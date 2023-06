Величие команд Гвардиолы — это не только гений Пепа. Кто стоит за его спиной

Гений Пепа Гвардиолы неоспорим, но приличная часть его успеха принадлежит команде, которую он собрал вокруг себя. Многие помощники работают с ним ещё со времён «Барселоны», следуя за шефом из команды в команду, а с кем-то он начал сотрудничать уже в «Сити».

Родольфо Боррель

Ассистент, ближайший помощник

Хосеп Гвардиола и Родольфо Боррель Фото: Gareth Copley/Getty Images

Его талант – находить будущих звёзд среди молодёжи. Боррель работал в «Барселоне» с 1995-го по 2008 год, и его можно считать первым тренером Лионеля Месси, а также человеком, который помог Сеску Фабрегасу и Андресу Иньесте стать футболистами мирового класса.

В 2009 году он переехал в Англию по приглашению Рафаэля Бенитеса. В «Ливерпуле» Родольфо раскрыл Рахима Стерлинга: он буквально руководил переходом футболиста из академии в первую команду. В 2014 году Боррель перешёл в «Сити»: изначально занимал должность технического директора клуба, по большей части выступая главным связующим между тренерским штабом и академией, а в 2022-м стал ближайшим ассистентом Пепа. На этой должности Боррель заменил Хуанма Лильо, который работал бок о бок с Гвардиолой после того, как в 2020-м Микель Артета ушёл в «Арсенал».

Мануэль Эстиарте

Ассистент

Хосеп Гвардиола и Мануэль Эстиарте Фото: Richard Heathcote/Getty Image

Он стоял рядом с Гвардиолой на стадионе «Олимпико» и на «Уэмбли», когда «Барселона» поднимала трофеи Лиги чемпионов; он стоял рядом с ним в Германии, когда «Бавария» выиграла три титула Бундеслиги подряд; и сейчас он рядом с Пепом готовится оформить требл. Эстиарте – самый «преданный» помощник Гвардиолы. И он никак не связан с футболом.

Он – один из величайших ватерполистов Испании, получивший прозвище Водный Марадона. Эстиарте был капитаном испанской сборной по водному поло в течение 20 лет, и ни один испанец не участвовал в большем количестве Олимпийских игр, чем он.

Гвардиола и Эстиарте впервые пересеклись в 1991 году, когда испанец зашёл в раздевалку поздравить команду с чемпионством. Самый важный год в их дружбе наступил годом позже, когда Барселона принимала Олимпиаду в 1992 году. Эстиарте стал серебряным призёром Игр, а Гвардиола — чемпионом. С тех пор они непрерывно общались – и десятилетняя разница в возрасте им не мешала.

Эстиарте поддерживал Гвардиолу на протяжении всего его футбольного пути. Когда Пеп стал тренером, он позвал друга к себе в штаб – на роль своего рода ментора для игроков. И для Гвардиолы он скорее не помощник, а друг, который всегда рядом и поможет посмотреть на футбол под другим углом.

Энцо Мареска

Ассистент

Энцо Мареска (крайний справа) Фото: Stu Forster/Getty Images

Гвардиола и Мареска познакомились в Испании: Пеп уже тренировал «Барселону», а Энцо играл за «Малагу», которую тогда возглавлял Мануэль Пеллегрини. «Я всегда говорю, что с точки зрения футбольного опыта Мануэль был для меня как отец, — говорил Мареска сайту «Манчестер Сити». – Как тренер с точки зрения отношений с игроками, обработки и управления ситуацией для меня он один из лучших. Именно он убедил меня стать тренером после завершения карьеры. Мануэль сказал, из меня может получиться отличный тренер. С тех пор я начал думать об этом».

Он учился на тренерских курсах в итальянской школе тренеров в Коверчано, и его итоговой работой стала диссертация под названием «Футбол и шахматы». «Между ними есть много общего, – говорил Мареска в интервью Gazzetta dello Sport. – Самое главное — позиционная игра и стратегия. Для тренера важно иметь склад ума шахматиста: разработать план, изучить встречные ходы, выбрать расстановку фигур».

В 2017-м, когда Мареска закончил с футболом, его взяли помощником главного тренера «Асколи» Фульвио Фиорина. Команда тогда выступала в Серии В, и перед ней стояла одна задача – не вылететь. У Марески не было тренерской лицензии, но его всё равно официально представили в качестве ассистента. Правда, проработал он там недолго.

«Впечатление, к сожалению, оказалось плохим, в основном из-за проблем внутри структуры клуба, – рассказывал The Times Фиорина. – У нас всё было хорошо, особенно учитывая уровень команды и состава. Мы заслужили немного терпения со стороны руководства, но внутри клуба, а также за его пределами всегда что-то происходило. Но если вы посмотрите на футбол, в который играл «Асколи» в том году, вы скажете: «Чёрт, они играли классно». У Марески были свои разногласия с людьми в клубе, и он ушёл, но я остался, пока меня не уволил спортивный директор, который, вероятно, не разделял наши с Энцо взгляды на игру».

Почти сразу Винченцо Монтелла, бывший нападающий сборной Италии, взял Мареску в «Севилью» в качестве своего помощника. Но уже через год Энцо оказался в Англии: его забрал к себе Пеллегрини в «Вэст Хэм», где они вместе проработали, пока чилийца не уволили. Пеллегрини был впечатлён знаниями Марески – настолько, что доверял ему подготовку команды к некоторым соперникам. Была вероятность, что Энцо заменит своего учителя на посту главного тренера, но в итоге руководство передумало. Не успел он уехать из Лондона, как ему позвонил Гвардиола и пригласил на тренировку «Сити». От таких предложений не отказываются: они долго общались, после чего договорились встретиться вновь – и эта встреча стала для Марески судьбоносной.

«Первая встреча состоялась после игры «Барселона» — «Малага», – вспоминал он в интервью La Gazzetta dello Sport. – Пеп рассказал мне о своём времени с «Брешией» и Карло Маццоне. Я после ухода из «Вэст Хэма» пытался использовать свободное время для изучения футбола Пепа. Это постоянный поиск решений и энергия. Премьер-лига утомляет всех, но он каждый день выходит на поле с невероятной энергией».

Летом 2020-го Мареска возглавил команду «Сити» U23. И в первый же сезон стал с ней чемпионом.

Эта победа привлекла к нему внимание «Пармы», которая позвала его на должность главного тренера в мае 2021-го. Перед Мареской поставили задачу: вернуть команду в Серию А. Под эту цель ему закупили 15 футболистов, включая Буффона, а ещё и вытащили из молодёжки «Сити» Адриана Бернабе. Мареска предупреждал: команда обновилась, ему нужно время на строительство нового проекта, а ещё – и на адаптацию собственной философии к Италии. Руководство кивало головой, говорило о доверии, но всё закончилось довольно резко – спустя 14 матчей. Мареска и правда не блеснул, но глупо было ожидать от него каких-то чудес на таком коротком отрезке с абсолютно пересобранной командой.

Несмотря на неудачу, его хотел забрать к себе «Селтик», но Мареска вернулся в «Сити» – ассистентом Гвардиолы. Теперь он работает вместе со своим кумиром, которым восхищался на протяжении всей футбольной карьеры. Во многом его диссертация про футбол и шахматы была вдохновлена философией Пепа: Мареска считает, что Гвардиола думает как шахматист.

Сейчас Мареской снова активно интересуется «Селтик» – его хотят на роль главного тренера. Но согласится ли он – всё ещё вопрос.

Хавьер Манцисидор и Ричард Райт

Тренеры вратарей

Хосеп Гвардиола и Хавьер Манцисидор Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Манцисидор работал в клубе ещё с Пеллегрини, и Пеп решил его оставить. Гвардиола говорил, что другого кандидата на позицию тренера вратарей у него не было, потому что Хавьер лучший и по тренировкам, и по тактике. Пеллегрини его тоже хвалил – рассказывал, что именно благодаря Манцисидору раскрылся Джо Харт раскрылся.

Райт был в «Сити» ещё футболистом, но за клуб ни разу так и не сыграл. Зато после окончания карьеры остался в системе и через детские команды дорос до работы с Гвардиолой.

Карлос Висенс

Тренер по стандартам

Карлос Висенс Фото: Charlotte Tattersall/Getty Images

Висенс живёт в Манчестере с 2017 года: в «Сити» он начал с работы с детьми из U12, потом руководил командой U18, которая под его началом стала чемпионом, а потом его забрал к себе Гвардиола. Пеп предложил Висенсу роль тренера по стандартам, и тот охотно согласился, хотя каких-то углублённых знаний по этой теме у него не было. Как оказалось, опыт не всегда превосходит желание учиться и огонь в глазах: он настолько перевернул стандарты «Сити», что в прошлом сезоне команда забила после них 21 гол в Премьер-лиге и пропустила всего один раз, что стало лучшей разницей мячей в истории соревнований.

Год назад «Сити» объявил, что Висенс уйдёт в «Хераклес» главным тренером, но спустя неделю это решение было отменено, потому что команда вылетела во вторую лигу.

Лоренцо Буэнавентура

Тренер по фитнесу

Хосеп Гвардиола и Лоренцо Буэнавентура Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Они работают вместе с 2008 года – тогда Буэнавентура присоединился к Гвардиоле в «Барселоне». Потом они вместе пришли в «Баварию», а следом тренер последовал за Пепом и в «Сити».

Выносливость, интенсивность и агрессивный прессинг всех трёх команд, в которых они работают вместе, – полностью заслуга таланта Буэнавентуры. Тренер участвует в планировании конкретных тренировок и индивидуальных программ, а ещё у него прекрасная репутация в области помощи игрокам при реабилитации.

В этом сезоне ему было важно составить такую систему подготовки, чтобы из-за чемпионата мира в ноябре игроки не сломались или не сдулись к весне. Буэнавентура сосредоточил свои усилия на последнем игровом отрезке, и результаты победной серии говорят сами за себя. «Сити» не проигрывал в АПЛ с февраля, а в Лиге чемпионов команда забила 31 мяч, из них 20 – во втором тайме. В среднем команда пробегает 116,89 км за матч.

Метод работы Буэнавентуры прост: он хочет, чтобы его игроки в первую очередь чувствовали себя хорошо, чтобы им было комфортно. Также он анализирует различные элементы состава, чтобы выяснить, какие упражнения лучше всего соответствуют требованиям Гвардиолы. Буэнавентура всегда руководствуется двумя составляющими: скоростью и точностью. И Пеп его за это очень ценит – главный тренер «Сити» считает, что Лоренцо невероятно талантлив и без него многих успехов не было бы.

Карлос Планшар

Аналитик и скаут

Карлос Планшар Фото: Tom Flathers/Getty Images

Планшар начал работать с Гвардиолой ещё раньше – с 2007-го. И в «Барселоне Б», и в «Сити» его задача – это анализ видеоматериала: он изучает коллективные, индивидуальные, стратегические и тактические аспекты игры команды, что помогает боссу «Манчестер Сити» лучше управлять аспектами игры один на один. Планшар фокусируется на тактических подходах других команд, их стандартах и отдельных игроках.

В книге Pep Confidential, написанной Марти Перарнау, Планшар подробно рассказал о взаимодействии с Гвардиолой.

«Пепу всегда нравится пересматривать весь матч, и мы загружаем запись на его компьютер, как только игра заканчивается, — поделился Планшар. – Затем он может просмотреть весь матч или отдельные моменты, которые мы подметили, либо каждого отдельного игрока, либо какие-то определённые тактические моменты. Также я всегда оставляю ему свои заметки – как детали матча, так и конкретные вещи, на которые мы договорились обращать внимание».

Также Планшар выступал в документальном фильме All or Nothing, где рассказал, что увлекается тактикой. «Как аналитику мне интересно видеть глобальное положение всех игроков, чтобы анализировать, как они играют, где находятся пространства, чтобы увидеть, откуда мы можем атаковать или как мы должны защищаться», – сказал он.

Кто ещё помогает Гвардиоле

– В 2021-м в структуру City Football Group взяли бывшего астрофизика и политического советника Министерства финансов Лори Шоу на должность «ведущего специалиста по искусственному интеллекту». Он был такой не один – на схожую должность взяли ещё троих. «Сити» тогда подтвердил, что нанял «новых сотрудников» в области данных, добавив, что все новички имеют опыт работы в области физики и будут работать в 10 клубах City Football Group (CFG).

– Том Пэрри Ханна Мейхо следят за питанием игроков. Раньше нутрициологом работала Сильвия Тремоледа, которая так изменила меню клубной столовой, что игроки стали носить еду оттуда домой. У Пепа, кстати, два запрета: сладкое и пицца.