тайме! Играй только с мячом! Если ты потерял мяч – не реагируй. Если кто-то тебя провоцирует – не реагируй. Если судья допустил ошибку – не реагируй! Марио, пожалуйста!» Догадываетесь, чем всё закончилось? 46-я минута – красная карточка!», – рассказывал португалец. Кто-то удивился поведению футболиста?

Моуринью и Ибрагимович

В 2009 году Златан Ибрагимович в результате обмена с «Барселоной» перешёл в каталонский клуб. А в обратном направлении отправился Самуэль Это’О. Но прежде чем трансфер состоялся, у Моуринью и Ибрагимовича случился диалог. Жозе сказал Златану, что переход в «Барсу» – ошибка, так как тот думает, что выиграет с сине-гранатовыми Лигу чемпионов. А затем португалец пророчески сообщил, что ЛЧ выиграет «Интер». И вы наверняка помните, что так и было.

Златан Ибрагимович и Жозе Моуринью Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

«Перед тем, как Златан ушёл, у нас состоялся разговор. Мы были в Лос-Анджелесе и должны были провести товарищеский матч с «Челси». Кажется, это была середина июля. Перед матчем Ибрагимович сказал мне, что предпочёл бы не выходить на поле, потому что на следующий день он должен полететь в Каталонию и перейти в «Барселону». К тому моменту я уже всё знал. Господин Моратти (тогдашний президент «Интера». — Прим. «Чемпионата») рассказал мне, какая сумма фигурирует в сделке и что в обмен к нам придёт Это’О. Я ответил Златану: «Этот переход — ошибка. Потому что ты думаешь, что с «Барселоной» сможешь выиграть ЛЧ, но на самом деле это сделаем мы», – рассказывал позже португалец.

Моуринью и Матерацци

В 2010 году, после победы в Лиге чемпионов с «Интером», Жозе покинул клуб. У него была договорённость о переходе в «Реал». После финала с «Баварией» Моуринью захлестнули чувства. Он слишком эмоционально переживал прощание с «Интером». Он решил не ехать вместе с игроками обратно в Милан, а после матча у стадиона его ожидал личный автомобиль. Жозе уже сел в него, но в этот миг увидел стоящего рядом с клубным автобусом грустного Марко Матерацци. Моуринью приказал остановить машину, подбежал к футболисту и обнял его. Оба мужчины расплакались, не сказали друг другу ни слова, после чего Жозе в слезах вернулся в свой автомобиль.

Жозе Моуринью и Марко Матерацци Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Вот что об этой истории позже рассказывал сам Моуринью: «Я был вместе с ними на поле на празднованиях, во время вручения медалей и кубка. Я был с ними, но потом не вернулся в раздевалку, потому что не хотел прощаться. Я действительно хотел возглавить «Реал» и попытаться выиграть Ла Лигу после АПЛ и Серии А. Однако боялся, что если вернусь в Милан с командой, то не смогу уйти, увидев реакцию игроков и болельщиков. Можно сказать, я сбежал. Я вышел из машины обнять Матерацци, потому что он был символом нашей грусти, а ещё примером того, каким должен быть командный игрок. Когда команда нуждалась в нём, он был рядом. Я католик и верю в такие вещи. Может, это бог отправил его стоять у той стены, чтобы он был последним футболистом, кого я увидел. Обнимая его, я обнял всех наших игроков».

Марко Матерацци также тепло отзывался о Жозе. Он в шутку рассказал, о чём говорил с тренером тогда у автобуса: «Моуринью был особенным, он знал имена всех наших детей и жён. Когда Жозе уходил, я послал его, потому что он оставил меня с [Рафаэлем] Бенитесом». Терпеть Матерацци пришлось недолго: испанца уволили уже к концу 2010 года.

Моуринью и Роналду

Отношения Моуринью и Криштиану в «Реале» складывались непросто. Роналду не устраивала оборонительная тактика клуба, а Жозе бесило поведение форварда. Напряжение худо-бедно гасили до начала 2013 года. После четвертьфинала Кубка Испании с «Валенсией» в раздевалке «Реала» Моуринью и Роналду общались на повышенных тонах. В своей книге про Криштиану журналист Гильем Балаге рассказал о конфликте. Он сообщил, что Моуринью не понравилось, как Роналду отрабатывает в защите. «Ты должен возвращаться, должно быть единство с партнерами», – сказал Жозе. Роналду разозлился после фразы: «Если бы они забили нам гол…»

Жозе Моуринью и Криштиану Роналду Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Криштиану в порыве гнева выпалил: «После всего, что я сделал для тебя, ты так ко мне относишься? Да как ты смеешь так со мной говорить?» Моуринью спокойным тоном ответил: «Я сказал это ради команды, потому что команда нуждается в том, чтобы ты возвращался». После этого ситуация успокоилась, но, чтобы замять конфликт, Моуринью попытался отвести Роналду в сторону. Тот отмахнулся от тренера. На этот раз Жозе не сдержался: «Чтобы ты просто знал… Многие тут думают так же, просто не решаются сказать тебе всё в лицо. У них просто яиц нет сказать тебе обо всём». После этого между португальцами чуть не случилась драка, но её погасили футболисты, тренеры и персонал. Летом 2013 года Моуринью покинул Мадрид.

Моуринью и Погба

В «Манчестер Юнайтед» Моуринью работал с одним из самых капризных и эпатажных футболистов последнего десятилетия – Полем Погба. У тренера и игрока постоянно случались конфликты. Моуринью лишал француза звания вице-капитана, критиковал за то, что тот получил травму и отдыхает, когда команда работает, а также упрекал за фото в соцсетях во время матчей. В 2018 году Поль не попал в заявку на матч Кубка лиги с «Дерби Каунти». Он смотрел игру из ложи вместе с Люком Шоу и Андреасом Перейрой. Поль веселил партнёров и делился этим в «сториз» в соцсетях. А на следующей тренировке опять встретил недовольство Моуринью, выгнавшего его с занятия. Вот их диалог.

– Тебе нельзя сегодня находиться здесь после того, что ты сделал вчера.

– Да, я был причиной. О да, это правда.

– Поль, уходи.

– Что я сделал?

– Уходи.

– Почему я один? Шоу и Перейра тоже были со мной.

Поль Погба и Жозе Моуринью Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Затем Моуринью подозвал пресс-атташе и спросил его, опубликовал ли что-то Погба в соцсетях после игры.

«Зачем мне публиковать видео после матча? Вы видели мой пост – зачем мне публиковать его после?» – спросил игрок. Моуринью поинтересовался у пресс-атташе: «Люди увидели это после?»

В итоге Погба покинул занятие. У тренера и игрока позже продолжали вспыхивать конфликты. Это происходило до тех пор, пока в декабре 2018 года Моуринью не уволили из «МЮ».

Моуринью и Кейн

Наиболее детально работу Жозе внутри команды показал документальный фильм от Amazon про «Тоттенхэм». Компания снимала команду на протяжении сезона-2019/2020. В одной из первых серий Моуринью тепло пообщался с капитаном клуба Гарри Кейном. Жозе пообещал англичанину, что, если он будет рядом с ним, они добьются небывалых высот.

«Всё очень просто. Я верю, что у тебя были хорошие отношения с Почеттино. Я всегда думаю о взаимоотношениях с прошлым тренером. Почему бы нам тогда не поладить с тобой? Я видел вчера, как ты тренировался. У меня нет сомнений, что ты настоящий лидер. Люди относятся к АПЛ с уважением, но думают, что настоящие звёзды играют в других местах. Мы должны повышать твой статус. Если ты будешь рядом со мной, думаю, что смогу тебе помочь».

Жозе Моуринью и Гарри Кейн Фото: Ian Walton/Getty Images

Кейн заявил, что также хочет расти вместе с «Тоттенхэмом» и завоёвывать трофеи. Моуринью в ответ подметил, что обладает более мощным составом, нежели в «МЮ», и надеется, что Гарри поведёт команду за собой. Они пожали друг другу руки. В итоге Кейн – один из немногих игроков «Тоттенхэма», к которому у Моуринью никогда не было претензий.

Моуринью и Алли

Обратный пример из сериала про «Тоттенхэм» – Деле Алли. Моуринью испытывал тёплые чувства к англичанину, пытался мотивировать его на прогресс и, кажется, произнёс об игроке пророческие слова. В настоящий момент Алли принадлежит «Эвертону», но ливерпульский клуб отдал его в аренду в «Бешикташ». В Турции полузащитник тоже провалился. Теперь его будущее выглядит туманно.

Алли стоит переслушать слова Моуринью из 2019-го: «Я думаю, ты чувствуешь, что нравишься мне. И как игрок, и как ребёнок. Я не хочу быть твоим отцом, дядей или старшим братом. Я просто хочу быть твоим тренером, но с хорошей связью. Я должен всегда говорить, что думаю о тебе. Может, ты скажешь мне отвалить, но я все равно должен делать это. С самого начала у меня не было никаких сомнений в твоём потенциале. Я видел, как ты проводил грандиозные матчи и совершал крутые поступки. Но чувствовал, что у тебя были как взлёты, так и падения. Существует огромная разница между стабильным футболистом и тем, кто показывает класс эпизодически. В этом различие между топ-игроком и просто игроком с топ-потенциалом.

Жозе Моуринью и Деле Алли Фото: Julian Finney/Getty Images

Ты должен проанализировать, как прошёл путь от «МК Донс» до сборной Англии и «Тоттенхэма», а потом… (в этот момент Жозе показывает рукой волну) в твоей карьере начались взлёты и падения. Я сам не знаю этого. Не знаю, связано ли это с образом жизни. Возможно, в один период ты суперпрофессионал, а в другой – тусовщик. Только ты можешь знать это наверняка. Сейчас мне 56 лет, а только вчера было 20. Время летит незаметно. В один день ты можешь пожалеть о том, чего мог бы достичь, но не сделал. Ты должен требовать от себя большего». Крутая речь от Моуринью. Алли в ответ только кивал головой, улыбался и соглашался с тренером. Но, кажется, так до конца и не понял смысл его слов.