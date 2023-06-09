Джеко — уникальный человек: пережил войну, насмешки, а теперь — в финале ЛЧ

Эдин Джеко с детства любил «Милан». Более того – единственная футболка в его доме – с фамилией Андрея Шевченко. Бонусом – именной автограф. В начале нулевых молодой босниец, обожавший футбол, проникся философией команды Карло Анчелотти. И долго выпрашивал майку у друзей. Тогда он ещё не был тем Джеко, которого знает вся Европа. Играл за местный «Железничар», где забивать не особенно получалось. Многие на его месте давно бы бросили. В Сараево точно не помешала бы пара сильных рук на рабочие профессии. Но Джеко не сдался. Это вообще не в его характере. Нашёл друга, который достал футболку, и продолжил прокладывать путь в большой футбол.

Любопытно, что через семь-восемь лет после получения сувенира Эдина самого позвали в «Милан». Клуб предложил сумасшедшие € 40 млн за парня, который забил 26 голов в 32 матчах Бундеслиги. Немцы отказались. Посчитали, что заходить в ЛЧ, распродав всю команду – это слишком. Так не осуществилось одно из детских желаний Джека – сыграть в клубе, с которым у него была мощная эмоциональная связь.

Жизнь Джеко спасла мать. И футбол. Война в Югославии началась, когда Эдину было шесть. Всё моментом рухнуло. Резко прервалось любимое увлечение – гонять мяч с друзьями во дворе. Война становилась нормой, но многим тяжело было с этим мириться. Джеко исполнилось семь. Ребята ещё периодически собирались на площадке, однако мать будущей звезды была против. И перестала отпускать его на улицу. Мальчик злился. Один раз случилось страшное – в район, где дети играли в футбол, прилетели ракеты. Многие погибли или остались инвалидами.

«Мой инстинкт спас сыну жизнь. Я предчувствовала беду», – вспоминала мама игрока Белма.

Разрушенные дома в Югославии во время войны Фото: Yugoslav Army/Getty Images

Четыре года они провели в аду. Их дом разбомбили, поэтому пришлось ютиться у родственников: 15 человек в комнате. Отец на фронте, еды постоянно не хватало, а самое популярное передвижение – в подвал. Прятаться от ракетных обстрелов. И шум сирен – звук, который Джеко запомнил на всю жизнь.

«Как и у большинства ребят, у меня украли детство. Мы просыпались, а есть на завтрак было нечего. Я много плакал. Сейчас мы не обсуждаем это даже с родителями и женой. Я очень хорошо всё помню, но не вижу смысла постоянно оглядываться. Война изменила нас всех. Мы три года мечтали о нормальной жизни, и, когда конфликт закончился, попробовали начать заново».

Война закончилось в декабре 1995-го. Нужно было снова начинать всё с нуля. Отец Эдина выжил. И отвёл парня в школу клуба «Железничар». Туда его почти каждый день возил знакомый семьи, работавший таксистом. И не брал денег. Будущий футболист это очень ценил. И пообещал купить машину, когда добьётся успеха. Слово своё он сдержал.

***

Десять лет назад Джеко уже был национальным героем. Но не потому, что играл за «Сити» и конкурировал с топ-форвардами мира – Агуэро, Балотелли или Негредо. И даже не потому, что стал лидером сборной, которая пробилась в финальную часть ЧМ-2014. Всё это ерунда. И внешний лоск. Есть более важные вещи – в этом случае связь с народом и страной, которую Джеко так любит.

В мае 2014-го на Сербию и Боснию обрушились чудовищные наводнения. За три дня выпала трёхмесячная норма осадков, а вода поднялась на девять метров. Реки вышли из берегов. Север Сараево затопило. Когда вода начала сходить, появились страшные кадры:. разрушенная инфраструктура, страдающие люди и животные…

Наводнение в Боснии в 2014-м Фото: Kemal Zorlak/Getty Images

Естественно, в этот момент волонтёры из разных стран пришли на помощь. Но серьёзный вклад внесли два футболиста – Миралем Пьянич и Эдин Джеко. Первый купил огромное количество лекарств, а волонтёры раздавали их всем нуждающимся. Второй – прервал подготовку к чемпионату мира и на несколько дней прилетел в Сараево, чтобы сыграть серию благотворительных матчей.

Это было удивительное зрелище. Поле в затопленных районах, сотни мальчишек в футболках Джеко, а рядом их кумир. Футболист посчитал, что в этот момент как никогда важно быть в родной стране. И ничто не должно этому помешать.

Тогда же впервые проявилась и политическая позиция футболиста: в частности, он призвал поддержать сербов, которые пострадали от наводнения в большей степени. Может, это и не добавило ему популярности, но точно прояснило взгляды – неважно, в какой стране кто оказался. И глупо ненавидеть друг друга. Соседи должны жить в мире и дружбе. Эту мысль Эдин ретранслировал на протяжении всех последующих лет.

Эдин Джеко о взаимоотношениях с людьми «Без разницы, как тебя зовут, христианин ты, мусульманин или католик. Посмотрите на Александара Коларова – для меня важно, чтобы рядом со мной были хорошие люди, и он хороший человек. Он из Сербии, но политика меня не волнует, хорошие и плохие люди есть везде».

А ещё Джеко выступает против деления в стране школ по этническому признаку, когда в одной учатся только боснийцы, а в другой – боснийские хорваты. И считает, что все должны иметь один статус.

***

Главный миф – Джеко пусть и хороший парень, но средний футболист. Наверняка вы тоже так считаете. Он ведь так и не стал суперзвездой в массовой футбольной культуре. Да, играл в топовых клубах. Да, много забивал. А вся его жизнь – это история преодоления.

Логично ли было закончить карьеру в родном «Железничаре», где тренер видел его в полузащите? Да. Игра особо не получалась, а вместо признания он получал кучу насмешек. С кем его только не сравнивали: самое популярное – «фонарный столб». В такие моменты можно перебороть себя двумя вещами: фанатичной любовью к футболу и доверием тренера. Второй пункт для Джеко идеально сработал. В первом клубе он пересёкся с молодым чешским специалистом Иржи Пилснеком. Сначала он передвинул его в центр нападения, а потом забрал вместе с собой в «Теплице». По легенде, в «Железничаре» даже не восприняли всерьёз, когда кто-то предложил за Джеко € 25 тысяч. Посчитали это шуткой.

Именно в Чехии босниец раскрылся как топ-форвард. Там его научили толкаться, бороться и выигрывать верх. Именно там он стал забивать и проявлять себя как бомбардир. Именно там его заметил Феликс Магат и убедил руководство, что € 4 млн – сверхвыгодная инвестиция.

Эдин Джеко в «Вольфсбурге» Фото: Michael Regan/Getty Images

Что было дальше, вы и так знаете – статус главного бомбардира «Вольфсбурга», потом пять лет в «Сити», где он заколотил 50 мячей в 130 матчах. Мануэль Пеллегрини вообще назвал Эдина «самым важным игроком команды». И это в период праймового Фернандиньо, Яя Туре, Компани и Агуэро. Круто? Очень даже.

Эдин Джеко в «Манчестер Сити» Фото: Michael Regan/Getty Images

После «Сити» были семь лет в «Роме» и, казалось, гладкий финиш карьеры. Джеко выигрывал национальные чемпионаты, становился лучшим бомбардиром и мог уйти красиво. Последний сезон в Риме вовсе кайф – голы нападающего выбили в четвертьфинале Лиги чемпионов «Барсу», а в полуфинале совсем немного не хватило, чтобы перейти в дополнительное время с «Ливерпулем» – общий счёт противостояния 6:7 в пользу англичан. Босниец сделал по голу в каждом из матчей.

Эдин Джеко в «Роме» Фото: Getty Images

Летом 2021-го свободным агентом Джеко перешёл в «Интер». В нынешнем сезоне Эдин не всегда основной в чемпионате, но в плей-офф ЛЧ постоянно появляется с первых минут. На его счету важнейший гол «Милану» в первом полуфинале.

Наверняка Джеко сыграет в основе и в финале ЛЧ с «Сити». Но не надо думать, что это будет красивое завершение карьеры. Полгода назад Эдин заявил, что вообще не думает об этом. А хочет продолжать. Он по-прежнему обожает футбол, смотрит много матчей и погружён во все процессы.

Возраст – всего лишь иллюзия для этого сильного боснийского мужчины.