9 избранных матчей пятницы: отбор на Евро-2024, Самсонова в 1/4 финала

Расписание на 16 июня: Франция и Англия куражатся, наши теннисистки бьются в Нидерландах.

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Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🎾 12:00*: Александра Саснович (Беларусь, 7) — Людмила Самсонова (Россия, 2), Хертогенбосх, 1/4 финала

*Важно: время матча может измениться

Интрига: чем завершится первая встреча двух сеяных теннисисток на турнире?

Пятничная программа дня на женском турнире в Хертогенбосхе начнётся с первой встречи за всё время двух сеяных теннисисток между собой. Людмила Самсонова после сражения с Полиной Кудерметовой сыграет в 1/4 финала с белорусской теннисисткой Александрой Саснович. Девушки уже встречались ранее друг с другом в прошлом году — в финале турнира в Кливленде, и тогда победу в двух сетах праздновала Самсонова.

Людмила Самсонова Фото: Robert Prange/Getty Images

🎾 13:30*: Эмина Бектас (США, Q) — Екатерина Александрова (Россия, 4), Хертогенбосх, 1/4 финала

*Важно: время матча может измениться

Интрига: доберётся ли прошлогодняя чемпионка до ещё одного российского дерби?

Прошлогодняя чемпионка Хертогенбосха Екатерина Александрова набирает турнирный ход. После победы над соотечественницей Евгенией Родиной она справилась с австралийкой Кимберли Биррелл, причём без потери сета. Теперь Екатерине снова досталась в соперницы теннисистка, с которой она ранее не встречалась — 30-летняя американка Бектас. Сумеет ли Александрова сделать ещё шаг — в полуфинал, где возможно очередное российское дерби?

⚽️ 21:45: Гибралтар — Франция, ЧЕ-2024 — квалификация, группа B, 3-й тур

Интрига: сколько забьёт аутсайдеру Килиан Мбаппе?

Сборная Франции возглавляет группу B, опережая на три очка своего главного конкурента Нидерланды. Команда Дидье Дешама может укрепить лидерство, если успешно сыграет на выезде с Гибралтаром (16 июня) и дома с Грецией (19 июня), которая также отстаёт на три очка от «трёхцветных» при игре в запасе. Из заявки французов выпал полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо, получивший травму правого голеностопа. Его заменил Бубакар Камара из «Астон Виллы», чей опыт выступлений за национальную команду ограничивается пока всего тремя матчами.

Сборная Франции возглавляет группу B Фото: Oisin Keniry/Getty Images

⚽️ 21:45: Мальта — Англия, ЧЕ-2024 — квалификация, группа C, 3-й тур

Интрига: вице-чемпионы Европы имеют шанс оторваться от Италии

Финалисты Евро-2020 сборные Англии и Италии – фавориты группы C. Пока «Скуадра адзурра» занята «Финалом четырёх» Лиги наций, англичане имеют возможность ещё больше оторваться от команды Роберто Манчини в квалификации чемпионата Европы. Сейчас их преимущество над главным соперником составляет три очка. Сборной Англии не поможет новичок «Реала» Джуд Беллингем, у которого травма колена. По информации Daily Mail, тренер Гарет Саутгейт планирует дать отдых игрокам «Манчестер Сити» (это Джон Стоунз, Кайл Уолкер, Джек Грилиш, Фил Фоден и Калвин Филипс) и не выпускать их на поле в матче с Мальтой.

Англичане имеют возможность ещё больше оторваться от команды Роберто Манчини Фото: Francois Nel/Getty Images

⚽️ 21:45: Северная Македония — Украина, ЧЕ-2024 – квалификация, группа C, 3-й тур

Интрига: Северная Македония испортит дебют Сергею Реброву?

Матч в Северной Македонии станет первым официальным в сборной Украины для её нового главного тренера Сергея Реброва. Экс-нападающий «Рубина» возглавил национальную команду в начале июня и дебютировал с ничьей в товарищеской встрече с Германией (3:3). Теперь нужно набирать очки в сложной группе, в которой украинцы стартовали с гостевого поражения от Англии (0:2). Серьёзная проблема для бывшего нападающего Реброва – травма одного из ведущих форвардов команды Романа Яремчука, выступающего за «Брюгге».

Матч в Северной Македонии станет первым официальным в сборной Украины для её нового главного тренера Сергея Реброва Фото: ffm.mk/Maja Hitij/Getty Images

⚽️ 21:45: Уэльс — Армения, ЧЕ-2024 — квалификация, группа D, 3-й тур

Интрига: Сперцян, Байрамян, Тикнизян и Арутюнян рвутся на Евро-2024

Украинский тренер сборной Армении Александр Петраков вызвал четырёх игроков из чемпионата России – защитников Георгия Арутюняна («Краснодар»), Наира Тикнизяна («Локомотив»), полузащитников Эдуарда Сперцяна («Краснодар») и Хорена Байрамяна («Ростов»). Этот квартет должен помочь команде набрать первые очки в квалификации чемпионата Европы. Стартовала Армения с домашнего поражения от Турции (1:2). Игру показали неплохую, но с результатом не повезло. Если получится отнять очки на выезде у Уэльса и через три дня победить дома Латвию, то армянская сборная включится в борьбу путёвку на Евро-2024.

Сборная Армении Фото: Arif Hudaverdi Yaman/Getty Images

⚽️ 21:45: Латвия — Турция, ЧЕ-2024 — квалификация, группа D, 3-й тур

Интрига: Турция может выйти на первое место в группе

Сборная Турции по итогам двух туров отстаёт на одно очко от лидеров группы – Хорватии и Уэльса. Но после двух ближайших матчей может выйти на первое место. Хорваты сейчас заняты в «Финале четырёх» Лиги наций, а Уэльс приезжает как раз в Турцию на игру отборочного цикла 19 июня. Впрочем, для начала турки должны победить в Латвии. Задача это, кажется, не самая трудная, учитывая уровень латвийской команды. Пока под руководством немца Штефана Кунца, который мог возглавить сборную России до Валерия Карпина, у Турции 10 побед в 16 матчах.

Фото: Getty Images

⚽️ 21:45: Сан-Марино — Казахстан, ЧЕ-2024 — квалификация, группа H, 3-й тур

Интрига: российский тренер создаёт команду-сенсацию отборочного цикла

Сборная Казахстана готова удивлять в отборочном цикле чемпионата Европы. В прошлом туре команда российского тренера Магомеда Адиева сенсационно победила дома Данию – 3:2. Если бы не обидное поражение на старте квалификации от Словении со счётом 1:2 (в той встрече казахстанцы выигрывали после первого тайма), сейчас наши соседи были бы как минимум вторыми в группе. Но вся борьба ещё впереди. Теперь нужно успешно сыграть на выезде с Сан-Марино и Северной Ирландией. В заявке сборной Казахстана Нуралы Алип из «Зенита», Марат Быстров из «Ахмата», Лев Скворцов из «Химок» и Бактиёр Зайнутдинов из ЦСКА. А вот новичок Александр Зуев из «Крыльев Советов» выбыл из-за повреждения.

Сборная Казахстана готова удивлять в отборочном цикле чемпионата Европы Фото: kff.kz

⚽️ 21:45: Беларусь — Израиль, ЧЕ-2024 — квалификация, группа I, 3-й тур

Интрига: прервёт ли сборная Беларуси серию неудач?

Сборная Беларуси не побеждает в турнирных матчах с марта 2021 года, когда переиграла на своём поле Эстонию (4:2) в отборочном цикле ЧМ-2022. После этого у команды, как правило, были результаты, за которые стыдно. Вот и квалификацию Евро-2024 Беларусь начала с поражений от Швейцарии (0:5) и Румынии (1:2). О борьбе за путёвку на чемпионат Европы нечего и мечтать, но нужно постараться сохранить лицо. В ближайших условно домашних матчах в Будапеште задача – отнять очки у Израиля и Косова. Тренер Георгий Кондратьев вызвал в сборную Кирилла Печенина, Кирилла Капленко и Юрия Ковалёва из «Оренбурга», Романа Юзепчука из «Торпедо» и Александра Селяву из «Ростова».