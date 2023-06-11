Почему «Сити» было так тяжело с «Интером»? Гвардиолу спас лишь ход центрального защитника

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Интер» — 1:0. Противостояние получилось самым сложным для команды Хосепа Гвардиола с момента старта плей-офф. Раньше было гораздо легче: в 1/8 финала удалось нокаутировать «Лейпциг» (8-1 по сумме двух матче), в четвертьфинале — «Баварию» (4:1), в полуфинале — «Реал» (5:1).

С «Интером» команда Хосепа Гвардиолы была далеко от самой себе лучшего образца. Она ожидаемо превзошла соперника по владению мячом (56% — 44%), но сенсационно уступила по ударам (7-14), ударам из штрафной площади (5-9), попаданиям в створ (4-6) и ожидаемым голам (0,95 — 2,07). Своим неожиданным сценарием игра породила несколько важных вопросов, на которые пришло время ответить.

Почему с «Интером» команде Гвардиолы было сложнее всего?

Команда Симоне Индзаги умеет обороняться. До финала на стадии плей-офф она смогла сохранить свои ворота в неприкосновенности в пяти матчах из шести. В этом главное отличие «Интера» от всех других весенних еврокубковых соперников «Ман Сити».

Для надёжности сзади у «Интера» и схема подходящая, и подбор игроков. Расстановкой 3-5-2 чёрно-синие умеют перекрывать сопернику всю ширину поля. Измотать высоким темпом их сложно из-за большого количества очень мобильных и работоспособных футболистов в составе вообще и особенно в центре поля.

Схема «Интера». Стартовый состав

Яркий пример мобильного игрока в середине поля — Марсело Брозович. В финале с «Ман Сити» он играл на позиции опорника и стал лучшим игроком матча по сумме успешных отборов и перехватов (4+2). Удивительно? Ничуть! Когда на ЧМ-2018 сборная Хорватии победила Аргентину (3:0), то Брозович был поставлен Златко Даличем перед защитниками для сдерживания лидера соперника. После игры тренер всё чётко объяснил, выдав игрок отличную характеристику: «Мне требовался здесь быстроногий футболист, который был бы способен нейтрализовать Лионеля Месси». Брозович с тех пор, конечно, постарел, но качества до сих пор при нём.

Имея в составе умеющих классно обороняться футболистов, Симоне Индзаги здорово отточил их взаимодействиям. По ходу финала неоднократно были моменты, когда игроки вроде бы оказывались не на своих позициях. Объяснение простое — футболисты страховали друг друга. Если игрок левой бровки «Интера» Димарко реагировал на ускорение Бернарду Силвы в центр поля и шёл за ним, то в сторону флангу тут же готов был сместиться левый центральный защитник Бастони! На кадре ниже как раз такой эпизод.

Димарко выдвигается на Бернарду Силву, Бастони смещается на Стоунза Фото: Кадр из видео

Умения обороняться в пять защитников, вовремя страховать друг друга и совершать большой объём скоростных действий при защите против «Манчестер Сити» особенно актуальны — «горожане» умеют использовать ширину поля, быстро раскатывая мяч и перманентно обостряя игру. Для этого команда Хосепа Гвардиолы при позиционных атаках выстраивается по схеме 3-2-4-1.

Схема «Манчестер Сити» при позиционных атаках. Стартовый состав

Когда «Манчестер Сити» играл в полуфинале с «Реалом», сопернику при обороне не хватало всего и регулярно — дополнительного защитника, подвижности игроков и подстраховки. Карло Анчелотти решил не изменять атакующему футболу и модулю 4-3-3, который неоднократно приводил «королевский клуб» к великим триумфам, а 33-летний Тони Кроос и 37-летний Лука Модрич были просто не в силах угнаться за шустрой командой Гвардиолы. В отличие от «Интера», нынешний «Реал» для «горожан» оказался очень удобным соперником. То же самое можно сказать и про «Лейпциг» с «Баварией».

За счёт чего «Манчестер Сити» добился своего и вырвал победу в финале?

Когда Гвардиолу спрашивают о секрете успеха, он всегда говорит про играющих за его команду футболистов. Вот цитата тренера из его недавнего интервью Football Daily: «Всё просто! Нужно иметь хороших игроков – и всё. В прошлом у меня был Месси, сейчас – Холанд. Вот это и есть весь мой успех. Я сейчас совсем не шучу».

Высказывания тренера не проходят бесследно. Ими Гвардиола окрыляет игроков — они готов брать ответственность на себя в решающие эпизоды матчей. В финале Лиги чемпионов таким футболистов стал центральный защитник Мануэль Аканджи! Неожиданным ходом он прогнул оборону «Интера».

В голевом эпизоде классный удар нанес Родриго Эрнандес. Его результативному выстрелу предшествовало умное открывание в штрафной Бернарду Силвы, которое прошляпили Бастони и Димарко. Но почему два защитника впали в замешательство? Их смутил ускорившийся к штрафной площади Аканджи — он стремительно пробежал мимо «задремавшего» Мартинеса, к чему никто был не готов. Защитники «Интера» разбирали атакующих игроков, полузащитники чёрно-синих выслеживали игроков середины поля «Ман Сити», но после трюка Аканджи в ступор впали все. Таким образом, защитник создал миг, который перевернул судьбу всего матча. Да, забил Родриго, но послать мяч в сетку с его позиции было делом техники, которой ему не занимать.

Ускорение Аканджи мимо Мартинеса и его пас на Бернарду Силву между Бастони и Димарко Фото: Кадр из видео

Аканджи игра в целом удалась. Из игроков стартового состава «Ман Сити» он стал третьим по точности передач (91,4%), а ещё лучшим в своей команде по сумме отборов и перехватов (2+2).

Прелесть нынешнего «Ман Сити» в том, что героем может стать абсолютно любой футболист, что история Аканджи лишний раз подтвердила. Механизм настолько качественно работает, что команда готова побеждать в матче, где у Холанда не очень идёт, а Де Брёйне вылетает из-за травмы.

Что помешало «Интеру» добиться триумфа?

В отличие от «Ман Сити», игроки итальянской команды фальшивили в самые ответственные моменты. Если Родриго реализовал свой единственный удар в матче, то Лукаку и Барелла запороли по три возможности! Тот случай, когда Симоне Индзаги был бессилен что-либо изменить.

Но разный уровень реализации не такая уж и неожиданность. По данным Transfermarkt, общая стоимость состава «Ман Сити» сейчас составляет € 1,05 млрд, тогда как «Интера» — € 534 млн. Откровенно говоря, между командами пропасть в плане возможностей.

Уверенная игра итальянской команды — уже большой успех Симоне Индзаги. По сути, чёрно-синие были хуже лишь в техническом решении эпизодов. Но это и есть та самая разница в классе, которая обычно в футболе и оказывается решающей. При условии, что более богатая команда серьёзно не проседает. Увы для Индзаги и «Интера», уровень «Ман Сити» в текущем сезон был крайне высок даже в тех матчах, которые не очень удавались.