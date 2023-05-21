«Сити» зимой был в жёстком кризисе. Но вот девять вещей, которые сделали клуб чемпионом

После первого круга АПЛ «Манчестер Сити» отставал от «Арсенала» на пять очков. Да, впереди ещё были два очных матча. Но прямо перед чемпионатом мира команда проиграла «Брентфорду» (1:2), после рестарта уступила «МЮ» (1:2) и «Тоттенхэму» (0:1). Даже если «Ман Сити» сломал бы «Арсенал» в личном противостоянии (что и случилось), никто не гарантировал бы стопроцентный результат в других играх. В первой части сезона Гвардиола долго выбирал между подстройкой под Эрлинга Холанда и привычным позиционным футболом. У команды были проблемы с балансом, чем и воспользовался «Арсенал».

Ближе к весне Пеп Гвардиола нашел идеальную концепцию. Как результат — финал Лиги чемпионов с разгромами «Лейпцига», «Баварии» и «Реала» по пути, вынос «Арсенала» в АПЛ, 23-матчевая беспроигрышная серия, пятый чемпионский титул с «Сити». Что произошло?

1. Переход на новую схему

4-3-3 с четырьмя мощными защитниками (центральными по профилю) в линию с гибридом при владении в 3-2-4-1. Этот ход Пепа точно войдёт в историю. Натан Аке слева, Рубен Диаш и Мануэль Аканджи в центре, Джон Стоунз справа — с этим сочетанием «Сити» громил «Баварию» в ЛЧ. Стоунз вообще выполнял роль «ложного опорника» — в фазе владения поднимался на одну линию с Родри, поддерживал атаки и даже забивал, подбирая мяч в зоне перед штрафной.

Атакующие игроки с таким качественным прикрытием вновь вернулись к мощным «каруселям» у чужих ворот. К тому же профильные центральные защитники эффективно боролись один в один. Не стоит забывать Кайла Уолкера — уровень его работы в защите местами даже выше, чем у номинальных центрдефов. С такой подстраховкой Стоунз мог развлекаться в опорной зоне как угодно.

Джон Стоунз в игре с «Реалом» Фото: Angel Martinez/Getty Images

2. Гвардиола избавился от Жоау Канселу

В сезоне-2021/2022 Канселу был одним из ключевых футболистов «Ман Сити» (сыграл в чемпионате 36 матчей, выбил 1+7 по гол+пас). А потом просто поймал «звездняк». Гвардиола для профилактики отправил португальца в запас, но Канселу вместо здоровых выводов обиделся и ушёл в «Баварию». Кстати, можно вспомнить, что на ЧМ в Катаре в основе сборной Португалии играл Диогу Дало, а не жутко сдавший Канселу.

Оказалось, что без него Гвардиоле даже лучше. Натан Аке зацепился за шанс всей жизни, «Ман Сити» нашёл баланс в обороне. К слову, «Бавария» не хочет выкупать Канселу — отпугивают большая сумма выкупа (€ 70 млн) и сложный характер футболиста (вроде на игрока претендует «Арсенал»). Зато Жоау получит свою медаль АПЛ.

3. Адаптация Холанда и решение проблем с реализацией

В том, что Холанд станет лучшим бомбардиром АПЛ, никто не сомневался уже после первых туров (привет другому автору «Чемпионата» — Андрею Панкову). Но одно дело купить голевую машину, другое — внедрить её в сложную систему. Появление Холанда подарило Пепу решение проблем с реализацией — со времен Серхио Агуэро в «Ман Сити» не было такого эффективного завершителя. Но в то же время команда потеряла мощь в позиционном футболе. Без открытого пространства Холанд торчал на чужой половине, совершая всего 15–20 касаний за матч (условно). Для «Сити» такой форвард был слишком тяжёлым магнитом в атаке.

Хосеп Гвардиола и Эрлинг Холанд Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В итоге Пеп всё починил — «Сити» научился варьировать стили (нашёл баланс между позиционным и вертикальным футболом), а Холанд стал эффективно действовать в оттяжке. В 35 матчах команда накопила 80,00 xG (ожидаемые голы) и забила 92 мяча. В последний раз настолько комфортная реализация у «Ман Сити» была в сезоне-2017/2018 (106 голов при 91,43 xG).

Холанд побил рекорд по голам за сезон в АПЛ (Алан Ширер и Дуайт Йорк очень долго держались на вершине) — 36 мячей в 33 матчах. И это ещё есть два тура, чтобы улучшить достижение.

4. Глубина состава

После ухода Рахима Стерлинга, Габриэла Жезуса и Александра Зинченко казалось, что Пеп остаётся без привычной глубины резерва. Но «Ман Сити» безболезненно пережил эти потери (ещё и заработал € 143,4 млн). Вместо Жезуса появился Хулиан Альварес — такой же прессинг-монстр, но более техничный и хладнокровный.

Мануэль Аканджи как защитник оказался в разы мощнее Зинченко и по ходу сезона закрывал сразу три позиции в обороне (в центре, справа и слева). Холанд — понятно. Вместо Фернандиньо подъехал Калвин Филлипс. Дублёром Эдерсона стал Штефан Ортега, который ничем не хуже в плане игры ногами. Появились молодые Серхио Гомес и Максимо Перроне, иногда разгружавшие уставших игроков основы.

Пеп получил минимум по два (и даже по три) качественных варианта на каждую позицию. На финише повезло с травмами — в ключевой отрезок сезона слетел только Натан Аке, но его позицию блестяще закрыл Аканджи. Также вернулись и набрали форму Уолкер с Диашем.

Мануэль Аканджи Фото: Michael Regan/Getty Images

5. Зимой Пеп улучшил климат в команде

В январе-феврале «Ман Сити» подошел к пику кризиса — вылетел из Кубка лиги, проиграв «Саутгемптону» (0:2), потерял кучу важных очков в чемпионате. 19 января команда летела 0:2 «Тоттенхэму» после первого тайма, и Гвардиола в раздевалке устроил настоящий разнос. Как итог – победил и 4:2. Но в клубе все понимали, что команде нужна особенная встряска. Параллельно АПЛ обвинила «Ман Сити» в 115 нарушениях финансовых правил.

Постепенно игроки выбрались из психологической ямы. Сначала токсичный Канселу отправился в «Баварию» (по слухам, португалец часто публично высказывал недовольство по разным поводам). Затем Гвардиола и руководители клуба провели несколько встреч с футболистами. Также Пеп в разговорах с журналистами откровенно говорил, что не узнаёт своих парней. «У нас был разговор, — вспоминает Родри. — Мало играть хорошо, нужно ещё и наказывать соперников. Бывало, что мы теряли контроль над ситуацией на поле. Но потом мы включились — вы сами видели разницу в характере команды».

Для разгрузки состав «Ман Сити» несколько раз собрался на командный ужин. Со временем депрессивные комментарии Гвардиолы сменились на воодушевлённые, а игроки получили новую порцию мотивации. И психологически раздавили «Арсенал», который не справился с давлением на финише.

6. Расцвет Джека Грилиша

В августе 2021-го «Ман Сити» отвалил «Астон Вилле» € 117,5 млн за Грилиша — потребовалось 1,5 года, чтобы понять, за что клуб отдал такие деньги. До чемпионата мира казалось, что Грилиш окончательно проиграл конкуренцию Филу Фодену, но потом произошла перезагрузка. После вылета сборной Англии на ЧМ в Катаре игрок полетел в Нью-Йорк, где провёл 11 дней отпуска. Причём Грилиш не просто гулял по Манхэттену. В Нью-Йорке ему предложили тур по мотивам фильма «Один дома 2» (сам Грилиш большой фанат двух первых картин с Маколеем Калкиным в главной роли) — проживание в отеле «Плаза», 16 шариков мороженого, экскурсию на лимузине по местам съёмок и огромную пиццу, как у Кевина Маккаллистера. Позже Грилиш признался, что именно такой отдых ему и был нужен, чтобы привести мысли в порядок.

Вернувшись в Англию, Грилиш резко ворвался в стартовый состав «Ман Сити», усадил в запас Фодена и резко увеличил как результативность, так и эффективность действий на поле, став стабильным генератором голевых моментов. В 19 играх АПЛ после возобновления сезона он выбил 4+7 по системе «гол+пас».

Джек Грилиш Фото: Mike Hewitt/Getty Images

7. Лучший сезон Родри

Испанский опорник находится в «Ман Сити» уже четыре года, но на постоянный уровень высокого качества вышел только сейчас. «Люди говорят о Холанде, но просто обратите внимание, какой год провёл Родри. Я не знаю, есть ли сейчас полузащитник лучше него», — сказал Гвардиола после ответного матча с «Реалом» (4:0).

Родри прошёл эволюцию от стерильного опорного хавбека до смелого футболиста, способного взять на себя игру. Дальние удары, голевые передачи (уже шесть только в АПЛ), работа в отборе — Родри точно уже не унылый «Бускетс для бедных». Возможно, на него так повлияла конкуренция со стороны Филлипса.

8. Мануэль Аканджи

В дортмундской «Боруссии» Аканджи чередовал гениальные выступления с не менее гениальными косяками. Поэтому у многих возник вопрос — а зачем «Ман Сити» вообще платит за этого человека? Разве что для ротации.

В итоге Аканджи по игровому времени в Премьер-лиге стал шестым в «Ман Сити» (уступил Гюндогану, Де Брёйне, Холанду, Родри и Эдерсону). Вот что говорит о нём сам Гвардиола: «Это подарок для тренера. Есть игроки, которым нужно 10 раз объяснять, что ты от него хочешь, и 10 раз это тренировать. Этому парню хватило одной тренировки. С мячом он великолепен. У нас теперь дополнительное оружие для стандартов, длинных передач, он очень агрессивен. С мячом Аканджи очень спокоен. Много достоинств, это прекрасно. А кроме того, он ещё и отличный человек».

9. Убийственная полузащита

Де Брёйне отдал 16 голевых передач (особенно мощно включился на финише). Илкай Гюндоган весной вспомнил сезон-2020/2021 и вновь конвертировал в пачку голов фирменные рывки в штрафную. Про Грилиша и Родри уже было выше. Бернарду Силва — гений контроля мяча и беговой работы, всегда выдающий чудеса в ключевых матчах. Марез, в среднем играя 61 минуту в чемпионате, набрал 5+10 по гол+пас. Фоден провёл самый результативный сезон в карьере в АПЛ (10 голов, пять ассистов). В чемпионате никто не обладает такими глубиной и качеством в одной линии.

Когда казалось, что «Сити» наконец-таки повалится, Пеп опять нашёл что-то новое и эффективное. И снова взял титул. Про деньги шейхов можно рассуждать сколько угодно, но разве монеты играют в футбол?