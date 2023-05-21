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АПЛ: «Манчестер Сити» снова чемпион Англии. Шансы «МЮ», «Ливерпуля», «Арсенала» и «Челси» на титул — статистика, прогноз

Чемпионства «Сити» надоели? Два сценария, при которых они уступят трон
Андрей Рабинович
АПЛ: «Манчестер Сити» снова чемпион Англии
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Спойлер: весь секрет в Гвардиоле и обвинениях в адрес клуба.

Победа «Манчестер Сити» над «Арсеналом» и последующая концовка сезона стали однозначным сигналом для всего английского футбола: это эра «горожан», и любому клубу, желающему вырвать чемпионский трофей из крепких объятий Хосепа Гвардиолы, придётся выдать что-то экстраординарное на дистанции в 38 матчей.

В этом сезоне у команда Микеля Артеты была хорошая попытка. Они сделали всё возможное, чтобы цвет ленточек на заветном кубке сменился с голубого на красный. Без лондонцев АПЛ сезона-2022/2023 потеряла бы даже номинальную интригу, но последние недели стали для канониров суровой проверкой на реальность. Так было раньше и так будет в будущем, если Гвардиола останется в клубе, а владельцы «Сити» продолжат мощно инвестировать.

В этот раз команда Гвардиолы стала чемпионом благодаря поражению «Арсенала»:
«Сити» взял золото АПЛ, сидя у ТВ! Видео игроков в первые секунды чемпионства! LIVE
Live
«Сити» взял золото АПЛ, сидя у ТВ! Видео игроков в первые секунды чемпионства! LIVE

Почему «Сити» так доминирует

Это должно серьёзно напрягать соперников, особенно учитывая, что «Ливерпулю» Юргена Клоппа потребовалось что-то близкое к чуду, чтобы единственный раз за последние пять лет титул не достался «Манчестер Сити». Тогда мерсисайдцы набрали 99 очков, а годом ранее – 97. Ни разу в истории высшего английского дивизиона команда с таким количеством баллов не занимала второе место.

После поражения от «Сити» у «Арсенала» оставались теоретические шансы набрать 90 очков и сравняться с величайшей командой в клубной истории – «Непобедимыми». Но и этого парням Артеты, скорее всего, не хватило бы для завоевания трофея: за три тура до конца у «МС» было 85 очков, и их динамика набора баллов позволяет с уверенностью прогнозировать преодоление рубежа в 90 зачётных очков.

«Сити» празднует победу над «Арсеналом»

«Сити» празднует победу над «Арсеналом»

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

В последние годы планка значительно повысилась – в первую очередь благодаря сумасшедшему классу «Сити». После разгромной победы над «Арсеналом» со счётом 4:1 и демонстрации класса от Кевина Де Брёйне и Эрлинга Холанда возникает закономерный вопрос: кто или что сможет остановить эту команду?

На дистанции в несколько лет «Сити» круче остальных

«Ньюкасл» с владельцами из Саудовской Аравии, скорее всего, мечтает однажды занять пост гегемона, принадлежащего «Сити», но вряд ли это случится в ближайшее время. У «Манчестер Юнайтед» всегда будут чемпионские амбиции, «Арсенал» может вдохновиться чемпионским сезоном «Ливерпуля», когда мерсисайдцы отреагировали на обидное второе место годом ранее.

Колонка Григория Телингатера, который на самом деле восхищается «Сити»:
Как же достал этот «Сити». Его чемпионства бесчеловечны
Как же достал этот «Сити». Его чемпионства бесчеловечны

Но это только амбиции, которые разбиваются о сухую статистику. В предыдущие пять сезонов «Сити» финишировал в среднем на 27,8 очка выше «Арсенала» и на 22,6 выше «Манчестер Юнайтед» – цифры поражают воображение. До нынешнего сезона только «Ливерпулю» удавалось оставаться в пределах 10 очков отставания от команды Гвардиолы в каждой чемпионской гонке с участием этих команд.

Когда же «Сити» посыплется?

В сложившихся условиях есть только два сценария, способных помешать «Манчестер Сити» трансформировать господство в английском футболе в нечто более значительное.

Первый вариант: к Гвардиоле вернётся жажда приключений, и он решит, что его нынешний контракт с «Сити», рассчитанный до 2025 года, станет последним. Многие предполагают, что победа в Лиге чемпионов или даже повторение требла «Манчестер Юнайтед» 1999 года позволит Пепу выдохнуть и почувствовать удовлетворение. Испанец закроет последний гештальт и сможет задуматься о новом вызове.

Не стоит делать стопроцентную ставку на этот исход: за семь лет работы Гвардиолы в «Сити» было много разговоров о возможном уходе испанца, но каждый раз всё заканчивалось переподписанием договора. Ему нравится в «Сити», и он ценит возможность создать не просто успешную команду, а настоящую династию.

Титул в этом сезоне стал для клуба третьим подряд и пятым для Гвардиолы – Пеп сравнялся с сэром Мэттом Басби, который выиграл пять чемпионатов Англии с «Манчестер Юнайтед». Только два коуча в послевоенное время брали трофей чаще. Один из них – Боб Пейсли, выигравший шесть титулов с «Ливерпулем». Другой – сэр Алекс Фергюсон с 13 победами на «Олд Траффорд».

Описываем эпоху Гвардиолы. Многие клубы тратили деньги гораздо хуже!
От «Сити», который был до Гвардиолы, остался один Де Брёйне. Эволюция команды Пепа
От «Сити», который был до Гвардиолы, остался один Де Брёйне. Эволюция команды Пепа

Второй сценарий связан с долгим и сложным расследованием возможных финансовых нарушений. Если виновность клуба будет доказана, это может стать крупнейшим скандалом в английском футболе с момента образования Премьер-лиги. Пока никто не в состоянии точно сказать, чем эта история закончится. Известно только, что клубу предстоит ответить на множество обвинений.

«Сити» подозревают более чем в сотне нарушений в период с 2009 по 2018 год, включая предоставление ложных сведений о доходах клуба и зарплатах футболистов. Ещё одна претензия относится к нежеланию идти на сотрудничество по ходу четырёхлетнего расследования.

Детали расследования:
«Манчестер Сити» могут исключить из АПЛ. Клубу предъявили список из 100 обвинений!
«Манчестер Сити» могут исключить из АПЛ. Клубу предъявили список из 100 обвинений!

Эта история сопровождала «Сити» на протяжении всего сезона, и чемпионство станет для клуба первым после официальных обвинений – в статусе потенциальных мошенников. Возможно, до вынесения окончательного вердикта по этому делу пройдут годы. А пока это лишь создаёт неприятный подтекст к любому матчу, в котором футболисты выглядят великолепно.

«Арсенал» был крут, но не заслужил титул

Нужно прояснить: «Арсенал» был очень крут в этом сезоне. Лондонцы удивили многих. Возможно, даже самих себя. Что бы ни говорили и ни писали о команде Артеты в ближайшие дни и недели, она демонстрировала класс и характер на протяжении всего сезона. К сожалению для команды и болельщиков, этого оказалось недостаточно, а Артете и его игрокам придётся отбиваться от предположений, что они просто испугались.

В это нетрудно поверить: в течение 17 дней они упустили преимущество в два мяча в матче с «Ливерпулем», сделали то же самое в игре с «Вест Хэмом» и чудом вырвали домашнюю ничью со счётом 3:3 с «Саутгемптоном». Третий соперник через пару дней официально потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ.

Тактические наблюдения битвы Гвардиолы и Артеты:
«Сити» оказался изворотливее «Арсенала». Странно, что Артета не подстроился под Гвардиолу
«Сити» оказался изворотливее «Арсенала». Странно, что Артета не подстроился под Гвардиолу

Всё же «Арсеналу» нужно отдать должное: поражение от «Сити» стало для команды первым с 15 февраля – тогда канониры тоже уступили, но на своём поле. Сложно рассчитывать на победу в лиге, если ты дважды проигрываешь главному конкуренту – особенно если это Гвардиола.

В этом сезоне «Арсенал» выиграл у «Челси», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма», при этом уступил «Сити» 12-й раз подряд. Артета и его футболисты пока просто неспособны навязать команде Гвардиолы конкуренцию, как это делал «Ливерпуль», когда банда Клоппа билась за главный английский трофей.

Гвардиола и Клопп

Гвардиола и Клопп

Фото: Michael Regan/Getty Images

После гостевого поражения от «Сити» Артета сделал всё возможное, чтобы напомнить о положении «Арсенала» во главе таблицы, несмотря на бурные празднования трибун «Этихада». Микель отметил, что он достаточно давно в футболе, чтобы знать – в оставшихся до конца сезона матчах может случиться много неожиданного.

Конечно, он должен был это сказать, но уже в тот момент мало кто верил в шансы «Арсенала» на трофей, а после спича испанца неожиданности случались скорее в матчах с участием его парней: команда уступила два матча подряд, лишив «МС» удовольствия завоевать титул на своём стадионе и сразу отпраздновать триумф с болельщиками.

Обидно, но через пару недель Гвардиола и футболисты «Сити» будут готовиться к возможному параду по улицам Манчестера – победу в АПЛ они уже гарантировали, теперь на очереди финалы Кубка Англии и Лиги чемпионов. Как однажды сказал Дэвид Мойес во время работы в «Эвертоне», иногда футбол напоминает перестрелку, на которую ты явился с ножом. Пока Пеп в «Сити» и клуб успешно отбивается от обвинений в мошенничестве, соперники по лиге будут ровно в таком положении.

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