Чемпионства «Сити» надоели? Два сценария, при которых они уступят трон

Победа «Манчестер Сити» над «Арсеналом» и последующая концовка сезона стали однозначным сигналом для всего английского футбола: это эра «горожан», и любому клубу, желающему вырвать чемпионский трофей из крепких объятий Хосепа Гвардиолы, придётся выдать что-то экстраординарное на дистанции в 38 матчей.

В этом сезоне у команда Микеля Артеты была хорошая попытка. Они сделали всё возможное, чтобы цвет ленточек на заветном кубке сменился с голубого на красный. Без лондонцев АПЛ сезона-2022/2023 потеряла бы даже номинальную интригу, но последние недели стали для канониров суровой проверкой на реальность. Так было раньше и так будет в будущем, если Гвардиола останется в клубе, а владельцы «Сити» продолжат мощно инвестировать.

Почему «Сити» так доминирует

Это должно серьёзно напрягать соперников, особенно учитывая, что «Ливерпулю» Юргена Клоппа потребовалось что-то близкое к чуду, чтобы единственный раз за последние пять лет титул не достался «Манчестер Сити». Тогда мерсисайдцы набрали 99 очков, а годом ранее – 97. Ни разу в истории высшего английского дивизиона команда с таким количеством баллов не занимала второе место.

После поражения от «Сити» у «Арсенала» оставались теоретические шансы набрать 90 очков и сравняться с величайшей командой в клубной истории – «Непобедимыми». Но и этого парням Артеты, скорее всего, не хватило бы для завоевания трофея: за три тура до конца у «МС» было 85 очков, и их динамика набора баллов позволяет с уверенностью прогнозировать преодоление рубежа в 90 зачётных очков.

«Сити» празднует победу над «Арсеналом» Фото: Catherine Ivill/Getty Images

В последние годы планка значительно повысилась – в первую очередь благодаря сумасшедшему классу «Сити». После разгромной победы над «Арсеналом» со счётом 4:1 и демонстрации класса от Кевина Де Брёйне и Эрлинга Холанда возникает закономерный вопрос: кто или что сможет остановить эту команду?

На дистанции в несколько лет «Сити» круче остальных

«Ньюкасл» с владельцами из Саудовской Аравии, скорее всего, мечтает однажды занять пост гегемона, принадлежащего «Сити», но вряд ли это случится в ближайшее время. У «Манчестер Юнайтед» всегда будут чемпионские амбиции, «Арсенал» может вдохновиться чемпионским сезоном «Ливерпуля», когда мерсисайдцы отреагировали на обидное второе место годом ранее.

Но это только амбиции, которые разбиваются о сухую статистику. В предыдущие пять сезонов «Сити» финишировал в среднем на 27,8 очка выше «Арсенала» и на 22,6 выше «Манчестер Юнайтед» – цифры поражают воображение. До нынешнего сезона только «Ливерпулю» удавалось оставаться в пределах 10 очков отставания от команды Гвардиолы в каждой чемпионской гонке с участием этих команд.

Когда же «Сити» посыплется?

В сложившихся условиях есть только два сценария, способных помешать «Манчестер Сити» трансформировать господство в английском футболе в нечто более значительное.

Первый вариант: к Гвардиоле вернётся жажда приключений, и он решит, что его нынешний контракт с «Сити», рассчитанный до 2025 года, станет последним. Многие предполагают, что победа в Лиге чемпионов или даже повторение требла «Манчестер Юнайтед» 1999 года позволит Пепу выдохнуть и почувствовать удовлетворение. Испанец закроет последний гештальт и сможет задуматься о новом вызове.

Не стоит делать стопроцентную ставку на этот исход: за семь лет работы Гвардиолы в «Сити» было много разговоров о возможном уходе испанца, но каждый раз всё заканчивалось переподписанием договора. Ему нравится в «Сити», и он ценит возможность создать не просто успешную команду, а настоящую династию.

Титул в этом сезоне стал для клуба третьим подряд и пятым для Гвардиолы – Пеп сравнялся с сэром Мэттом Басби, который выиграл пять чемпионатов Англии с «Манчестер Юнайтед». Только два коуча в послевоенное время брали трофей чаще. Один из них – Боб Пейсли, выигравший шесть титулов с «Ливерпулем». Другой – сэр Алекс Фергюсон с 13 победами на «Олд Траффорд».

Второй сценарий связан с долгим и сложным расследованием возможных финансовых нарушений. Если виновность клуба будет доказана, это может стать крупнейшим скандалом в английском футболе с момента образования Премьер-лиги. Пока никто не в состоянии точно сказать, чем эта история закончится. Известно только, что клубу предстоит ответить на множество обвинений.

«Сити» подозревают более чем в сотне нарушений в период с 2009 по 2018 год, включая предоставление ложных сведений о доходах клуба и зарплатах футболистов. Ещё одна претензия относится к нежеланию идти на сотрудничество по ходу четырёхлетнего расследования.

Эта история сопровождала «Сити» на протяжении всего сезона, и чемпионство станет для клуба первым после официальных обвинений – в статусе потенциальных мошенников. Возможно, до вынесения окончательного вердикта по этому делу пройдут годы. А пока это лишь создаёт неприятный подтекст к любому матчу, в котором футболисты выглядят великолепно.

«Арсенал» был крут, но не заслужил титул

Нужно прояснить: «Арсенал» был очень крут в этом сезоне. Лондонцы удивили многих. Возможно, даже самих себя. Что бы ни говорили и ни писали о команде Артеты в ближайшие дни и недели, она демонстрировала класс и характер на протяжении всего сезона. К сожалению для команды и болельщиков, этого оказалось недостаточно, а Артете и его игрокам придётся отбиваться от предположений, что они просто испугались.

В это нетрудно поверить: в течение 17 дней они упустили преимущество в два мяча в матче с «Ливерпулем», сделали то же самое в игре с «Вест Хэмом» и чудом вырвали домашнюю ничью со счётом 3:3 с «Саутгемптоном». Третий соперник через пару дней официально потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ.

Всё же «Арсеналу» нужно отдать должное: поражение от «Сити» стало для команды первым с 15 февраля – тогда канониры тоже уступили, но на своём поле. Сложно рассчитывать на победу в лиге, если ты дважды проигрываешь главному конкуренту – особенно если это Гвардиола.

В этом сезоне «Арсенал» выиграл у «Челси», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма», при этом уступил «Сити» 12-й раз подряд. Артета и его футболисты пока просто неспособны навязать команде Гвардиолы конкуренцию, как это делал «Ливерпуль», когда банда Клоппа билась за главный английский трофей.

Гвардиола и Клопп Фото: Michael Regan/Getty Images

После гостевого поражения от «Сити» Артета сделал всё возможное, чтобы напомнить о положении «Арсенала» во главе таблицы, несмотря на бурные празднования трибун «Этихада». Микель отметил, что он достаточно давно в футболе, чтобы знать – в оставшихся до конца сезона матчах может случиться много неожиданного.

Конечно, он должен был это сказать, но уже в тот момент мало кто верил в шансы «Арсенала» на трофей, а после спича испанца неожиданности случались скорее в матчах с участием его парней: команда уступила два матча подряд, лишив «МС» удовольствия завоевать титул на своём стадионе и сразу отпраздновать триумф с болельщиками.

Обидно, но через пару недель Гвардиола и футболисты «Сити» будут готовиться к возможному параду по улицам Манчестера – победу в АПЛ они уже гарантировали, теперь на очереди финалы Кубка Англии и Лиги чемпионов. Как однажды сказал Дэвид Мойес во время работы в «Эвертоне», иногда футбол напоминает перестрелку, на которую ты явился с ножом. Пока Пеп в «Сити» и клуб успешно отбивается от обвинений в мошенничестве, соперники по лиге будут ровно в таком положении.