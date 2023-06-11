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«Манчестер Сити» — «Интер» — 1:0, Лига чемпионов, финал – тактика, разбор, почему Гвардиоле было так тяжело

Почему «Сити» было так тяжело с «Интером»? Гвардиолу спас лишь ход центрального защитника
Евгений Ломоносов
«Манчестер Сити» — «Интер» — 1:0
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Так мощно с «горожанами» в этой Лиге чемпионов не играл никто. Тактический разбор матча.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Интер» — 1:0. Противостояние получилось самым сложным для команды Хосепа Гвардиола с момента старта плей-офф. Раньше было гораздо легче: в 1/8 финала удалось нокаутировать «Лейпциг» (8-1 по сумме двух матче), в четвертьфинале — «Баварию» (4:1), в полуфинале — «Реал» (5:1).

Лига чемпионов. Финал
10 июня 2023, суббота. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Эрнандес – 68'

С «Интером» команда Хосепа Гвардиолы была далеко от самой себе лучшего образца. Она ожидаемо превзошла соперника по владению мячом (56% — 44%), но сенсационно уступила по ударам (7-14), ударам из штрафной площади (5-9), попаданиям в створ (4-6) и ожидаемым голам (0,95 — 2,07). Своим неожиданным сценарием игра породила несколько важных вопросов, на которые пришло время ответить.

Наш отчёт по финальной игре:
Гвардиола это сделал! «Сити» с трудом взял Лигу чемпионов
Гвардиола это сделал! «Сити» с трудом взял Лигу чемпионов

Почему с «Интером» команде Гвардиолы было сложнее всего?

Команда Симоне Индзаги умеет обороняться. До финала на стадии плей-офф она смогла сохранить свои ворота в неприкосновенности в пяти матчах из шести. В этом главное отличие «Интера» от всех других весенних еврокубковых соперников «Ман Сити».

Для надёжности сзади у «Интера» и схема подходящая, и подбор игроков. Расстановкой 3-5-2 чёрно-синие умеют перекрывать сопернику всю ширину поля. Измотать высоким темпом их сложно из-за большого количества очень мобильных и работоспособных футболистов в составе вообще и особенно в центре поля.

Схема «Интера». Стартовый состав

Схема «Интера». Стартовый состав

Яркий пример мобильного игрока в середине поля — Марсело Брозович. В финале с «Ман Сити» он играл на позиции опорника и стал лучшим игроком матча по сумме успешных отборов и перехватов (4+2). Удивительно? Ничуть! Когда на ЧМ-2018 сборная Хорватии победила Аргентину (3:0), то Брозович был поставлен Златко Даличем перед защитниками для сдерживания лидера соперника. После игры тренер всё чётко объяснил, выдав игрок отличную характеристику: «Мне требовался здесь быстроногий футболист, который был бы способен нейтрализовать Лионеля Месси». Брозович с тех пор, конечно, постарел, но качества до сих пор при нём.

Имея в составе умеющих классно обороняться футболистов, Симоне Индзаги здорово отточил их взаимодействиям. По ходу финала неоднократно были моменты, когда игроки вроде бы оказывались не на своих позициях. Объяснение простое — футболисты страховали друг друга. Если игрок левой бровки «Интера» Димарко реагировал на ускорение Бернарду Силвы в центр поля и шёл за ним, то в сторону флангу тут же готов был сместиться левый центральный защитник Бастони! На кадре ниже как раз такой эпизод.

Димарко выдвигается на Бернарду Силву, Бастони смещается на Стоунза

Димарко выдвигается на Бернарду Силву, Бастони смещается на Стоунза

Фото: Кадр из видео

Умения обороняться в пять защитников, вовремя страховать друг друга и совершать большой объём скоростных действий при защите против «Манчестер Сити» особенно актуальны — «горожане» умеют использовать ширину поля, быстро раскатывая мяч и перманентно обостряя игру. Для этого команда Хосепа Гвардиолы при позиционных атаках выстраивается по схеме 3-2-4-1.

Схема «Манчестер Сити» при позиционных атаках. Стартовый состав

Схема «Манчестер Сити» при позиционных атаках. Стартовый состав

Когда «Манчестер Сити» играл в полуфинале с «Реалом», сопернику при обороне не хватало всего и регулярно — дополнительного защитника, подвижности игроков и подстраховки. Карло Анчелотти решил не изменять атакующему футболу и модулю 4-3-3, который неоднократно приводил «королевский клуб» к великим триумфам, а 33-летний Тони Кроос и 37-летний Лука Модрич были просто не в силах угнаться за шустрой командой Гвардиолы. В отличие от «Интера», нынешний «Реал» для «горожан» оказался очень удобным соперником. То же самое можно сказать и про «Лейпциг» с «Баварией».

За счёт чего «Манчестер Сити» добился своего и вырвал победу в финале?

Когда Гвардиолу спрашивают о секрете успеха, он всегда говорит про играющих за его команду футболистов. Вот цитата тренера из его недавнего интервью Football Daily: «Всё просто! Нужно иметь хороших игроков – и всё. В прошлом у меня был Месси, сейчас – Холанд. Вот это и есть весь мой успех. Я сейчас совсем не шучу».
Высказывания тренера не проходят бесследно. Ими Гвардиола окрыляет игроков — они готов брать ответственность на себя в решающие эпизоды матчей. В финале Лиги чемпионов таким футболистов стал центральный защитник Мануэль Аканджи! Неожиданным ходом он прогнул оборону «Интера».

В голевом эпизоде классный удар нанес Родриго Эрнандес. Его результативному выстрелу предшествовало умное открывание в штрафной Бернарду Силвы, которое прошляпили Бастони и Димарко. Но почему два защитника впали в замешательство? Их смутил ускорившийся к штрафной площади Аканджи — он стремительно пробежал мимо «задремавшего» Мартинеса, к чему никто был не готов. Защитники «Интера» разбирали атакующих игроков, полузащитники чёрно-синих выслеживали игроков середины поля «Ман Сити», но после трюка Аканджи в ступор впали все. Таким образом, защитник создал миг, который перевернул судьбу всего матча. Да, забил Родриго, но послать мяч в сетку с его позиции было делом техники, которой ему не занимать.

Ускорение Аканджи мимо Мартинеса и его пас на Бернарду Силву между Бастони и Димарко

Ускорение Аканджи мимо Мартинеса и его пас на Бернарду Силву между Бастони и Димарко

Фото: Кадр из видео

Аканджи игра в целом удалась. Из игроков стартового состава «Ман Сити» он стал третьим по точности передач (91,4%), а ещё лучшим в своей команде по сумме отборов и перехватов (2+2).

Прелесть нынешнего «Ман Сити» в том, что героем может стать абсолютно любой футболист, что история Аканджи лишний раз подтвердила. Механизм настолько качественно работает, что команда готова побеждать в матче, где у Холанда не очень идёт, а Де Брёйне вылетает из-за травмы.

О драме Де Брёйне – тут:
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Что помешало «Интеру» добиться триумфа?

В отличие от «Ман Сити», игроки итальянской команды фальшивили в самые ответственные моменты. Если Родриго реализовал свой единственный удар в матче, то Лукаку и Барелла запороли по три возможности! Тот случай, когда Симоне Индзаги был бессилен что-либо изменить.

Но разный уровень реализации не такая уж и неожиданность. По данным Transfermarkt, общая стоимость состава «Ман Сити» сейчас составляет € 1,05 млрд, тогда как «Интера» — € 534 млн. Откровенно говоря, между командами пропасть в плане возможностей.

Уверенная игра итальянской команды — уже большой успех Симоне Индзаги. По сути, чёрно-синие были хуже лишь в техническом решении эпизодов. Но это и есть та самая разница в классе, которая обычно в футболе и оказывается решающей. При условии, что более богатая команда серьёзно не проседает. Увы для Индзаги и «Интера», уровень «Ман Сити» в текущем сезон был крайне высок даже в тех матчах, которые не очень удавались.

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